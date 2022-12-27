Обзор: Главное к вечеру 27 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Слуцкий назвал заявление МИД Украины с призывом исключить Россию из ООН некомпетентной «филькиной грамотой»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление МИД Украины с призывом исключить Россию из ООН «филькиной грамотой».

«Но украинский МИД сегодня вообще, как говорится, в ударе. Там сделали заявление с призывом исключить Россию из ООН, которое явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная „филькина грамота“ рассчитана исключительно на популистский эффект», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

В донецкой Макеевке неизвестные расстреляли семью из восьми человек

В городе Макеевка Донецкой народной республики неизвестные расстреляли семью из восьми человек, в том числе троих детей.

По информации телеграм-канала «Типичный Донецк», погибла цыганская семья. Самому младшему ребенку был один год, двоим другим детям — семь и девять лет. Все жертвы убиты выстрелами в голову, нападавшие, предположительно, были вооружены автоматами.

Шойгу и Куренков открыли в Москве памятник экс-главе МЧС Зиничеву

Министр обороны России Сергей Шойгу в День спасателя возложил цветы к монументу сотрудникам МЧС и принял участие в торжественном открытии памятника Герою России Евгению Зиничеву в Москве, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Над скульптурой — ростовая фигура стоит на постаменте сложной конструкции — трудился Михаил Баскаков, она установлена на Кременчугской улице, в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата МЧС России.

В церемонии участвовал и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенант Александр Куренков.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске — он пытался спасти режиссера Александра Мельника, прибывшего для выбора места съемок нового документального фильма.

Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Силуанов: Позиция властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована

По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, здесь важно не навредить, пишет телеграм-канал РИА Новости.

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и Правительство определится с позицией», — подчеркнул он.

Роспотребнадзор: Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

Свинной грипп на сегодняшний день обнаружен во всех регионах России — он остается самым распространенным штаммом данного заболевания, передает «Раньше всех. Ну почти».

Вместе с этим за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 7%, общее количество забраженных составило 1,7 миллиона человек. Тем не менее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила держать ситуацию на постоянном контроле и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в новогодние праздники, так и после них.

Эпидобстановка по Covid-19 остается стабильной — здесь показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился на 7%.

Вице-премьеры и министры приняли участие в новогодней акции «Елка желаний»

Список участников опубликован в телеграм-канале Правительства России.

Дмитрий Чернышенко исполнит мечту 13-летней Александры из Приморского края посетить «Мамаев курган». Вице-премьер признался, что в 11 лет он и сам посетил мемориальный комплекс, это произвело на него невероятные впечатления. Андрей Белоусов подарит 13-летнему Ивану из Тюменской области беговые лыжи Fisher. 11-летняя Мария из Москвы мечтает сходить в цирк. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что девочка не только посетит представление, но и сможет побывать за кулисами. Глава Минстроя Ирек Файзуллин решил выполнить два новогодних желания. Он пообещал организовать встречу с профессиональным гонщиком для Владислава из Москвы, а также подарить Елисею из ДНР кимоно, о котором он мечтает. 5-летняя Мария из Московской области мечтает побывать в «Москвариуме». Глава Минэкономразвития Максим Решетников поможет в осуществлении этой мечты. Министр труда Антон Котяков пообещал помочь 5-летнему Александру из Калужской области посетить парк «Остров мечты» в Москве. Министр спорта Олег Матыцин организует для 7-летнего Роберта из Ростовской области мастер-класс по дзюдо и подарит велосипед 10-летнему Максиму из Москвы. Глава Минздрава Михаил Мурашко не только пообещал подарить 11-летнему Руслану из Волгоградской области микроскоп, но и пригласил мальчика посетить медицинскую лабораторию.

Парк аттракционов Кырлай однозначно разместится в парке Победы

Парк аттракционов Кырлай однозначно разместится в парке Победы — об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции в этом году.

«Решение принято Президентом [Татарстана Рустамом Миннихановым] и не обсуждается», — отметил он.

Ранее было мнение, что для парка аттракционов ищут наиболее подходящую площадку, сообщает телеграм-канал by Kazan.

На набережной «Манзары» в Казани откроется новая лыжная трасса

Уже завтра, 28 декабря, в 9.00 откроется новая лыжная трасса на набережной «Манзары» — будущего парка Стратегии развития Казанки, передает телеграм-канал «Парки и скверы Казани»

Маршрут длиной 6 километров начинается от ресторана «Круиз» и заканчивается за Центром семьи «Казан» и подходит для классического и конькового хода.

Трассу можно посетить в выходные в дневное время со своими лыжами. В начальной точке маршрута, в ресторане «Круиз», лыжников будет ждать теплая площадка, где можно переодеться и угоститься горячим чаем.

Начало маршрута: Нижнезареченская дамба 1, ресторан «Круиз» со стороны Ленинской дамбы.