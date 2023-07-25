Обзор: Главное к вечеру 25 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

В одной из пятиэтажек Нижнекамска произошел хлопок

В районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске произошел хлопок, начался пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Рамиль Муллин.

К моменту прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.

«Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления», — написал Муллин.

Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста, пояснив, что «все объяснения даны профильными ведомствами».

Напомним, призывной возраст расширят до границ в 18–30 лет. Об этом следует из поправок ко второму чтению законопроекта о воинской обязанности и военной службе. «Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе», — сказано в документе.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• России и странам Африки сейчас «как никогда важно» собраться и поговорить;

• Россия и страны Африки на саммите в Санкт-Петербурге обсудят прекращение зерновой сделки и усилия Москвы по поддержанию мировых рынков;

• Конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Лукашенко не было, она проводилась для сверки часов и обмена мнениями;

• Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе и тему ЧВК «Вагнер»;

• Сейчас возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России;

• РФ будет бороться с попытками использовать Киевом любые каналы поставок украинского зерна для военных целей и терактов против России;

• Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста, пояснив, что «все объяснения даны профильными ведомствами».

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции, передает «Раньше всех. Ну почти».

Землетрясение было зафиксировано в 5.44 по времени UTC (8.44 мск). Эпицентр располагался в 65 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 1 километр.

Погибший военкор посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага»

Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага», сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Ростислав Журавлев будет похоронен 28 июля в родном Екатеринбурге. Прощание пройдет в Доме журналистов по адресу: улица Клары Цеткин, дом 1. Гражданская панихида состоится в 11.00, затем состоятся похороны на Широкореченском кладбище с воинскими почестями — почетный караул, салют.

Матвиенко заявила, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес — это контрпродуктивно

«Ни в коем случае нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно», — цитирует спикера Совфеда Валентину Матвиенко телеграм-канал «Ведомости».

Она указала, что «есть все основания полагать», что будет составлен сбалансированный бюджет на 2024 год. По ее словам, она «может гарантировать», что все социальные обязательства будут выполнены в предстоящем бюджетном цикле.

«Было заявлено, что расходную часть бюджета, возможно придется сократить на 10%. Это абсолютно не драматичная ситуация, это нормально. Единственное, на мой взгляд, нужно не линейно провести всем одинаково по 10%, а очень внимательно точечно подойти: где-то можно на 15% сократить, где-то на 5%, а где-то эти статьи будут абсолютно защищены», — отметила Матвиенко.

По ее мнению, пока надо будет отказаться от строительства финансово-затратных капитальных проектов и сосредоточиться на том, чтобы завершить уже одобренные и начатые проекты, чтобы вовремя ввести в строй в первую очередь социальные объекты.

При этом в России минимальный размер государственного долга, и у правительства есть возможность увеличить его, добавила Матвиенко.

Почти 1,5 тонны бивней мамонта изъяли пограничники из тайника в Хабаровском крае

Почти 1,5 тонны бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей изъяли пограничники из тайника в Хабаровском крае. Как отметили в ФСБ, у столь интересной находки не было документов, подтверждающих законность их добычи.

Бивни были упакованы полипропиленовые мешки, а тайник находился под деревянным полом нежилого помещения пишет телеграм-канал «Известия».

В селе Ильинское Зеленодольского района откроется новый глэмпинг

Круглогодичный глэмпинг планируют запустить в сентябре, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Всего будет 10 домиков со всей необходимой инфраструктурой. Здесь также разместятся бассейн, ресторан, экотропа. В пешей доступности для гостей глэмпинга Ильинское озеро и заповедник.

Из Казани в Екатеринбург запустят дополнительные авиарейсы

С 30 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит два дополнительных рейса Казань — Екатеринбург и в обратном направлении. Об этом заявил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.

Дополнительные полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Длительность перелета составит около полутора часов.

В четверг самолеты будут вылетать в 16.30 из Екатеринбурга и в 17.05 из Казани, в воскресенье — в 14.15 из Екатеринбурга и в 14.40 из Казани. Авиаперевозчик уже осуществляет полеты по этому направлению по понедельникам и пятницам.