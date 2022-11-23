Обзор: Главное к вечеру 23 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Одесская область осталась без света после сегодняшних ударов

Одесская область осталась без света после сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщают местные власти.

Тем временем в Тернопольской и Черкасской областях введены аварийные отключения электричества, сообщает телеграм-канал RT на русском.

В Киеве произошло сразу несколько взрывов. По словам мэра Виталия Кличко, было попадание по объекту инфраструктуры;

— в левобережных районах украинской столицы жалуются на перебои с водоснабжением и электроэнергией;

— местные СМИ пишут о взрывах в Виннице, Кременчуге и около Днепра;

— в Винницкой области нанесены удары по объектам критической инфраструктуры;

— после взрывов в некоторых районах Львова пропало электричество;

— сообщается о пролетах ракет над Сумской, Ивано-Франковской и Одесской областями;

— средства ПВО сработали в Киевской, Николаевской, Полтавской областях и Кривом Роге.

После ударов по украинской инфраструктуре в Харькове остановлен весь электротранспорт, из метро эвакуируют людей. Метрополитен обесточен и в Киеве. Также в городе проблемы с водоснабжением.

Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 35 на 35

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Киеве сегодня вновь произошел обмен пленными.

«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Украине в основном возвращаем вээсушников», — написал он в своем телеграм-канале.

Госдума приняла закон о прожиточном минимуме на 2023 год

Телеграм-канал ДумаТВ.Brief уточняет, что прожиточный минимум на будущий год составит 14 375 рублей.

Проектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона о прожиточном минимуме с целью установить новые. Так, в 2024 году размер прожиточного минимума, согласно законопроекту, составит 15 049 рублей.

Автозавод «Москвич» возобновил работу

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил серийную сборку автомобилей на заводе «Москвич». Продажи городского кроссовера по всей России начнутся в марте.

Автомобили бренда «Москвич» планируется в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса, сообщает канал «Говорит и показывает Москва».

Ремонт моста на Назарбаева в Казани завершат в 2023 году

«Планировали реализовать этот проект в 2024 году, но на сегодняшний день график строительства сдвигаем таким образом, чтобы завершить работы уже в 2023 году», — рассказал мэр города Ильсур Метшин.

После завершения работ несущая нагрузка моста увеличится, число полос вырастет до 8, а также появится отдельная велодорожка, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Депутат Госсовета Татарстана прибыл на линию боевого соприкосновения

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев прибыл на линию боевого соприкосновения для участия в спецоперации. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале, опубликовав видео с движущейся по дороге техникой.

«Время боевой подготовки и слаживания завершено. В составе добровольческого батальона прибыл на место дислокации к линии боевого соприкосновения», — сообщил он.

Россияне в октябре оформили почти на 50 тыс. больше загранпаспортов, чем в сентябре

МВД опубликовало сильно возросшую статистику выданных на фоне мобилизации загранпаспортов.

В октябре ведомство оформило свыше 471 тысячи документов — на 48 тысяч больше по сравнению с сентябрем.

В общей сложности с января по октябрь россияне получили почти 4 млн 350 тысяч загранпаспортов, что на треть больше аналогичного периода прошлого года, информирует «Кремлевский пересмешник».

В парках Казани начался монтаж новогоднего оформления

Предстоящей зимой праздничные иллюминации появятся на территории 19 общественных пространств, а в 13 из них будут установлены и украшены праздничные ели.

На этой неделе монтируются светящиеся звезды на главной аллее парка им. Горького, стробоскопы на деревьях и иллюминация на катке в парке «Черное озеро». Уже украшены стены КЦ «Московский» в парке им. Урицкого.

Все работы по монтажу новогоднего оформления планируется завершить через месяц, сообщает телеграм-канал парков и скверов Казани.

Взрыв произошел на автобусной остановке в Иерусалиме

Пострадали 7 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал «Смотри» со ссылкой на экстренные службы.

Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме достигло 18, двое в тяжелом состоянии.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о миллионных штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение крупных административных штрафов — до 10 млн рублей — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола как среди несовершеннолетних, так и взрослых, передает ТАСС.

Под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.