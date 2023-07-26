Обзор: Главное к вечеру 26 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

На складе винзавода в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на складе винзавода в Краснодарском крае, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что загорелся склад винзавода в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв. метров.

Как сообщает ведомство, в тушении пожара были задействованы 65 человек и 17 единиц техники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Кремль пообещал ответить Молдове на высылку российских дипломатов

Россия не оставит без ответных мер сокращение численности российских дипломатов в Молдове, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Простые граждане страны, подчеркнул он, такие шаги не поддерживают.

«К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове», — сказал представителя Кремля.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал Telegram-канал ТАСС.

• Число участников саммита Россия — Африка сократилось как из-за графика некоторых лидеров, так и из-за давления Запада;

• Президент РФ Владимир Путин не обсуждал цены на топливо на вчерашнем совещании по экономике;

• Русофобия в Молдове часто не находит отклика среди людей, но руководство рубит все канаты

• Кишинев сознательно заводит отношения с Москвой в очень жалкое состояние, можно только сожалеть об этом;

• Неприкрытое и наглое давление США, Франции и ряда других стран на африканские государства не помешает успешному проведению саммита.

Матерей-одиночек предлагают защитить от увольнения до 16-летия детей

В России планируют расширить социальные гарантии для трудоустроенных матерей-одиночек: работодателям будет запрещено увольнять их, если ребенку не исполнилось 16 лет. Пока что Трудовой кодекс не разрешает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, детям которых не исполнилось 14 лет.

Но эксперты опасаются, что расширение соцгарантий может привести к дискриминации женщин при трудоустройстве. Иногда предоставление льгот некоторым социально незащищенным группам населения ставят их в более сложное положение, сказал специалист газете «Известия».

Он добавил, что инициатива правильная, но важно учитывать интересы не только родителя и ребенка, но и работодателя.

Ялтинский международный экономический форум пройдет позже

Проведение Ялтинского международного экономического форума, который должен был состояться 29-30 сентября, переносится на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Предполагалось, что Ялтинский форум в Москве пройдет 29-30 сентября. Мероприятие планировали провести в столице, а не в Крыму из-за сложности с логистикой. Новый формат форума планировалось публично представить до 1 апреля. Ялтинский международный экономический форум организовывался ежегодно с 2015 года

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова по обвинению в госизмене.

Материалы дела засекречены, защита бизнесмена сообщала, что вину он не признает, пишет Telegram-канал РИА Новости.

Защита намерена обжаловать приговор и обратиться к президенту.

Незадолго до заседания суда в Telegram-канале Сачкова было опубликовано его письмо, где он назвал обвинительный приговор одной «из самых успешных операций американских спецслужб» и спланированным ударом по российскому IT-сектору.

Глава МОК подтвердил, что Россия и Беларусь 26 июля не получат приглашения на Олимпиаду

«Для меня большая честь пригласить атлетов со всего мира сюда, в Париж, во Францию», — заявил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Приглашения получили 203 страны. Россия, Беларусь и Гватемала в список приглашенных стран не вошли, сообщает Telegram-канал «Быстро».

Райффайзенбанк приостановит прием и покупку наличной валюты у граждан

Райффайзенбанк временно приостановит прием и покупку наличной валюты у физлиц с 1 августа из-за «необходимости эффективно управлять валютной позицией банка». Банк пообещал вернуть эту возможность, «когда ситуация изменится».

С этой же даты банк установит комиссию в 1% при внесении до 200 тыс. рублей в своих кассах. Это должно помочь «оптимизировать нагрузку на кассы». При внесении рублей на валютный счет комиссия не взимается, конвертацию осуществляют по внутреннему курсу банка, пишет «Ъ».

Депутат Госдумы Фаррахов осудил жестокое нападение на врача в Альметьевске

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов осудил произошедший инцидент в альметьевской больнице. Он выразил свое беспокойство за жизнь медработника, напомнив читателям о важности работы врачей.

«Не могу найти оправдания противоправным действиям против медицинских работников во время исполнения служебных обязанностей. Сам, работая на скорой помощи, оказывался в такой ситуации», — поделился Айрат Фаррахов в личном Telegram-канале.

По словам депутата, личность преступника уже установлена и идет следствие.

На Кремлевской набережной пройдет фестиваль мороженого

Со 2 по 6 августа на Кремлевской набережной пройдет фестиваль «Вкус лета-2023».

Ежедневно с 10.00 до 22.00 здесь можно будет попробовать более 100 видов мороженого: в сладкой вате, с взрывной карамелью, скульптурное мороженое, жареное мороженое, московский пломбир, Monterro, Karte Dor и другие.

В дни проведения фестиваля на набережной также организуют развлекательную программу с выступлениями танцевальных и вокальных коллективов, активностями для взрослых и детей, пишет Telegram-канал by Kazan.

28 миллионов рублей выделят на проведение Дня города в Казани

В концертной программе будут принимать участие звезды российской и татарской эстрады.

Завершится праздник салютом длительностью не менее четырех минут, передает Telegram-канал «В Казани поймут».

Президент Сенегала Маки Салл и Рустам Минниханов оценили IT-парк имени Башира Рамеева

IT-парк Рамеева посетили сегодня Рустам Минниханов и Президент Сенегала Маки Салл, находящийся в Казани с рабочим визитом. Гость ознакомился с новым зданием IT-парка, оценил его общественные пространства и конференц-залы, а также киберспортивную арену и детский IT-парк, сообщает «Аппаратная».

Саллу также рассказали о проведении в Казани соревнований по фиджитал-играм (Игры будущего — 2024) и пригласили Сенегал принять в них участие в следующем году.

В IT-парке также состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Татарстана, которую провели представители Агентства инвестиционного развития РТ.