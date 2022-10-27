Обзор: Главное к вечеру 27 октября в федеральных и местных Telegram-каналах

Выступление Путина на Валдае

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Официальный представитель московского Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что сегодняшнее выступление Владимира Путина станет главным событием дня и будет иметь очень важное значение. Его содержание будут анализировать, изучать, читать и перечитывать, заявлял Песков.

Госдума приравняла статус добровольцев к статусу военнослужащих по контракту

Документ был принят в третьем чтении, пишет «Комммерсант». Также Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий мобилизацию имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление.

Белгородский губернатор анонсировал введение режима ЧС в приграничных населенных пунктах

В ряде приграничных населенных пунктов четырех муниципальных районов и городских округов Белгородской области может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района; селах Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа; селе Староселье Краснояружского района и селе Середа Шебекинского городского округа.

«Аэрофлот» возобновит работу всех онлайн-сервисов 30 октября

Авиакомпания с 14:00 (мск) 29 октября по 30 октября планирует осуществить переход на новую, российскую систему бронирования.

Во время миграции основные онлайн-сервисы компании, включая покупку авиабилетов, будут недоступны, при этом компания обещает возобновить их работу с 16:00 30 октября. Об этом пишет «Аэрофлот».

«КАМАЗ» планирует до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге

Телеграм-канал ПАО «КАМАЗ» сегодня сообщает, что компания заинтересована в развитии линейки электротранспорта.

В российской компании планируют до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей КАМАЗ на электрической тяге.

Следуя концепции развития электротранспорта в России, «КАМАЗ» намерен к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка. Идёт проработка возможных вариантов сотрудничества с российскими производителями компонентной базы.

«По части аккумуляторных батарей — мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией РЭНЕРА. Компетенции предприятий Росатома всегда вызывают доверие и демонстрируют высокое качество. Росатом вносит большой вклад в развитие электротранспорта в России: в 2025 году компанией РЭНЕРА будет построена первая российская „гигафабрика“. Уверен, что сотрудничество поможет реализовать планы „КАМАЗа“ по развитию российского электротранспорта», — отметил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — директор по развитию Ирек Гумеров.

Покинувшие РФ после начала специальной военной операции могут попасть под закон об иноагентах

Россияне, покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации, могут попасть в ряде случаев под действие норм закона о контроле за иноагентами, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — цитирует сенатора канал «Раньше всех. Ну почти».

Песков назвал слова сенатора Климова о российских эмигрантах его частным мнением.

«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ночью Балаклавскую ТЭС атаковал БПЛА

Крымский телеграм-канал «Шо, опять?» сообщает, что загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.

«Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет. На электроснабжение Севастополя и полуострова инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде», — сообщил севастопольский губернатор Развожаев.

И добавил, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели.

COVID-19 создан искусственно?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале задается вопросом, создан ли COVID-19 искусственно, и спрашивает мнения своих читателей. Подавляющее большинство подписчиков ответили утвердительно.

«Группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории», — пишет он.

К Голубому озеру в Казани подведут сети водоснабжения

Как пишет канал Tatarstan Republic, подведут сети водоснабжения на улице Лесной Авиастроительного района. На эти цели выделят более 647 тыс. рублей. На выполнение работ дается 15 дней после момента заключения договора.

На территории Голубых озер сейчас идут работы по берегоукреплению и благоустройству территории.

В рамках второй очереди благоустройства Голубых озер будет создана инфраструктура для экологических троп и маршрутов.

А в парке «Черное озеро» идет подготовка к зиме — на этой неделе стартовали работы по осушению искусственного водоема. Сначала специалисты откачают всю воду, а затем очистят чашу озера от накопившихся за лето грязи и мусора. Все работы планируется завершить в течение двух недель.

Зимой на месте водоема начнет функционировать городской каток под открытым небом, передает телеграм-канал «Парки и скверы Казани».