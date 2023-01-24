Обзор: Главное к вечеру 24 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Пушилин назвал авдеевское направление одним из самых слжоных в зоне проведения спецоперации

Российские военные продвигаются на авдеевском направлении, хоть и с трудностями, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он назвал это направление одним из самых трудных в зоне проведения военной спецоперации.

Главное из заявлений врио руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина в эфире телеканала «Соловьев Live» собрал ТАСС.

«Артемсоль» в Соледаре восстановят в кратчайшие сроки после освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут);

Смысла восстанавливать жилье в Соледаре нет из-за степени разрушений, проще построить новые дома;

У ВСУ осталась всего одна дорога, чтобы попасть в Артемовск, остальные пути отрезаны;

Взятый в ДНР населенный пункт Краснопольевка зачищен.

Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку

Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своей отставке с поста заместителя главы офиса Владимира Зеленского. Фотографию с заявлением с просьбой уволить его с должности замглавы офиса Зеленского Тимошенко опубликовал в своем Telegram-канале. Оно было подано 23 января.

Ранее также уволились заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко (после скандала с отпуском) и заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов — после скандала с закупками для ВСУ.

Минниханов поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в Кубке России

Сегодня в Казанском Кремле чествовали команду мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» — обладателя Кубка России по волейболу 2022 года. Спортсменов с блестящей победой на Кубке России-2022 поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Кубков много не бывает! Наградили сегодня в Кремле волейболистов „Зенит-Казань“. Ребята завоевали уже 11-й Кубок России! Алга, Зенит!» — написал он в своем Telegram-канале.

В Госдуме раскрыли детали закона о бронировании даты при пересечении российской границы

Бронировать дату и время пересечения российской границы на машине обяжут только владельцев грузовых автомобилей, заявил председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, нововведения в первую очередь направлены на то, чтобы помочь водителям, занимающимся грузоперевозками.

«Это касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками, чтобы они по 10–15 дней не стояли без еды, без туалета», — приводит его слова Telegram-канал агентства «Интерфакс».

Песков: В Кремле не обсуждают идеи о запрете на выезд граждан за границу

В Кремле не обсуждали законопроект о фиксированном времени проезда через границу, по документу даны разъяснения, из них нужно исходить, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Другие заявления Пескова собрал Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

• В Кремле не обсуждают идеи о запрете на выезд граждан за границу.

• О возможности закрытия Эстонией судоходства: свободу судоходства гарантирует международное право, исходим из того, что это продолжится.

• Поставки танков неминуемо отразятся на будущих отношениях России и Германии.

• Россия заинтересована в создании условий для возвращения редких и ценных специалистов, в том числе и из IT-отрасли.

• Песков назвал вопросом для спецслужб информацию о том, что Зеленский и ЦРУ обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Россиянин в четвертьфинале обыграл Себастьяна Корду. При счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Карена Хачанова американец отказался от продолжения борьбы из-за травмы, сообщает Telegram-канал RT.

Новым прокурором Набережных Челнов стал Артур Абуталипов

Сегодня в Набережные Челны приехал прокурор РТ Илдус Нафиков. Он представил коллективу прокуратуры Автограда их нового руководителя. Им стал Артур Абуталипов, передает Telegram-канал «Tatnews Закамье».

Абуталипов — уроженец Казани, выпускник юрфака КГУ. Службу в органах прокуратуры начал в 1998 году в должности старшего следователя отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ. Последние пять лет занимал должность прокурора Вахитовского района Казани.

Мобилизованные предприниматели освобождены от сдачи статистической отчётности

Представителей бизнеса, призванных по мобилизации, освободили от предоставления обязательной статистической отчетности во время несения военной службы, информирует Telegram-канал Минэкономики РТ.

Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всю информацию в Росстат о бизнесе, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, ведомству будет направлять Федеральная налоговая служба.

В парках Казани идет демонтаж новогоднего оформления

В этом зимнем сезоне полюбоваться праздничной иллюминацией в столице Татарстана можно было на протяжении двух месяцев: всего было украшено 21 общественное пространство города, а в 13 из них были установлены новогодние елки.

Работы по демонтажу оформления планируется завершить к началу февраля. При этом новогодняя иллюминация в парке «Черное озеро» и елка в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ останутся до конца сезона работы катков, сообщается в Telegram-канале «Парки и скверы Татарстана».