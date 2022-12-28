Обзор: Главное к вечеру 28 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Медведев: Предатели, которые так ненавидят свою страну, должны рассматриваться как враги общества

Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал.

Второе. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда.

Третье. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Пять вертолетов принято на вооружение МЧС России

Авиационные подразделения МЧС России получили четыре вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-26Т2. Теперь в авиапарке ведомства 89 воздушных судов, в том числе 66 вертолетов, сообщает Telegram-канал МЧС России.

Машины встали на вооружение Южного, Хабаровского, Красноярского и Жуковского авиационно-спасательных центров ведомства. В настоящий момент они проходят завершающие процедуры оформления.

«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. За этот год общий налет составил около 12 тыс. часов и выполнено более 15 тыс. полетов. Только при тушении природных пожаров совершено более 5000 сливов и сброшено более 31 тыс. тонн воды. Всё это подтверждает потребность в постоянном пополнении специальных подразделений авиатехникой, адаптированной под задачи ведомства с учетом современных реалий и технологий. Машины заводов холдинга („Вертолеты России“ — прим. Т-и) зарекомендовали себя как многоцелевые, надежные и эффективные», — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

В РФ с 1 января 2023 года повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

Минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей за 0,5 литра, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Основные заявления Дмитрия Пескова собрал Telegram-канал ТАСС.

• Говорить об ответных шагах РФ на введение потолка цен на газ пока преждевременно, ситуация анализируется.

• Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за нелетных условий, он запустит завод в этом регионе по видеоконференцсвязи из Санкт-Петербурга.

• Никакой «мирный план по Украине» не может существовать, если он не учитывает присоединение к России четырех новых регионов.

• Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий «потолок цен».

• Заявления о «деструктивном влиянии» РФ в ситуации с Косовым абсолютно не верны.

• Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косове.

• РФ не имела прямых контактов с ОПЕК+ при подготовке указа об ответе на введение потолка цен на нефть, велась внутрироссийская проработка.

• Контакты Путина и Си Цзиньпина готовятся, Кремль проинформирует об этом.

• Пост Медведева про покинувших РФ предателей — его гражданская позиция.

Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту — опрос ВЦИОМ

55% россиян заявили, что скорее доверяют искусственному интеллекту, при этом 51% сказали, что не могут объяснить, что это такое, а еще 13% впервые о нем слышат, говорится в Telegram-канале ВЦИОМ.

Среди положительных эффектов развития искусственного интеллекта респонденты назвали освобождение от однообразной работы (65%), повышение производительности труда (65%), уменьшение затрат времени на рутину (65%), повышение жизненного комфорта (58%) и облегчение решения сложных вопросов и задач (58%).

Минниханов подписал закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям

Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям, сообщает Tatarstan Republic.

В перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, внесли и жителей республики, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (при условии участия в специальной военной операции).

Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров приговорен к пожизненному сроку

20 сентября 2021 года он убил шестерых человек и ранил 23, напоминает RT.

Ранее Бекмансуров признал свою вину и просил суд не назначать ему высшую меру наказания.