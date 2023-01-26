Обзор: Главное к вечеру 26 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Президент Татарстана станет «Главой-Раисом» с момента вступления поправок в Конституцию

После принятия поправок в Конституцию РТ высшее должностное лицо республики будет переименовано из Президента в главу — раиса Татарстана сразу. По старой информации предполагалось, что новое наименование будет применено только к новоизбранному должностному лицу.

Государственный Совет внес изменения в Конституцию РТ: из 126-ти статей изменения внесены в 60 статей, введены две новые статьи, 25 норм Конституции Республики Татарстан признаны утратившими силу, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Российские войска вошли в Угледар

Российские ВС вошли в Угледар. В настоящее время бои ведутся на окраинах города, передает телеграм-канал «ТАСС».

Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «Соловьев Live».

«[ВС РФ] вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — подчеркнул представитель Донецкой народной республики.

Honor и Xiaomi планируют возобновить полноценную работу в России

Китайские компании Honor и Xiaomi начали набор сотрудников в российские офисы. Об этом информирует телеграм-канал «Известия». Производители разместили на них вакансии в сферах логистики, дистрибуции, предложения о закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Впервые такие объявления появились на сервисах 30 декабря.

«У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирают персонал в России», — объяснил изданию один из опрошенных экспертов.

Другие специалисты подтверждают, что набор сотрудников свидетельствует о планах полноценного возвращения на российский рынок.

В конце июня 2022 года стало известно, что Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию и переключился на параллельный импорт из-за страха попасть под санкции.

Песков: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков США и ФРГ не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет на фоне решения США и ФРГ поставить танки для украинской армии предложил изменить статус российской спецоперации на Украине, не уточнив, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

Главное из пресс-колла Дмитрия Песков собрал телеграм-канал «Коммерсантъ».

РФ воспринимает поставку вооружений США и другими странами коллективного Запада на Украину как их прямую вовлеченность в конфликт;

Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет;

О словах Зеленского об отсутствии заинтересованности в переговорах с Путиным: «Зеленский готовился к войне и сам давно перестал быть возможным собеседником для Путина».

Евгений Пригожин пригласил Игоря Стрелкова на фронт

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пригласил экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркирна) на руководящую должность в одно из штурмовых подразделений.

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — цитирует Пригожина телеграм-канал РБК. Позже Стрелков согласился вступить в ЧВК и попросил Пригожина связатьсяс ним лично, так как «такие вопросы в телеграм не решаются».

В декабре Стрелков сообщал, что вернулся в Москву из зоны спецоперации после третьей безуспешной попытки принять участие в боевых действиях.

На «Госуслугах» появится возможность удалить свои персональные данные с других сервисов

Минцифры разрабатывает функционал, позволяющий удалять свою биометрию с сервисов, куда они были предоставлены ранее, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Скоро он [функционал] будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные», — сказал он.

Ранее Госдума приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. В рамках него запрещается принудительно собирать такие данные и дискриминировать отказавшихся от сдачи. Также гражданин сможет письменно отказаться от сдачи биометрии через отделения МФЦ и отозвать ранее данное согласие через «Госуслуги», пишет телеграм-канал «Ведомости».

СК призвали провести проверку в отношении Слепакова на предмет дискредитации ВС РФ

СК призвали провести доследственную проверку в отношении Семёна Слепакова на предмет дискредитации ВС РФ, сообщает телеграм-канал RT на русском.

К Александру Бастрыкину обратился Фонд защиты национального исторического наследия, сообщил его директор Александр Карабанов.

Ранее Слепаков спел песню о погибшем участнике СВО, которую в ГД назвали оскорбительной. Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить, нет ли у артиста иностранного финансирования, и признать его иноагентом.

Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала ранее признанное иноагентом СМИ «Медуза»* нежелательной организацией на территории Российской Федерации, информирует телеграм-канал ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) „Medusa Project“ („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Признание «Медузы»* нежелательной организацией позволит привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и репостит материалы, созданные «нежелательной организацией», а также оказывает ей финансовую поддержку.

*внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов