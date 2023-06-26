Обзор: Главное к вечеру 26 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

В Москве и Подмосковье отменили режим контртеррористической операции

Как написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в Москве снимают все ограничения, связанные с режимом КТО.

В начале торгов на Мосбирже курс доллара превысил 87 рублей впервые с марта 2022 года

В начале сегодняшних валютных торгов на Мосбирже доллар превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, а курс евро впервые с 25 апреля преодолел отметку в 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:04 по московскому времени, курс американской валюты рос на 2,99% — до 87,23 рубля, европейской — до 95,28 рубля (+3,18%).

Upd: Рубль полностью отыграл утреннее снижение к основным мировым валютам и вернулся на уровень закрытия торгов в пятницу.

На 12:07 мск доллар стоит 84,88 рубля, евро — 92,43 рубля, передает телеграм-канал «Ведомости».

Путин продлил действие спецмер в ответ на потолок цен на российскую нефть

Путин продлил до 31 декабря 2023 года действие специальных мер в ТЭК в связи с установлением предельной цены на российскую нефть, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного западными странами.

Изначально указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года и должен был действовать до 1 июля 2023 года.

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже

Как стало известно «Ъ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

В Египте рухнула многоэтажка, под завалами находятся люди

ЧП произошло в провинции Александрия на севере страны. Кадры публикует телеграм-канал «Смотри».

По данным агентства, на место незамедлительно прибыли спасатели, сейчас они ищут других людей под завалами, которые, возможно, находились в доме в момент обрушения.

Здание было разрушено почти целиком, нанесен ущерб припаркованным рядом автомобилям.

Отмечается, что под обломками могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, располагавшегося на первом этаже.

Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами

Фигурист Роман Костомаров на своей странице в соцсетях опубликовал видео тренировки с протезами.

По установке протезов спортсмена консультировали медики из Германии, пишет телеграм-канал «Известия».

По сведениям источника, у Костомарова стоят временные биометрические протезы, однако ему пока сложно ими управлять. Для него сейчас изготавливают новые, более легкие.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 20 февраля у него был спазм сосудов головного мозга, врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Суд вынес приговор убийце «колбасного короля» Маругова

Убийца «колбасного короля» Александр Мавриди приговорен к 20 годам колонии строгого режима. По словам подсудимого, убийство владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова — простое стечение обстоятельств, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

В СК отметили, что Мавриди через адвокатов получал специальную литературу по психическим заболеваниям и старался их симулировать во время экспертизы.

Напомним, что в августе 2021 года Мавриди сбежал из-под стражи вместе с еще четырьмя арестантами во время предварительного следствия. Снова задержать его удалось только через месяц.

Также он обвиняется в похищении известного адвоката Алексея Завгороднего.

Концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменен за сутки до проведения

В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Депутат пишет, что получила официальный ответ от площадки КСК «Экспресс», в котором сказано, что «концерт не планировался в принципе».

Тем временем на разных платформах продолжают продаваться билеты. А сама Арбенина вчера — 25 июня — опубликовала видеообращение, в котором сказала, что выступление состоится, передает телеграм-канал «Новости Ростова».

Детские сады РТ перейдут на единую программу дошкольного образования с 1 сентября

«Отныне дошкольный образовательный стандарт приведен к общему единству. 60% образовательной программы любого детсада будут одинаковыми по всей России, а 40% — это региональный компонент», — сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Дошкольникам будут прививать интерес к культуре и традициям республики, любовь к малой Родине, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

На Соборную мечеть «Джамиг» в Челнах установили полумесяц весом 700 килограмм

В Набережных Челнах сегодня водрузили полумесяц на второй блок Соборной мечети «Джамиг». До этого два полумесяца были установлены на центральной части, сообщает телеграм-канал Tatnews Закамье.

Полумесяц был изготовлен и установлен с помощью специальной техники компанией из Волгодонска.