Обзор: Главное к вечеру 25 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Владимир Путин не объявит «мобилизацию страны»

Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Информация СМИ о том, что это станет темой послания, не соответствует действительности.

РБК поясняет, что ранее «Царьград» написал, что «важнейшей темой послания должна стать мобилизация не только людей в Вооруженные силы, но и всего общества и всей экономики страны». Позднее со ссылкой на него похожий материал опубликовала «Правда.ру».

Рустам Минниханов запретил использование беспилотников в Татарстане

Президент РТ Рустам Минниханов запретил использование беспилотных воздушных судов на территории республики, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Мера начинает действовать с сегодняшнего дня и продлится до снятия режима базовой готовности.

К беспилотникам относят дроны, квадрокоптеры, дирижабли, моторные дельтапланы и другие летательные аппараты, управляемые дистанционно, способные целенаправленно двигаться без экипажа внутри.

Нужен ли Олег Знарок «Ак Барсу»?

О еще пока несостоявшейся отставке Олега Знарка рассуждает автор телеграм-канала «Выпускайте Кракена!». По его мнению, ситуация с последовательной деградацией «Ак Барса» сильно бьет по имиджу республики, а Татарстан сделал себе имя во многом на спорте. И хоккей тут — главное достояние.

Автор прогнозирует, что Знарок принципиального прорыва в создавшемся кризисе не обеспечит, «Ак Барс» ожидает очередной позорный сезон. Тренера держат исключительно из политических мотивов (потеря лица, нежелание признавать ошибки).

«Но правильно ли это в спорте? — задается вопросом автор, и тут же отвечает. — Примеры других клубов, которые исправляют ошибки, показывают, что прятать голову в песок неправильно».

«„Ак Барсу“ пора что-то кардинально менять в собственных подходах в работе, а не изображать страуса в пустыне», — делает вывод автор.

В Киеве массово раскупают продукты и топливо

Украинские издания сообщают, что в Киеве массово раскупают продукты, в хлебобулочных отделах — пустые полки, на кассах — длинные очереди, пишут РИА Новости.

На утро 25 ноября 50% жилых домов в Киеве по-прежнему без света. В Одессе электротранспорт остановился через час после объявления о его запуске. В Полтаве общественный транспорт из-за отсутствия электричества в депо не вышел на маршруты.

Кроме того, украинские СМИ пишут, что в различных регионах страны выстроились очереди к автозаправочным станциям. Люди скупают топливо, чтобы заправить генераторы, так как по всей стране введен режим веерных отключений, а в Киеве и Одессе наблюдаются и аварийные отключения.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал горожан переезжать в загородные дома или на дачи. Он заявил, что надо быть готовыми к «плохому сценарию», делать запасы воды, еды и теплой одежды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже считает, что Украину ждет ужасающая зима, и напомнил об обещании альянса оказать стране долгосрочную поддержку.

Россия достигла цифрового суверенитета

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Также, по его словам, IT-отрасль РФ имеет все возможности, чтобы активно развиваться.

Масштаб отъезда IТ-специалистов из России не является глобальным и не нанес серьезного ущерба отрасли, подчеркнул Шадаев.

Китай начал строить карантинный центр в Гуанчжоу на 80 тысяч койко-мест

В Китае построят крупнейший карантинный центр на 80 тысяч койко-мест, передает канал «Раньше всех. Ну почти».

Китай снова ставит рекорды по заражениям коронавирусом. За сутки выявлено 32 943 новых случая заражения коронавирусом. Это — максимум за время пандемии. Антирекорд обновляется уже второй день подряд, показатели предыдущих суток выросли еще на 4%.

Среди новых случаев заражения более 90% — бессимптомные. Подавляющее большинство заразились внутри страны. Максимум случаев выявлен в южной провинции Гуандун, на втором месте Пекин.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%

Телеграм-канал «Ведомости» сегодня информирует, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр добавил, что совокупно размер пенсии вырастет на 15,3% по отношению к 1 января 2022 года.

Уровень доверия россиян Путину растет

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю повысился на 0,7% и составляет 78,7%. Опрос ВЦИОМ опубликован в телеграм-канале.

ОАК за два года передаст четыре Ту-204/214 для Red Wings

Перевозчик Red Wings получит в лизинг четыре самолета Ту-204/214 в ближайшие два года. После прохождения ремонта один Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года.

Еще один Ту-204 и Ту-214 Red Wings получит весной 2024 года. На самолетах нужно выполнить замену или продление ресурсов агрегатов, а капремонт двигателя занимает около девяти месяцев.

Впрочем, еще весной руководство РФ обещало поставить из числа уже сертифицированных отечественных лайнеров десять Ту-214, один Ил-96-400 и 19 «суперджетов». По факту пока известно про десять «суперджетов» до конца 2022 года и ремонт нескольких «тушек» в 2023-2024. Хотя до 2030 года Минпромторг обещал сделать 1 тыс. самолетов, пишет телеграм-канал «Накануне».

Хлеб может подорожать в 2023 году в России

Из-за низких цен на зерно в этом году аграрии терпят убытки. Как следствие — в ряде хозяйств уже готовятся сократить посевные площади под зерновые на следующий год, что грозит в будущем дефицитом муки, сообщает «Псковская лента новостей».

Во время новогодних праздников и каникул между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда

С 23 декабря по 9 января между городами запустят дополнительные поезда. На 29 и 30 декабря, а также на 6, 7 и 8 января билеты лучше купить заранее — по прогнозам РЖД, эти даты станут пиковыми для отправления пассажиров, уточняет Татарстан News.

Билеты доступны для покупки на сайте РЖД. Дополнительные места там появляются постепенно.

В Казани на набережной установят экоелку из переработанных материалов высотой 4 метра

Казанцам предлагают поучаствовать в создании этого арт-объекта: принести мишуру. Пункты приема украшений будут работать до 2 декабря на территории Горкинско-Ометьевского леса, внутри здания спортивной базы на Проспекте Победы 69, в парке «Черное озеро».

Мишуру нужно сдавать без упаковки и пакетов. Ее передадут в дизайн-студию, где изготовят арт-объект из вторсырья, сообщает телеграм-канал «Парки и скверы Казани».