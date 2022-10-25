Обзор: Главное к вечеру 25 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Глобальный сбой Whatsapp

Сегодня российские пользователи Whatsapp массово сообщили о проблемах с приложением, пишет «Кремлевский пересмешник».

Нельзя загрузить чаты и отправить сообщения. Из-за этого в некоторых офисах встала работа.

Помимо пользователей из России, с проблемами, в частности, столкнулись использующие мессенджер жители Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Соединенных Штатов и Франции.

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс и назначил Риши Сунака премьер-министром.

Лиз Трасс в своей последней речи на посту призвала своего преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине, сообщает РИА Новости в своем канале.

«Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине», — заявила она.

Магазины Zara в России откроются под названием «Новая мода»

ZARA остается в России с названием «Новая мода» (New fashion), передает телеграм-канал «Известия» со ссылкой на источник.

В магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. Всего планируется открытие четырех брендов, входивших вместе с Zara в Inditex Group. Российский офис продолжит работу, но под руководством ливанского бизнесмена.

Басманный суд Москвы оставил Гафурова в СИЗО на два месяца

Басманный райсуд Москвы продлил арест бывшему ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову до 21 декабря, пишет телеграм-канал «Елабуга 24».

Судья отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов, заявив, что оснований для изменения меры пресечения на иную, не связанную с заключением, в том числе на домашний арест, нет.

Песков раскритиковал подход США к возможному применению Украиной «грязной бомбы»

В Кремле назвали непозволительным и несерьезным подходом недоверие Вашингтона утверждениям России о возможности применения Украиной «грязной бомбы», следует из канала «Раньше всех. Ну почти».

«Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления представителей Вашингтона.

«И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у украинцев, связанные с грязной бомбой», — отметил Песков.

Напомним, накануне российские СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что власти Украины занимаются подготовкой провокации на территории страны, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы». Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах Киева французскому, турецкому и британскому коллегам — Себастьяну Лекорню, Хулуси Акару и Бену Уоллесу.

Мария Захарова прокомментировала призыв вице-премьера Украины к беженцам перезимовать за границей

Министр по делам реинтергации неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала соотечественников, находящихся за границей, не возвращаться и перезимовать в странах пребывания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале отвечает строчкой Островского из «Грозы»: «Отчего люди не летают так, как птицы?».

«Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно? Киевский режим людей за людей не считает. Даже своих», — отметила она.

Челнинские врачи завели сердце после пятиминутной остановки

Телеграм-канал БСМП Набережных Челнов рассказывает историю чудесного спасения. Симптом острого инфаркта миокарда — резкую боль в груди Татьяна Александровна почувствовала дома. Женщина самостоятельно вызвала скорую и встретила врачей.

В БСМП у пациентки выявили поражение левого коронарного русла и приступили к установке стентов в пораженные сосуды. Во время операции врачей ждал еще один вызов — остановка сердца.

«Мы приняли решение подключить пациентку к ЭКМО во время сердечно-лёгочной реанимации. Аппарат взял на себя работу сердца, и мы продолжили операцию», — рассказал и.о заведующего кардиореанимацией Юрий Марков.

В состоянии клинической смерти пациентка пробыла 5 минут. Как рассказала женщина, света в конце туннеля она не видела.

Сегодня она готовится к выписке и благодарит своих спасителей. Это — рентгенохирург Радик Хафизов, анестезиологи-реаниматологи Юрий Марков, Карим Низамов, кардиохирург Рашид Садыков, сестринский и младший медицинский персонал отделений кардиореанимации, кардиохирургии.

Солнечное затмение

В Казани затмение наблюдалось более двух часов — с 12.36 до 15.02. Максимальная фаза затмения, 0,7859, была достигнута в 13.50. Солнце было закрыто Луной примерно на 72,75%.

Началось частное затмение в 11.58 по Москве на восходе Солнца в арктической зоне Атлантического океана вблизи северного побережья Исландии. Завершилось в 16.02 во время заката в Аравийском море.

Фотографиями своих подписчиков поделился телеграм-канал «Еду в Татарстан».

В Набережных Челнах — первый снег

Tatnews Закамье публикует первые кадры выпавшего снега.