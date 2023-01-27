Обзор: Главное к вечеру 27 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Клишас заявил о провале операции ЕС по «легализации украденного» у России

Юридических оснований для ареста и конфискации российских активов в Европейском Союзе не существует. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований“ для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — поделился сенатор своим пониманием ситуации.

Таким образом Клишас отреагировал на материал агентства Bloomberg, согласно которому юридическая служба Европейской комиссии нашла законную возможность использовать десятую часть замороженных активов Банка России для восстановления Украины. При этом «активы не будут экспроприированы» и должна быть определена дата окончания использования средств. Также предполагается, что и основная сумма, и проценты будут возвращены РФ в определенный момент.

Сенатор Джабаров: Слова Нуланд об условиях смягчения санкций вызывают удивление

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров в своем телеграм-канале отреагировал на слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о возможности смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращение территорий».

«Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий», — заявил сенатор.

«Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?» — добавил Джабаров.

По мнению члена Совета Федерации, вспомнившего о Минских соглашениях 2014 и 2015 годов, страны Запада, «увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях».

«Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия», — уверен он.

Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения западных СМИ о нехватке снарядов у России

Утверждения Киева и некоторых западных СМИ о том, что ВС России не хватает снарядов, не соответствуют действительности. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда, — заявил руководитель госкорпорации. — По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков».

Он добавил, что в ходе спецоперации на Украине действительно расходуется большой объем боеприпасов всех типов — ракет, патронов, артиллерийских и танковых снарядов.

В Тегеране напали на посольство Азербайджана

При нападении на посольство Азербайджана в Иране погиб охранник дипмиссии, еще двое сотрудников охраны получили ранения, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В сети также появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Минниханов встретился с ветеранами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Встреча, посвященная 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, состоялась в Казанском Кремле.

«Сегодня День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады... одно из самых тяжелых испытаний, которое пришлось в годы Великой Отечественной войны на наше старшее поколение. Татарстан в те годы принял тысячи ленинградцев. Встретились сегодня в Кремле с ветеранами. Давайте не забывать эти трагические и героические страницы истории. А ветеранам пожелаем здоровья. Сезгә, якыннарыгызга саулык-сәламәтлек, озын гомер телим!» — написал он в своем телеграм-канале.

Трусова заявила, что ей будет приятно получить титул чемпионки России после дисквалификации Валиевой

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова прокомментировала ситуацию с лишением Камилы Валиевой золотой медали чемпионата России-2022 из-за допингового дела. По словам фигуристки, ей будет приятно стать новой чемпионкой страны, пишет телеграм-канал ТИ-спорт.

«Звание чемпионки России — мой первый взрослый титул. Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца все неизвестно, рано это обсуждать», — сказала Трусова.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее лишил Камилу Валиеву победы на чемпионате России-2022. На этом турнире фигуристка сдала положительную допинг-пробу.

На том чемпионате России второе место заняла Александра Трусова, которой теперь перейдет золотая медаль.

В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8

По предварительным данным, вертолет задел лопастями землю при посадке, пострадавших нет. На место выехали спасатели, передает телеграм-канал «Смотри».

По факту произошедшего с вертолетом Ми-8 в аэропорту Внуково ведется разбирательство.

Вертолет принадлежит специальному летному отряду «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства.

Песков согласился с Трампом в том, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине

Вашингтон способен быстро урегулировать украинский конфликт, дав команду Киеву, однако не хочет пользоваться такой возможностью. Об этом сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждение экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он мог бы за сутки добиться мирного решения украинского вопроса.

Главное из пресс-колла Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Коммерсант».

Трамп «недалек от правды» в том, что Президент США мог бы быстро прекратить конфликт на Украине. Вашингтон может положить конец украинскому конфликту, дав команду Киеву. «Ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Но нынешний президент США не хочет использовать этот ключ»;

Вся процедура помилования в отношении заключенных-участников СВО осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством;

Ничего нового в словах Виктории Нуланд о смягчении санкций против Москвы ради «серьезных переговоров» по Украине нет, дипломатические варианты решения сейчас не просматриваются;

о смягчении санкций против Москвы ради «серьезных переговоров» по Украине нет, дипломатические варианты решения сейчас не просматриваются; О решении Казахстана отменить «визаран» для иностранцев и схожих планах у других стран: «Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан, для этого просто нужно оформлять вид на жительство»;

В Кремле не ведут обсуждений о переименовании Волгограда в Сталинград.

Роскомнадзор ограничил россиянам доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал сайты ЦРУ и ФБР «за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ».

В ведомстве пояснили, что на этих ресурсах выявили материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы», сообщает телеграм-канал Роскомнадзорро.