Обзор: Главное к вечеру 24 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ

Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тыс. для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц, сообщается в Telegram-канале Государственной Думы.

Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тыс. рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать. Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тыс. рублей с административным выдворением из РФ.

При этом что именно понимается под пропагандой ЛГБТ, в законе не конкретизируется. Подобная правовая неопределенность уже вызвала протесты среди книгоиздателей, которые не понимают, как именно новелла будет воплощаться в жизнь.

Несмотря на это, Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект принимается исключительно в интересах россиян. «Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал он в своем Telegram-канале.

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Утверждается, что пленные бойцы ВСУ, которые сейчас содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой присоединиться к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого. Свою инициативу они, по словам собеседника агентства, передали в устной форме через председателя законодательного органа Владимира Бидёвку.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после ее начала Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий только на основе российских официальных источников.

Блогер Некоглай выдворен из России

Телеграм-канал РБК напоминает, что настоящее имя блогера — Николай Лебедев, он является гражданином Молдовы.

Рейс Некоглая в Армению вылетел из аэропорта «Домодедово» в 7.00 по московскому времени. Это связано с тем, что у России нет прямого авиасообщения с Молдовой.

ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan

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В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

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По словам местных жителей, а также судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная украинскими войсками ракета американского производства ранила трех местных жителей. Это произошло 26 сентября, примерно в 18 часов.

Минтруд хочет повысить информированность россиян о своих пенсионных правах

Министерство подготовило поправки в закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», которыми предлагает наделить объединенный Социальный фонд обязанностью по информированию граждан о состоянии их накопительных пенсионных счетов и правах на выплаты, пишет Telegram-канал газеты «Ведомости».

Речь идет о застрахованных лицах, которые формировали свои пенсионные накопления до 2014 года в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности 21 ноября, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.

Минниханов пригласил присоединиться к «Татарча диктанту»

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил всех желающих присоединиться к Всемирной образовательной акции «Татарча диктант-2022».

«25, 26, 27 нче ноябрь көннәрендә „Татарча диктант“ акциясенә кушылыгыз!

Тулырак мәгълүмат diktant.tatar сайтында», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

В этом году Всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке пройдет с 25 по 27 ноября. Принять в ней участие могут все желающие.

Казань вошла в топ-10 городов-лидеров по скорости продажи вторичной недвижимости

В среднем на это в столице Татарстана требуется 129 дней. На первой позиции оказался Воронеж, где вторичная недвижимость продается в среднем за 95 дней.

Также в тройку-лидеров входят Уфа (99 дней) и Краснодар (102 дня).

Также в первой десятке оказались Санкт-Петербург (103 дня), Челябинск (105 дней), Москва (107 дней), Новосибирск (111 дней), Екатеринбург и Красноярск (по 114 дней), передает Telegram-канал «В Казани поймут».

На новогодний концерт у «Чаши» в Казани потратят 2,8 млн рублей

Власти Казани ищут подрядчика для организации мероприятия в новогоднюю ночь у «Чаши».

Победитель аукциона должен организовать коллективы, которые споют народные, российские и зарубежные композиции. Выступление каждого из них займет минимум 40 минут.

Звуко- и светотехника, анимация на экране, прямая трансляция включены в сумму контракта, информирует Telegram-канал Tatarstan Republic.