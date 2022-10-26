Обзор: Главное к вечеру 26 октября в федеральных и местных Telegram-каналах

Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору

Как пишет телеграм-канал «Новости Минпромторга РФ», после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания «АВТОDОМ», сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. В свою очередь, Минпромторг России окажет поддержку в подборе и поиске технологического партнера.

В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции.

«Также отмечу, что после завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания „АВТОDОМ“, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Вячеслав Володин — о ситуации на Украине: «Полная потеря самостоятельности. И крах экономики»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сегодня высказался о ситуации на Украине. По мнению политика, она потеряла способность существовать как государство:

• Полная потеря самостоятельности.

Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном.

• Крах экономики.

«Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии. Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — отмечает депутат.

Участники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых действий

Российский Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Решение о введении статуса ветерана боевых действий было принято совместно Госдумой и кабмином, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Речь идет о поправках в федеральный закон «О ветеранах», подготовленных депутатом Владимиром Гутеневым. Они предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвовавших в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Те, кто был ранен во время спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Стало известно, сколько дней будут отдыхать татарстанцы в 2023 году

Общее число выходных — 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных, анонсирует Tatarstan Republic.



• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;

• 7 января — Рождество Христово;

• 23, 24 февраля — День защитника Отечества;

• 8 марта — Международный женский день;

• 1 мая — Праздник Весны и Труда;

• 8, 9 мая — День Победы;

• 12 июня — День России;

• 30 августа — День Республики Татарстан;

• 4 ноября — День народного единства;

• 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан;

• Ураза-байрам;

• Курбан-байрам.

Ксении Собчак может грозить до 15 лет колонии

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Собчак подозревается по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник агентства. Сама Собчак отказалась от комментариев, однако санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Днем в подмосковном доме журналистки и политика прошли обыски по делу в отношении ее коммерческого директора. Задержанный коммерческий директор Ксении Собчак Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы, сообщил источник РИА Новости.

Путин утвердил список банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о запрете сделок с долями недружественных государств 45 финорганизациям из России без специального разрешения.

Из документа, опубликованного в телеграм-канале Zvezdanews, следует, что в список вошел Инвестиционный кооперативный банк Казани, а также «Райффайзенбанк», Яндекс Банк, «Юникредит» и другие.

Минфин США ввел санкции в отношении Игоря Чайки и певицы Жасмин

Минфин США ввел санкции в отношении Игоря Чайки — сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки. В список внесли восемь россиян, в том числе певицу Жасмин (Сара Шор) и 12 юрлиц, сообщает телеграм «Коммерсанта».

«Неудаща» напомает, что Жасмин не просто певица, а супруга Илана Шора, бизнесмена со «сложным» прошлым, который после провала экс-Президента Молдавии Игоря Додона усилиями талантливого тандема российских дипломатов и политтехнологов стал локомотивом пророссийской оппозиции в Молдове, всерьез в данный момент шатающим кресло под Майей Санду. Это в стране, которую и без того считали развернутой к ЕС, а после обрубания каналов поставок сельхозпродукции в Россию и вовсе воспринимали как страну, которая сделает, что скажут.

«Уж не знаем, как Илан Миронович обещает молдавским фермерам одновременно и российские торговые войны прекратить, и блокировки маршрутов поставок снять, но, очевидно, очень убедительно обещает. Аж до 70-тысячных митингов с силовыми разгонами митингующих, паническим перекрытием центра Кишинева и, теперь вот — санкциями против супруги», — пишет автор поста.

Вторую группу мобилизованных отправили из Казани для дальнейшего боевого слаживания

Подготовку бойцы будут проходить на полигонах юга России, рассказывает канал Tatarstan Republic.

«Вчера мы проверили готовность полка. Полк организован, готов. Боевой состав, вооружение, средства наблюдения, разведки, связи. Вы должны быть едины. Рядом с вами — ваш военный брат. Неважно, откуда вы приглашены, из какого города. Теперь вы стоите плечом к плечу. Вы всегда должны помогать своему военному родственнику», — сказал военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Элвин Грей выступил для мобилизованных татарстанцев и пожал им руку

Радик Юльякшин продолжает поднимать дух бойцов, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Элвин Грей исполнил для них песни на башкирском, татарском и русском языках. «Весь Башкортостан с вами! Башкирия, Татарстан — алга!» — прокричал он со сцены.