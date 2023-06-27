Обзор: Главное к вечеру 27 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Рогов сообщил, что ВСУ вскоре могут занять Времевский выступ

Российские войска на Запорожском направлении находятся в «активной обороне», практически по всей линии боевого соприкосновения ведутся артиллерийские дуэли. Об этом рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По оценке чиновника, наиболее тяжелые бои идут за так называемый Времевский (Времьевский) выступ, находящийся на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики.

«Отражены четыре атаки противника в районе н. п. Ровнополь. По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н. п. Ровнополь, Левадное и Макаровка», — пояснил Рогов.

«Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — констатировал он.

При этом накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчиталась о взятии села Ровнополь.

«Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше», — написала она в телеграм-канале.

Бои за Времевский выступ ведутся с самого начала украинского контрнаступления. Предположительно именно в этом районе погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути

Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Аксенов.

Ремонт поврежденной железной дороги займет от 4 до 8 часов.

Upd: Задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме: от станции Владиславовка до пгт. Ленино и обратно. Движение поездов будет восстановлено в ближайшее время — Минтранс Крыма.

Минтруд предложил дважды проиндексировать пенсии в 2025 и 2026 годах

Министерство разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа, сообщает телеграм-канал РБК.

Планируется, что с 1 января 2024-го пенсии будут проиндексированы на 5,3%. В результате ее среднегодовой размер составит 22 772 рублей.

С 1 февраля 2025-го предполагается индексация на 4%, а затем с 1 апреля того же года — «корректировка» на 3,8%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии увеличится до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026-го пенсии снова проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — «скорректируют» на 2,8%. Тогда среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 рублей.

В Госдуму внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ

Инициативу о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве СМИ внесут в Думу в июле, рассказала «Ведомостям» один из авторов проекта, депутат Яна Лантратова.

Сейчас некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ и распространяют в интернете эксклюзивную информацию, но их права ограничены, поясняет Лантратова.

«Они, как и СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам», — сказала парламентарий.

Кроме того, получение статуса СМИ повысит ответственность блогера за распространяемый контент. Это чрезвычайно важно в условиях активного распространения фейков в интернете, уверена Лантратова.

Путин выступил перед военными, обеспечившими порядок во время мятежа

На Соборной площади Кремля Владимир Путин обратился к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа, сообщается в телеграм-канале «Кремль. Новости».

«В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее», — подчеркнул глава государства.

В России приняли закон об ужесточении наказания для коллекторов

В России приняли закон об ужесточении наказания для коллекторов. Как пояснил в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, за клевету, угрозы, шантаж, порчу имущества, применение насилия коллекторам будут грозить штрафы до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до 10 лет (если преступление совершено организованной группой).

«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул он.

Песков: Попытка мятежа показала консолидацию общества вокруг Президента

В Кремле не согласны с публикациями о том, что попытка вооруженного мятежа якобы пошатнула позиции российской власти, напротив, эти события показали высокую консолидацию общества вокруг Президента России Владимира Путина. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не согласны [с такими публикациями]. Сейчас много ультраэмоциональных истерик и среди специалистов и псевдоспециалистов, и среди политологов и псевдополитологов», — сказал он в ответ на вопрос о том, что в Кремле думают о мнении некоторых аналитиков на тему того, что позиции Путина якобы пошатнулись на фоне недавних событий.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания;

• Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария;

• Последние события продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента;

• Никаких предпосылок для начала переговоров по Украине не просматривается, Запад и Киев полностью исключают такую возможность;

• Главными в урегулировании ситуации в России стали усилия президента, его воля не допустить худшего сценария событий;

• События вокруг вооруженного мятежа не пошатнули позиции власти, «сейчас много ультраэмоциональных истерик»;

• Оценки последних событий псевдополитологами и псевдоспециалистами не имеют отношения к реальности;

• Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день;

• Кремлю неизвестно о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене;

• Кремль не располагает данными о якобы уже состоявшемся приезде основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию.

Мэр Казани назвал причины отказа от стройки мечети на месте парка «Кырлай»

Мэр Казани Илсьур Метшин заявил, что основная причина отказа от строительства мечети на месте парка «Кырлай» — это высокие грунтовые воды и недовольство жителей соседних домов, а также профессиональные сообщества.

«Приступили к проектированию, геодезическим работам. Выяснилось, что историческое русло превратилось в полноценную реку», — сказал Метшин на встрече с мусульманским духовенством в Ратуше.

Сейчас для строительства мечети подобрана новая площадка — Адмиралтейская слобода, у слияния Волги и Казанки. Новая концепция соборной мечети также подготовлена, её обсудят с духовенством, муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным, сообщает телеграм-канал Татарстан News.

Минниханов и губернатор провинции Восточный Азербайджан оценили выставку «Мой Иран»

Рустам Минниханов и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Зейн Аль Абедин Разави Хоррам посетили выставку «Мой Иран», которая открылась в Присутственных местах Казанского Кремля, передает «Аппаратная».

На ней представлены работы иранских мастеров: роспись по эмали, инкрустация по дереву, инкрустация бирюзой, чеканка, каллиграфия, ковроткачество, ткани ручной работы, выполненные в технике «терме», миниатюра и работы каллиграфов.

«Уникальные экспонаты, очень тонкая работа», — отметил Рустам Минниханов.

Выставка открылась 23 июня и продлится до 16 июля этого года. «Мой Иран» — совместный проект Консульства Ирана в РТ и Министерства культуры Татарстана.