Обзор: Главное к вечеру 25 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

«Сплошной содомизм»: Володин о частных клиниках, которые за деньги выдают справки для смены пола в документах

В Госдуме России обсудили практику частных клиник, где за деньги выдают справки, позволяющие сменить пол в документах. Об этом на заседании упомянул спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Видео с выступлением опубликовано в телеграм-канале «РИА Новости».

Он указал, что такого рода документы выдаются просто так, даже без психологической оценки.

«Оболванивают ребятишек, сплошной содомизм», — заявил Володин.

Он поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции.

Песков: Москва учитывает, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Информация о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина, не нова — власти РФ с самого начала об этом говорили и исходят из этого в своей работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Так он прокомментировал утверждения газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Союзное государство — наиболее продвинутая форма интеграции, это надо учитывать, прокомментировал Песков слова Токаева о том, что у Москвы и Минска «даже ядерное оружие сейчас одно на двоих»;

• Попытка диверсий на российских АЭС — продолжающиеся враждебные действия Киева, силовики РФ борются с террористами;

• Путин доволен тем, как глава МЧС Александр Куренков выстроил работу этого ведомства.

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры с Азербайджаном. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, страны уже договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Таким образом, созданы все предпосылки для подписания мирного соглашения с учетом признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, передают «Известия».

У Баку не осталось территориальных претензий к Еревану, добавил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Нужно очень постараться или иметь буйную фантазию, чтобы найти в моих словах территориальные претензии», — подчеркнул он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Грузинский оператор Georgian Airways запустит специально для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

Об этом заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Уже 15 июня планируется запустить транзитные рейсы в пять европейских городов — Милан, Париж, Вену, Ларнаку, Салоники, пишет телеграм-канал «Смотри».

Госдума приняла закон о наказании за распространение карт, на которых Крым и новые регионы не отмечены как российские

Закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Он вводит штрафы до 1 млн рублей или арест до 15 суток за распространение географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

Путин объявил благодарность Минниханову

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, пишет телеграм-канал Татарстан News.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией растянулось на весь 2022 год, а его итоги были подведены в декабре. В числе главных событий — форум KazanSummit, получивший статус федерального мероприятия, закладка первого камня будущей Соборной мечети Казани, фестиваль «Изге Болгар жыены» и другие.

Доля россиян, у которых есть кредиты, выросла вдвое с 2009 года

Доля россиян, у которых в семье есть кредиты, выросла за последние 14 лет почти в два раза, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит опросы о кредитном поведении россиян с 2009 года.

Если в 2009 году положительный ответ на вопрос о том, есть ли кредит у человека, который принимает участие в исследовании, или у членов его семьи, давали 26% респондентов, то в 2023 году — уже 46%.

Социологи поясняют, что на желание россиян брать или не брать кредиты влияют такие факторы, как социально-экономическая ситуация в стране, финансовая грамотность, рост предложений на рынке кредитования, уверенность в материальном благосостоянии, а также готовность к долгосрочному планированию.

Раис Татарстана: Самое слабое место у нас — износ коммунальной инфраструктуры

В целом отопительный период в Татарстане пройден неплохо. В республике высокий уровень износа сетей, что сказывается на качестве оказываемых услуг. Но не решаемых аварий не было. Об этом заявил Рустам Минниханов на заседании Кабмина РТ по итогам отопительного периода 2022/2023 года.

«Самое слабое место — это изношенность инфраструктуры. Есть республиканские, федеральные программы модернизации коммунальной инфраструктуры — и их сегодня необходимо реализовывать», — отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов также призвал обращать самое пристальное внимание на реализацию инвестиционных программ энергетических компаний. Без инвестиционных программ не будет развития, считает Раис Татарстана, при этом он отметил, что здесь особенно важен контроль исполнения, передает «Аппаратная».

Студентов МГИМО переводят на дистанционное обучение до 13 июня

В МГИМО введут карантинные меры из-за случая кори у одного из студентов, сообщили РБК в московском управлении Роспотребнадзора.

Все занятия по языкам и специальным дисциплинам, консультации, текущая и промежуточная аттестации в период до 13 июня 2023 года будут проходить в дистанционном формате.

Преподаватели и студенты будут работать из дома. Проход сотрудников будет организован по принципу их работы в разных корпусах.

Мать из Татарстана, которая сильно избила младенца, получила 2 года условно

21-летняя жительница Камско-Устьинского района в августе прошлого года избила 6-месячного сына за то, что он плакал и капризничал. После этого ее с мальчиком доставили в Детскую РКБ, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».

Там она снова ударила ребенка, но уже не рукой, а металлическим бортом кровати, в результате чего мальчик получил перелом бедра.

О травме ребенка медикам она ничего не сказала и через несколько дней сломала мальчику оба предплечья из-за того, что он плакал. В дальнейшем она покинула медучреждение, ничего не сказав врачам о травмах ребенка.

Суд назначил женщине 2,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.