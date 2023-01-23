Обзор: Главное к вечеру 23 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Владимир Путин провел встречу с Рустамом Миннихановым

На рабочей встрече Президента России с Президентом Татарстана обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».

В частности, Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за выделение средств на строительство трассы М12. «Большое спасибо за М12, сто миллиардов освоение. Седьмой и восьмой участок у нас сто миллиардов. Кроме этого, идем на Екатеринбург, обход Нижнекамска и [Набережных] Челнов», — цитирует Минниханова пресс-служба московского Кремля.

«Большая работа», — подтвердил Владимир Путин.

Минниханов также доложил о строительстве двух мостов через реки Волга и Кама. После этого Президент РТ пообещал за два года закрыть в Татарстане очередь на жилье по сиротам и многодетным. Помимо этого, Минниханов провел для Путина ликбез по татарскому языку и доложил о том, что в зоне СВО находятся два татарстанских батальона — «Алга» и «Тимер».

«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать», — сообщил Минниханов Путину.

Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации все еще действует

Помимо призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, которые необходимы для достижения целей Вооруженных сил РФ, поэтому указ о ее проведении все еще действует. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Главное из заявлений Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре;

• Решение США квалифицировать «Вагнер» как транснациональную преступную организацию вряд ли на деле повлияет на Россию или ЧВК;

• Народ Украины будет расплачиваться за псевдоподдержку Запада в виде поставок вооружений;

• Все страны, накачивающие Киев вооружениями, несут за это ответственность, их нервозность растет;

• В планах Путина нет встречи с главой МАГАТЭ Гросси, при этом РФ заинтересована в продолжении контактов с организацией;

• Обсуждения в Европе деталей поставок новых вооружений, в том числе танков, на Украину — юридическая эквилибристика;

• Содержательный диалог с Японией по мирному договору сейчас вряд ли возможен, Токио присоединился к стану недружественных РФ стран;

• Путину докладывалось о назначении Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС;

• Возможность совмещения Комиссаровым руководящих должностей в РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей» зависит от него самого;

• Кампания по выборам Президента РФ еще не началась, в Кремле очень много текущих дел. Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах президента в 2024 году, он продолжает работу по обычному графику.

Минцифры открыло прием заявок для предоставления отсрочки от весеннего призыва 2023 года

С сегодняшнего дня Минцифры открыло прием заявок для предоставления отсрочки от весеннего призыва 2023 года, сообщает телеграм-канал Оперштаб Татарстана.



Как получить отсрочку:

• Проверить наличие аккредитации у работодателя.

• Подать заявление через госуслуги.

Когда подать заявление:

• IT-специалист должен подать заявление через Госуслуги в период с 23 января до 6 февраля 2023 года.

• Если компания еще не аккредитована, аккредитацию можно пройти до 9 февраля 2023 года.

Если уже зачислен в запас:

• Данная отсрочка распространяется только на граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на срочную службу.

МИД РФ: Война России с Западом уже не гибридная, а почти настоящая

Говоря о происходящем на Украине, можно сказать, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Видео опубликовано в телеграм-канале «На видео видно».

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — сказал министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет их избегать, тем сложнее ситуация, заявил он. По словам главы ведомства, западные страны прямо говорят Киеву, что договариваться с Москвой пока рано.

Депутат-доброволец из РТ рассказал, как наши бойцы отстояли Авдеевское направление

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, отправившийся добровольцем в зону спецоперации на Украине, рассказал в своем телеграм-канале о том, что 19 января бойцы 2-го батальона ОДШБр «Ветераны» вместе с интербригадой «Пятнашка» и сводным корпусом ДНР остановили прорыв ВСУ на Авдеевском направлении.

«Бой длился более 6 часов. К сожалению, есть бойцы, которые получили ранения, но наши позиции были удержаны. Противник же получил ответный удар и понес большие потери», — сообщил Шарафиев.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о том, что депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев отправился добровольцем в зону СВО. Около недели назад он поделился, что проходит службу в зоне спецоперации на Украине в составе 2-го Батальона отдельной штурмовой бригады «Ветераны». А буквально на днях он рассказал о ситуации в зоне СВО, моральном настрое наших бойцов, подлости врага и нуждах фронта.

Зеленский: Пятьдесят танков не помогут против «тысячи танков России»

Поставки странами Запада небольшого количества основных боевых танков на Украину не смогут переломить ход конфликта, но усилят мотивацию войск. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD (видео опубликовано в его Telegram-канале).

«Потому что [поставляющие оружие страны Запада] показывают, что весь мир с тобой. У меня есть десять танков — возьми все. У меня есть 100 танков — возьми все. У меня есть один танк — на, я тебе его отдаю», — приводит слова Президента Украины издание «Страна.ua».

Зеленский при этом констатировал, что невозможно решить проблему передачей 10–50 танков, тогда как украинским военным противостоит российская армия, на вооружении которой находится «тысяча танков».

Усманов попросил освободить его от членства в правлении РСПП

Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления РСПП, сообщает телеграм-канал РБК со ссылкой на источник в союзе.

В качестве причины бизнесмен указал «выход на пенсию и отход от активной деятельности».

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Исполнение обязанностей ректора академии возложено на проректора учреждения, директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова. Мау освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, информирует телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау так и не вернулся в Россию после отъезда в Израиль в ноябре 2022 года.

Прошлым летом его обвинили в хищении у академии 21 млн рублей, вину он не признавал. В октябре 2022 года его уголовное преследование было прекращено: по словам адвоката, была установлена непричастность Мау к преступлению.

Алек Болдуин продолжит сниматься в фильме «Ржавчина» после случайного убийства оператора

Алек Болдуин продолжит сниматься в фильме «Ржавчина», несмотря на предъявленные ему обвинения в непредумышленном убийстве оператора, пишет RT.

Как сообщает Entertainment Tonight, на съемках будет запрещено использование любого оружия и боеприпасов.

Актер, напомним, случайно застрелил оператора и ранил режиссера вестерна из бутафорского пистолета, который оказался заряжен боевым патроном.

Сам Болдуин ранее обвинял членов съемочной группы в халатности.

Кредитные каникулы мобилизованных распространят на всех жителей России

Россияне смогут взять кредитные каникулы по любому виду потребзаймов с марта 2023 года. Граждане смогут получить отсрочку по обязательствам на полгода при снижении доходов на треть, но сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей.

Сейчас инструмент доступен только мобилизованным и ипотечным заемщикам, сообщает телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

У железнодорожного вокзала установят стелу за 130 млн рублей

В 2023 году в Казани появится композиция «Казань — город трудовой доблести». Стелу высотой с восьмиэтажный дом установят на площади у железнодорожного вокзала Казань-2, пишет телеграм-канал by Kazan.

Звание города трудовой доблести Казань получила еще 2 июля 2020 года. Планы по установке стелы появились в прошлом году, а сейчас в сроках строительства указана дата 1 июля 2023 года.

Наркологи высказались о смерти девочки на фуд-корте ТЦ в Казани: «Говорить об отравлении газом — рано»

СК устанавливает обстоятельства. Правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти 14-летней девочки.

«Говорить о том, что девочка отравилась газом зажигалок — рано. Возможно, у нее была какая-то сердечно-сосудистая патология, и так совпало. Хотя на самом деле проблема с этим газом существует. У нас в Татарстане запретили продавать этот газ детям», — отмечает нарколог Рустем Валиуллин.

Комментировать что-либо сотрудники торгового центра отказались, пишет Tatarstan Republic.