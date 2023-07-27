Обзор: Главное к вечеру 27 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин: Многие страны откажутся покупать западное оружие после неудач на Украине

Продолжающиеся поставки западного оружия на Украину не смогут повлиять на ход российской спецоперации. Более того, неудачи ВСУ показали неэффективность американского и европейского «вундерваффе» («чудо-оружия») и заставят многие страны отказаться от его покупки, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе Великой Отечественной войны Гитлер и Геббельс с целью пропаганды ввели понятие „вундерваффе“ („чудо-оружие“). С его помощью они убеждали свою армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить. Результат всем известен: фашистам это не помогло. Похожая ситуация сегодня», — напомнил он в своем телеграм-канале.

В качестве подобной «панацеи» сначала позиционировались гаубицы М777, РСЗО HIMARS, а затем танки Leopard и Bradley. Теперь, как полагает Запад, решить «все проблемы» Зеленского могут помочь истребители F-16.

Однако и это «вундерваффе» постигнет та же судьба — оно будет уничтожено российскими военными и не сможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«P.S. Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя», — резюмировал Володин.

Судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина, объявили в розыск по уголовной статье

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая в марте выдала ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье, передает телеграм-канал РИА Новости.

СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. После этого прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу также объявили в розыск.

В Татарстане расширены категории, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Так, Госюрбюро РТ и адвокаты будут оказывать бесплатную юридическую помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, мобилизованным лицам, участникам добровольческих формирований, а также членам их семей, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

«В республиканский закон о бесплатной юридической помощи были внесены изменения, которые расширяют категории участников СВО, имеющих право на такую помощь. Право на бесплатную юридическую помощь предоставлено не только тем, кто сейчас непосредственно находится в зоне СВО, но и тем, кто уже вернулся, а также лицам, выполнявшим свои боевые задачи, начиная с мая 2014 года», — отмечает первый заместитель министра юстиции республики Айнур Галимов.

Кроме того, расширен круг вопросов, по которым можно обратиться: выплаты компенсаций и назначения социальных льгот, признание лиц безвестно отсутствующими или умершими.

В Республике Алтай разбился Ми-8

Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай, сообщили в экстренных службах. Вертолет перевозил экскурсионную группу.

Причиной аварии стали электрические провода, сообщает телеграм-канал «112».

Вертолет принадлежал компании «АлтайАвиа».

Путин: Россия готова в ближайшее время безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Главное из заявлений Владимира Путина на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» собрал телеграм-канал ТАСС:

• Российско-африканский товарооборот составил 18 млрд долларов, это результат саммита в Сочи;

• Потенциал Африки всем очевиден, рост ВВП стран континента превышает среднемировые;

• Более половины российских поставок в Африку — машины и оборудование, химия и продовольствие;

• В прошлом году торговля продукцией АПК между РФ и Африкой выросла на 10%, а с начала этого года — на 60%;

• Россия за первые 6 месяцев года экспортировала в Африку уже 10 млн тонн зерновых;

• Страны Запада чинят препятствия поставкам зерна и удобрений, при этом лицемерно обвиняя РФ в мировом продовольственном кризисе;

• За год зерновой сделки с Украины вышло 32,8 млн тонн грузов, более 70% поступило в богатые страны;

• На беднейшие страны Африки ушло менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке;

• Из 260 тыс. тонн заблокированных в Европе удобрений из РФ удалось отправить только две небольшие партии в Малави и Кению;

• Россия готова направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно, с учетом ожидаемого рекордного урожая;

• Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Cомали, Эритрее по 25-50 тыс. тонн зерна;

• Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, РФ будет ее в этом поддерживать.

«Нужно искать новые точки»: РТ и Тунис создают рабочие группы для усиления сотрудничества

На встрече Рустама Минниханова с министром иностранных дел Туниса Набилем Аммаром достигнута договоренность по созданию рабочих групп по ряду направлений сотрудничества. Встреча состоялась сегодня во время форума «Россия — Африка», передает «Аппаратная».

«Наши страны объединяют единые позиции в вопросе урегулирования кризисных, конфликтных явлений в мире, общий подход ко многим международным проблемам. Мы благодарны руководству России и Туниса за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей», — заявил Рустам Минниханов.

Раис РТ отметил, что важны контакты в научно-образовательной сфере: «В образовательных учреждениях Татарстана традиционно обучается большое количество иностранных студентов, в том числе и из Туниса — 75 человек. Будем рады увеличению их числа».

Также есть хорошие возможности для сотрудничества в области культуры и туризма. Тем более, что курорты Туниса популярны у туристов.

Матыцин назвал недопустимым отношение Елены Исинбаевой к воинскому званию

Отношение Елены Исинбаевой к воинскому званию министр спорта Олег Матыцин посчитал недопустимым, передает телеграм-канал РБК.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», — сказал Матыцин.

Ранее испанское издание El Digital Sur сообщило, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом живет на остров Тенерифе в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни». Исинбаева позднее заявила, что о ней распространяют фейковые новости, а она является «человеком мира».

Спортсменка также заявила в соцсетях, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным».

В 2015 году Сергей Шойгу присвоил Исинбаевой звание майора. В 2017 году она объявила о присоединении к общественному движению Putin Team в поддержку Владимира Путина.

С 20 по 23 июня 2024 года в Казани пройдут игры БРИКС

В соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани. Будут приглашены национальные команды и сборные из других стран, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, о проведении игр БРИКС в Казани стало известно в июне. Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь, пишет телеграм-канал Татарстан News.