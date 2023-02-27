Обзор: Главное к вечеру 27 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Кремль раскрыл отношение к китайскому мирному плану по Украине

Предложенный КНР план по мирному урегулированию конфликта на Украине внимательно изучается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Детали разработанного документа должны стать «предметом тщательного анализа и учета», подчеркнул он.

Другие заявления пресс-секретаря российского лидера собрал телеграм-канал Zvezdanews.

• Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, полуостров — неотъемлемая часть России;

• В настоящее время нет предпосылок для переговоров по Украине, спецоперация движется в сторону поставленных целей;

• В Кремле считают абсурдным новый санкционный список ЕС: там есть врачи и правозащитники, не имеющие отношения к санкционной тематике. Попавшие в новые санкционные списки ЕС россияне — столь «состоявшиеся» люди, что это не доставит им дискомфорта;

• Западные санкции против РФ продолжатся, хотя уже заметен дефицит для выбора объектов;

• Путин завтра примет участие в коллегии ФСБ.

В Киргизии, Индонезии и Турции произошли землетрясения

Этой ночью в Киргизии и Индонезии произошло несколько землетрясений. Об этом сообщает телеграм-канал «Смотри».

В первом случае толчки ощущались в Алма-Ате и в 279 км к юго-востоку от нее в 03.42 по местному времени, или 00.42 по Москве. Очаг залегал на глубине 15 км. Спустя два часа произошло еще одно землетрясение (магнитуда 5,6), которое ощущалось на китайско-киргизской границе. Его очаг залегал на 10-километровой глубине. В третий раз специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 в 08.14 (05.14). Оно также происходило в 276 км к юго-востоку от Алма-Аты.

Помимо этого, одно землетрясение случилось в Индонезии. Его магнитуда составила 5,5. Оно произошло к юго-востоку от города Палу. Очаг залегал на 12-километровой глубине.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции. После нового землетрясения в Малатье некоторые здания, сильно пострадавшие от предыдущих землетрясений, полностью разрушились. Минимум один человек погиб, 69 пострадали.

Наталья Тимакова с 1 марта уходит из государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

Бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева, зампред ВЭБа Наталья Тимакова с 1 марта покидает госкорпорацию и переходит на работу в Московскую школу управления «Сколково» на должность директора по развитию, сообщает телеграм-канал РБК.

В бизнес-школе Тимакова, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы «в текущих условиях».

Тимакова сказала, что благодарна председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову и ВЭБу за четыре с половиной года работы: «Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, — это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и другие». По ее словам, «пришло время попробовать себя на новом направлении».

Скончался российский политолог и публицист Глеб Павловский

Сегодня ночью в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни скончался российский политолог и публицист Глеб Павловский, основатель «Фонда эффективной политики». Ему был 71 год. Печальное известие опубликовано в телеграм-канале Павловского.

Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал.

Путин заявил, что бойцы Сил специальных операций доказали верность присяге

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником действующих военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций. Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.

«Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира — там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа», — отметил Президент.

Советник Пушилина: Отряды «Вагнера» ведут бои почти в центре Артемовска

Передовые отряды ЧВК «Вагнер» находятся уже почти в центре Артемовска, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска воюют», — рассказал он.

По словам Кимаковского, пока рано говорить об оперативном окружении города, так как противнику еще доступна дорога Часов Яр — Артемовск, по которой ведется переброска сил и техники. «Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — добавил он.

Ранее командир взвода «Группы Вагнера» рассказывал, что до центра Артемовска военным остается менее двух километров. По словам Кимаковского, мирные жители на подконтрольной Киеву части Артемовска в ДНР практически лишены медпомощи, при этом украинские военные ее получают.

Минниханов оценил ремонт в здании администрации Советского района

Рустам Минниханов посетил здание, в котором расположена администрация Советского района Казани. В нем проведен капитальный ремонт, сообщает «Аппаратная».

Раис республики оценил качество произведенных работ, ознакомился с работой учреждения. В холле администрации района созданы места для ожидания, работает электронная очередь для посетителей. Также Рустаму Минниханову продемонстрировали зал-трансформер, где можно проводить различные мероприятия.

Рустам Минниханов в ходе осмотра здания пообщался с ветеранами — лучшими муниципальными служащими, работавшими в Советском районе. Раис РТ оставил запись в электронной книге почетных гостей, он пожелал администрации Советского района удачи.

25 новых современных троллейбусов появятся в Казани — они обойдутся в 642 млн рублей

С приобретением электротранспорта городу Казани помог Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

Это будут троллейбусы базовой комплектации с системой кондиционирования салона, вместимостью не менее 90 человек, с 34 сидячими местами. Салон должен быть оборудован 14 USB-разъемами для зарядки гаджетов. Срок эксплуатации троллейбусов составит 10 лет.

Метшин анонсировал разработку концепции «Казань — город на воде»

«Исторически жители Казани очень тесно связаны с рекой и имеют потребность в рекреации у воды», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. Он подчеркнул, что предстоит привести в порядок прибрежные территории города.

«Развитая водная инфраструктура для швартовки судов, событийные мероприятия на воде и парусный спорт гарантированно увеличат туристический поток, предоставят дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса, а также привлекут инвестиции в экономику города», — отметил он.

Концепцию власти столицы РТ готовы представить уже в ближайшее время, после чего приступить к ее реализации, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Минниханов пожелал удачи «Ак Барсу» перед финальным этапом сезона

Перед финальным этапом сезона Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками казанского ХК «Ак Барс». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Пожелали удачи новому капитану — Александру Радулову. Верим в команду, с таким тренером, как Зинэтула Билялетдинов, только побеждать! Алга, „Ак Барс“!» — написал он.