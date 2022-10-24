Обзор: Главное к вечеру 24 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Киевский режим готовит кровавую провокацию

Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан, сообщает телеграм-канал «Минобороны России».

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой „грязной бомбы“. Работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — говорится в сообщении.

«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано в последствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.

В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы

В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы, создается третья линия обороны, передает канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, приграничные регионы России, в том числе Курская область, регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Президент РФ Владимир Путин своим указом о введении военного положения в четырех новых субъектах страны (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) ввел также в приграничных регионах режим среднего уровня реагирования, наделив их глав особыми полномочиями.

Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

25 октября Владимир Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ и встретится с Президентом Республики Гвинея-Бисау. Анонс размещен в телеграм-канале «Кремль. Новости».

В рамках заседания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов с докладами выступят Председатель Правительства России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе встречи с Президентом Республики Гвинея-Бисау, Председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало главы государств обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений, обсудят актуальную региональную и международную тематику и вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту «Россия – Африка» в июле 2023 года.

Военкомат РТ напомнил о выплатах и зарплатах мобилизованных

Зарплата выплачивается мобилизованному каждый месяц, она рассчитывается из оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности. Такой расчет актуален на время прохождения сборов и боевого слаживания, пишет «Татмедиа».

Во время выполнения задач в СВО зарплата и выплаты рассчитываются уже по следующей формуле:

один оклад по воинскому званию плюс два оклада по воинской должности

суточные

премии за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей

надбавки за руководство личным составом и участие в активных боевых действиях

Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части за отработанный месяц. В период слаживания и после него она приходит с 10-го по 20-е число каждого месяца. Для ее получения военнообязанный должен написать заявление в единый расчетный центр, указав в нем все реквизиты.

Лоукостер «Победа» начнет полеты в Турцию

Перевозчик подал заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. Также в компании рассматривают возможность запустить рейсы в Стамбул, сообщает телеграм-канал «ТАСС».

С весны этого года лоукостер полностью приостановил рейсы за рубеж на фоне международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации. Сейчас «Победа» из зарубежных направлений выполняет полеты только в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю, но с 28 октября планирует начать полеты и из Москвы.

В 2023–2030 годах Казанский авиазавод должен изготовить 115 Ту-214

В 2027 году Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

В 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027-2030 годах — по 20, передает татарстанский канал «Еду в Татарстан».

На Украине планируют начать массовую мобилизацию

«ЧП Россия» пишет, что на Украине планируют начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации.

Киев опасается численного преимущества российской армии на фронте, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

Новые регионы России получат телефонные номера, начинающиеся на +7

Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, обсудив с ним многие важные вопросы.

Вице-премьер сообщил, что число кибератак в отношении России в 2022 году выросло на 80%, главной целью стал госсектор. Президент отметил, что темпы роста доступа к интернету и к электронным социально значимым услугам в стране приличные, сообщает «Кремлевский пересмешник».

Глава Башкортостана заявил о продолжении работы по запуску прямого поезда из Уфы до Казани

Ранее такое сообщение действовало, но было закрыто из-за невостребованности. Время в пути составляло около 21 часа, напоминает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Предполагается, что по новому маршруту от Уфы до Казани можно будет добраться за 15 часов, а в дальнейшем — за 12 часов.

После поручения Президента РТ мобилизованный отец трех малолетних детей вернулся домой

Руководством республики принимаются оперативные решения по обращениям граждан, пишет телеграм-канал Набережные Челны Life. В свою семью вернулся отец трех малолетних детей Виталий Данилов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал указание военному комиссару РТ Сергею Погодину вернуть в семьи граждан, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее решение было им утверждено 22 октября.

Двумя днями ранее данную проблему поднял на заседании Государственного Совета Республики Татарстан депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев, к которому поступило обращение от одной из многодетных семей Казани. Известно, что аналогичные обращения поступили и в адрес ряда других депутатов.