Обзор: Главное к вечеру 25 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин о понижении уровня дипотношений с Эстонией и Латвией: «Мертвое не может умереть»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на понижение уровня дипотношений с Эстонией и Латвией фразой «мертвое не может умереть дважды». Он заявил, что такое решение надо было принимать уже давно, и обвинил Прибалтику в зависимости от Вашингтона и Брюсселя.

«Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле — все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен. Интересы людей игнорируются. <...> Экономические результаты — худшие в Евросоюзе», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Володина, население в Латвии в среднем сократилось на 30,5%, в Литве — на 28,4%, в Эстонии — на 15,4%. В Прибалтике реально проживает только треть граждан, а большинство уехали на заработки в Европу, убежден Володин. «Единственное, в чем преуспевают правящие режимы этих стран, — русофобии. Представители местного руководства соревнуются, кто более жестко выступит против России», — добавил он.

По мнению Володина, в государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека. В качестве примера он привел ущемление прав нацменьшинств, запрет говорить на родном языке и преследование независимых журналистов и правозащитников.

«Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности. Решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и Латвией необходимо было принимать давно», — заключил спикер ГД.

Минниханов необычно поздравил татарстанцев с Днем студента

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учащихся вузов Татарстана с Днем студента. В своем телеграм-канале он опубликовал пост с обложками разных известных произведений русских и татарских авторов, названия которых по смыслу подходят тем или иным татарстанским вузам.

Так, к примеру, на обложке книги «Собачье сердце» Михаила Булгакова изображена Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Баумана. Фотографию КФУ Президент РТ разметил на обложке повести Максима Горького «Мои университеты» (напомним, великий русский классик мечтал учиться именно в этом вузе). Казанский медуниверситет изображен на обложке книги «Ак чәчәкләр» Абдурахмана Абсалямова.

«С Днем студенчества! С праздником! А как вы думаете, какое произведение представляет ваше учебное заведение?» — подписал Минниханов фотографии. Всего он опубликовал восемь обложек известных произведений с татарстанскими вузами.

Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет, подтвердил Дмитрий Песков

На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским, Песков ответил: «Верно».

Заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Ъ».

• Предложение расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК предстоит проработать со всеми ведомствами;

• Киевский режим причастен к организации терактов и не гнушается ничем, это подтверждает правильность избранного РФ пути по защите себя;

• Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине сейчас не просматривается;

• Москва не контактирует с Берлином на фоне поставок танков «Леопард» в Украину.

Роскачество исследует мягкие игрушки Чебурашка из-за негативных отзывов покупателей

Роскачество начнет проверку мягких игрушек в виде известного мультгероя Чебурашки. После выхода одноименного фильма в России начался ажиотаж на такие изделия, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Поводом стало большое количество таких игрушек, наводнивших рынок, в том числе изготовленных в Китае, а также негативные отзывы покупателей.

«Роскачество, вслед за завершившимися недавно испытаниями игрушек Хагги Вагги (в них нашли фенол — прим. Т-и), проверит детские мягконабивные игрушки в виде персонажа Чебурашка. <...> Планируется, что результаты исследования будут обнародованы во втором квартале 2023 года», — отметили в организации.

Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» решительно осуждает акцию в Стокгольме, во время которой был сожжен священный Коран. Подобные поступки ведут к разложению и упадку цивилизаций, а также к разрушению общества. Об этом в телеграмме к послу Швеции в РФ Анне Малене Мард заявил Президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.

Руководитель РТ подчеркнул, что случившееся шокировало не только российских мусульман, но и представителей всех религий. Уважение религиозных чувств соседей является одним из признаков цивилизованного общества.

Минниханова возмутило, что акции в Швеции и Нидерландах, где радикал вырвал и сжег страницы из Корана, прошли с молчаливого одобрения властей и при попустительстве правоохранительных органов. Текст опубликован в телеграм-канале «Еду в Татарстан».

ВСУ признали потерю Соледара

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю Соледара и переход города под контроль российских сил. Об этом сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Agence France-Presse.

12 января Соледар был освобожден от украинских формирований, проинформировали ранее в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, полный контроль над этим городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в кольцо остающиеся там подразделения.

Пушилин сообщил, что бои идут в кварталах Артемовска, которые ранее удерживали ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бои идут непосредственно в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ, передает телеграм-канал RT.

«Подразделения, в частности „Вагнера“, в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», — рассказал врио главы ДНР в кулуарах торжественного открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР».

Ранее Пушилин заявлял, что Артемовск в ближайшее время попадет в оперативное окружение бойцами ЧВК «Вагнер».

Путин о «культуре отмены» на Западе: Россия не будет жить без мировой культуры

Россия не будет жить без мировой культуры, несмотря на то, что коллективный Запад пытается «отменить» наследие Петра Чайковского. Об этом на встрече с российскими студентами заявил Президент РФ Владимир Путин. Видео опубликовано в телеграм-канале «Смотри».

«Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского, — сказал глава государства. — Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем».

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* внесен в перечень террористов и экстремистов

Ранее его обвинили в дискредитации российской армии и заочно арестовали. Он находится за пределами России, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

В реестр также внесен московский активист Михаил Кригер, которого обвиняют в оправдании терроризма и возбуждении ненависти за пост о самоподрыве Михаила Жлобицкого в приемной архангельского управления ФСБ в 2018 году.

*в России признан иноагентом.