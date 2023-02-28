Обзор: Главное к вечеру 28 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков: Путин пока не делал заявлений о выдвижении на выборах 2024 года

Президент РФ Владимир Путин пока не делал никаких заявлений, касающихся выдвижения его кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что Российская Федерация не возобновит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, пока Вашингтон не захочет услышать Москву, пишет телеграм-канал «Известия».

Россия и США проведут обмен заключенными

Россия и США проведут в текущем году по меньшей мере один обмен заключенными, при котором, в частности, будет освобожден и вернется на родину американец Пол Уилан.

С таким прогнозом выступил бывший американский министр и дипломат Билл Ричардсон, участвующий по неправительственной линии в диалоге об обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном, сообщает телеграм-канал ТАСС.

В Белгороде сбитый беспилотник залетел в окно квартиры

Один из сбитых над Белгородом беспилотников залетел в окно квартиры. Об этом заявил глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«<...> БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим», — написал мэр, уточнив, что организован оперативный штаб.

Кроме того, добавил он, обломки дронов найдены еще на двух улицах, «незначительно повреждены три машины». «Главное, что никто не пострадал. Завтра же возьмемся за восстановление поврежденного имущества», — заверил Демидов.

Позднее Телеграм-канал Mash рассказал, что, по предварительным данным, сбитые беспилотники «летели в сторону электрической подстанции».

В Кремле отреагировали на новости о движении «Редан»

Неформальное движение «Редан» не несет ничего хорошего для молодежи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — цитирует пресс-секретаря Президента России телеграм-канал РИА Новости.

Киев попытался атаковать дронами объекты в Адыгее и Краснодарском крае

Минобороны сообщило, что в ночь на 28 февраля Киев предпринял попытку применения БПЛА для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее.

Ранее об обнаружении обломков неустановленного летательного аппарата в своем телеграм-канале заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, ночью сообщалось о пожаре на нефтебазе в Туапсе. Также сообщения о беспилотниках поступали из Белгородской и Брянской областей.

Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО

Закрытие воздушного пространства над Петербургом было частью тренировки сил ПВО, заявили в Минобороны.

В ходе тренировки были задействованы истребители, вылетевшие для отработки обнаружения и перехвата условной цели.

«Дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», — добавили в министерстве.

Сбой Яндекса затронул несколько сервисов

Сбой Яндекса затронул сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, а также «Яндекс.Музыку», сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

Доступа к сервису нет ни через браузер, ни через мобильное приложение.

У большинства пользователей вместо интерфейса отражается черный экран или сообщение о невозможности заказа.

В официальном телеграм-канале сервиса подтвердили информацию о нестабильной работе приложения.

Минниханов дал старт строительству трех кораблей

На Зеленодольском заводе Горького прошла церемония закладки двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» и опытного прогулочно-экскурсионного судна на водородном топливе. В мероприятии принял участие Рустам Минниханов, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Он подчеркнул, что Татарстан богат водными ресурсами. Водный фонд республики составляет порядка 6,5% всей ее площади. Главные водные артерии — реки Волга, Кама, Вятка, которые имеют статус водных объектов федерального значения. Протяженность внутренних водных путей в Татарстане превышает 1 тыс. км.

«Реки формируют логистический, туристический и рекреационный потенциал республики. Наша задача — реализовать его в полном объеме за счет расширения речного флота», — сказал Раис РТ.

1 марта в Казани проверят готовность систем оповещения

Характерный звук сирен раздастся с 10:40 до 10:43 — сигнал продлится не более трех минут. Для оповещения также будут использоваться громкоговорители на машинах экстренных служб.

Это обычная плановая проверка, которая обязательно проводится дважды в год: в марте и октябре, напоминает телеграм-канал by Kazan.