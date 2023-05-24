Обзор: Главное к вечеру 24 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на автомобиль

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате чего пострадал автомобиль. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.

Первыми об очередной атаке дрона сообщили белгородские паблики, это произошло после 23.30. Местные жители услышали звук взрыва и увидели поднимающийся над местом происшествия столб дыма, отмечает Telegram-канал Baza.

По мнению очевидцев, одна из сброшенных БПЛА бомб не взорвалась. Telegram-канал «Белгород — Молния» замечает, что инцидент произошел на улице Белгородского полка, неподалеку от железнодорожного вокзала.

Позднее над Белгородским районом Белгородской области система ПВО сбила беспилотник (Вячеслав Гладков проинформировал об этом в 00.34). По предварительной информации, никто не пострадал.

С-350 в зоне СВО впервые сбил самолеты и беспилотники в режиме полного автомата

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора — режим работы опробован в боевых условиях впервые. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей, — рассказал информированный источник. — Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины».

Боевой расчет только контролировал работу комплекса — авторежим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов ИИ-комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки. «Витязь» при этом одновременно работал в активном и пассивном режимах радиолокации. Метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей.

В России предлагают ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

Об этом говорится в решении Правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

Актуальность нового наказания объясняется переходом значительной части россиян на удаленный режим работы по время пандемии коронавируса Covid-19. Инициативу поддержали депутаты Госдумы, а также главы некоторых регионов, передает Telegram-канал «Известия».

Песков: Нельзя допустить заморозки конфликта на Украине

В Кремле разделяют мнение о том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия солидарна», — сказал он, отвечая на вопрос, солидарна ли Россия с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции, что значит обеспечение своих интересов и достижение целей, стоящих перед РФ, или посредством СВО, или иными доступными средствами.

Крым национализирует квартиру Зеленского и имущество украинских олигархов

В Крыму продолжается национализация имущества украинских граждан. В ближайшее время в собственность республики перейдет еще ряд объектов, в их числе — квартира украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Сегодня на сессию идет очередная партия имущества: крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира <...> Зеленского и прочее имущество всех, способствующих террористическому режиму на Украине. Поэтому, как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут, без вариантов», — сказал Аксенов на видеокомментарии в своем Telegram-канале.

В том числе в собственность республики переходит здание в Симферополе, которое принадлежало Меджлису крымскотатарского народа, признанному в РФ экстремистской организацией и запрещенному.

Сенаторы выступили за специальные налоги для блогеров

В Совете Федерации подготовили проект постановления с рекомендацией Правительству изучить вопрос о налогообложении для физлиц и организаций за деятельность в интернете.

Замглавы комитета СФ по бюджету Андрей Епишин предположил, что для блогеров могут придумать специальный режим либо они могут суммировать доход со всех площадок и использовать общую систему налогообложения, передает Telegram-канал «Ведомости».

Аксенов объяснил причины закрытия Крымского моста

Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за проводимых в районе учений. Он будет вновь открыт через несколько часов. Об этом губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — добавил он.

Движение по мосту вновь открылось 5 декабря, в тот же день обновленную трассу оценил Президент России Владимир Путин, проехавший по ней на автомобиле. Масштабный ремонт конструкции потребовался после подрыва моста, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы — утром 8 октября там взорвалась фура, начиненная взрывчаткой.

Этой ночью во дворе домов Казани лихач протаранил семь автомобилей

Полиция сразу задержала любителя дрифта на Адоратского. Он был абсолютно трезв. К счастью, никто не пострадал, пишет Telegram-канал «В Казани поймут».

Минниханов посетил завод одного из крупнейших автопроизводителей Китая

Во время поездки в Хэфэй (китайская провинция Аньхой) Рустам Минниханов посетил завод JAC, сообщает «Аппаратная».

JAC Motors является высокотехнологичным предприятием, входящим в десятку крупнейших автопроизводителей Китая.

Компания выпускает под независимым брендом полную гамму автомобилей — легкие, среднетоннажные и тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили, автобусы, специальные шасси, погрузчики и другие виды техники, а также коробки передач для автомобилей, двигатели, автозапчасти, автоагрегаты и так далее.

Мощность производства — более миллиона единиц автомобилей в год с полным циклом производства.