Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Обзор: Главное к вечеру 25 июля в федеральных и местных Telegram-каналах
В одной из пятиэтажек Нижнекамска произошел хлопок
В районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске произошел хлопок, начался пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Рамиль Муллин.
К моменту прибытия пожарных из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.
«Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления», — написал Муллин.
Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста, пояснив, что «все объяснения даны профильными ведомствами».
Напомним, призывной возраст расширят до границ в 18–30 лет. Об этом следует из поправок ко второму чтению законопроекта о воинской обязанности и военной службе. «Решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе», — сказано в документе.
Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.
• России и странам Африки сейчас «как никогда важно» собраться и поговорить;
• Россия и страны Африки на саммите в Санкт-Петербурге обсудят прекращение зерновой сделки и усилия Москвы по поддержанию мировых рынков;
• Конкретных договоренностей по итогам встречи Путина и Лукашенко не было, она проводилась для сверки часов и обмена мнениями;
• Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе и тему ЧВК «Вагнер»;
• Сейчас возвращение к зерновой сделке невозможно, так как не выполнены пункты, касающиеся России;
• РФ будет бороться с попытками использовать Киевом любые каналы поставок украинского зерна для военных целей и терактов против России;
• Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста, пояснив, что «все объяснения даны профильными ведомствами».
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции, передает «Раньше всех. Ну почти».
Землетрясение было зафиксировано в 5.44 по времени UTC (8.44 мск). Эпицентр располагался в 65 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 1 километр.
Погибший военкор посмертно награжден медалью СК России «Доблесть и отвага»
Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден ведомственной медалью СК России «Доблесть и отвага», сообщает телеграм-канал РИА Новости.
Ростислав Журавлев будет похоронен 28 июля в родном Екатеринбурге. Прощание пройдет в Доме журналистов по адресу: улица Клары Цеткин, дом 1. Гражданская панихида состоится в 11.00, затем состоятся похороны на Широкореченском кладбище с воинскими почестями — почетный караул, салют.
Матвиенко заявила, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес — это контрпродуктивно
«Ни в коем случае нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно», — цитирует спикера Совфеда Валентину Матвиенко телеграм-канал «Ведомости».
Она указала, что «есть все основания полагать», что будет составлен сбалансированный бюджет на 2024 год. По ее словам, она «может гарантировать», что все социальные обязательства будут выполнены в предстоящем бюджетном цикле.
«Было заявлено, что расходную часть бюджета, возможно придется сократить на 10%. Это абсолютно не драматичная ситуация, это нормально. Единственное, на мой взгляд, нужно не линейно провести всем одинаково по 10%, а очень внимательно точечно подойти: где-то можно на 15% сократить, где-то на 5%, а где-то эти статьи будут абсолютно защищены», — отметила Матвиенко.
По ее мнению, пока надо будет отказаться от строительства финансово-затратных капитальных проектов и сосредоточиться на том, чтобы завершить уже одобренные и начатые проекты, чтобы вовремя ввести в строй в первую очередь социальные объекты.
При этом в России минимальный размер государственного долга, и у правительства есть возможность увеличить его, добавила Матвиенко.
Почти 1,5 тонны бивней мамонта изъяли пограничники из тайника в Хабаровском крае
Почти 1,5 тонны бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей изъяли пограничники из тайника в Хабаровском крае. Как отметили в ФСБ, у столь интересной находки не было документов, подтверждающих законность их добычи.
Бивни были упакованы полипропиленовые мешки, а тайник находился под деревянным полом нежилого помещения пишет телеграм-канал «Известия».
В селе Ильинское Зеленодольского района откроется новый глэмпинг
Круглогодичный глэмпинг планируют запустить в сентябре, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.
Всего будет 10 домиков со всей необходимой инфраструктурой. Здесь также разместятся бассейн, ресторан, экотропа. В пешей доступности для гостей глэмпинга Ильинское озеро и заповедник.
Из Казани в Екатеринбург запустят дополнительные авиарейсы
С 30 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит два дополнительных рейса Казань — Екатеринбург и в обратном направлении. Об этом заявил авиаперевозчик в своем телеграм-канале.
Дополнительные полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Длительность перелета составит около полутора часов.
В четверг самолеты будут вылетать в 16.30 из Екатеринбурга и в 17.05 из Казани, в воскресенье — в 14.15 из Екатеринбурга и в 14.40 из Казани. Авиаперевозчик уже осуществляет полеты по этому направлению по понедельникам и пятницам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»