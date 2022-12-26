Обзор: Главное к вечеру 26 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков — о графике Президента на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 31 декабря в рабочем графике Владимира Путина нет мероприятий, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк». Однако, по словам представителя Кремля, это вовсе не означает, что Президент не будет работать.

«31 декабря у нас нет мероприятий. Это не означает, что президент не будет работать, мы этого не исключаем. Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно. А вот начиная со 2-го президент достаточно активно на связи с Администрацией президента», — заявил пресс-секретарь.

В Рождество Путин традиционно посетит богослужение, добавил Песков.

Трое военных погибли после атаки украинского дрона на аэродром в Энгельсе

Средства противовоздушной обороны ВКС России предотвратили удар украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области.

Из-за падения обломков убиты три человека, самолеты повреждения не получили, сообщает телеграм-канал «Коммерсант».

В 2023 году ВКС России получат обновленные Ту-22М3М и Ту-95 МСМ

Новые стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М поступят в ВКС РФ в 2023-м году.

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», — цитирует телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» командующегор дальней авиацией генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.

Медведев провозгласил новую эпоху полного разрыва России с Западом

В «Российской газете» вышла статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой

уходящий год автор назвал драматичным и призвал соотечественников сохранять трезвый рассудок.

Телеграм-канал издания публикует основные тезисы статьи Медведева, среди которых:

• Решение о начале спецоперации стало вынужденным и трудным, но речь шла о выживании России, медлить дальше было невозможно;

• РФ приложит все усилия, чтобы цели спецоперации были достигнуты;

• Москва борется не с украинским народом, а с киевским режимом, на котором лежит ответственность за множество загубленных жизней, и любые переговоры с ним бессмысленны;

• Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, если России не будут обеспечены гарантии безопасности, однако Москва сделает все, чтобы не допустить такого развития событий (ядерной катастрофы). При этом в случае реальной угрозы Москва будет действовать в соответствии со своей ядерной доктриной, и это единственное, что сейчас сдерживает ее врагов;

• Санкции против РФ — сигнал для других стран, что с Западом нельзя иметь дел;

• РФ обойдется без Запада, пока к власти там не придут разумные политики;

• Задача властей РФ — не только защитить новые регионы страны, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной и комфортной.

Сергей Шойгу исполнит новогоднее желание девочки из Удмуртии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял участие в акции «Елка желаний» в Национальном центре управления обороной РФ. Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки Дарьи из Удмуртской Республики.

В своем письме Дарья попросила подарить ей защитный шлем летчика и возможность посмотреть с трибун Красной площади Парад Победы 9 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил Дарью в Москву 9 мая на Парад Победы.

В новогодние праздники, девочке подарят защитный шлем летчика, который будет доставлен в город Ижевск, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Четыре украинских диверсанта пытались проникнуть в Брянскую область

ФСБ показала кадры с места ликвидации четырёх украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область.

При себе у них были немецкие пистолеты-пулемёты SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Первые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу

Стоимость автомобиля «Москвич 3е» с электродвигателем составила 3,5 млн рублей, сообщает телеграм-канал «ТАСС».

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что [люди] интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутренного сгорания — 1,97 млн рублей, с электрическим — 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», — сказал собеседник агентства.

В 2023 году начнется строительство Соборной мечети в Казани

О масштабной стройке сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Мы выбрали новую площадку для строительства Соборной мечети, но там еще необходимо провести инженерные работы, связанные с ливневками. Уже [эту] работу мы начали», — сказал руководитель на встрече с журналистами.

Сейчас идёт выбор между двумя вариантами: один более современный, второй — классический. Уже в ближайшее время будет принято решение, информирует телеграм-канал Tatarstan Republic.

Открытие катка на «Черном озере» вновь перенесли

Каток в казанском парке «Черное озеро» планировалось открыть сегодня — в «техническом режиме». Однако сегодня каток только начнут заливать, а его открытие вновь перенесли из-за неблагоприятной погоды — на этот раз на 27 декабря.

«Сегодня мы проведем заливку вручную, а завтра приедет специальная техника для финальной заливки льда. К вечеру вторника каток будет готов встретить первых гостей. Надеемся на ваше понимание», — говорится в телеграм-канале «Парки и скверы Казани».