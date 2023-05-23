Обзор: Главное к вечеру 23 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Губернатор Никитин: «Медики пока не дают прогнозов по выписке Прилепина»

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — рассказал он на Российско-китайском форуме в Шанхае.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Захару Прилепину успешно провели очередную операцию.

Гладков рассказал о продолжающейся в Грайворонском округе зачистке

Российские военные и сотрудники силовых структур продолжают зачистку территории Грайворонского городского округа Белгородской области, куда накануне зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», — проинформировал губернатор, особо отметив, что возвращаться в свои дома эвакуировавшимся накануне жителям округа «пока не стоит». Пока они находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

По словам Гладкова, вчера во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения, которая «ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой». «Причины сейчас устанавливаются», — добавил он.

При этом погибших непосредственно в результате боевых действий среди представителей мирного населения нет, заверил глава области. Однако в населенных пунктах, в которые заходила ДРГ, могут находиться двое раненых мирных жителей.

«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — уточнил Гладков.

На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая проникла ДРГ ВСУ. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Позднее Вячеслав Гладков ввел в регионе правовой режим контртеррористической операции, По данным губернатора, к вечеру понедельника в результате атаки получили ранения восемь человек.

Колонна бронетехники ВСУ до атаки на Белгородскую область попала на видео

В Сети появились видеозаписи колонны Вооруженных сил Украины до ее захода на территорию Грайворонского округа Белгородской области России. На выложенные украинской стороной ролики обратил внимание телеграм-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На двух видео присутствуют в основном колесные бронетранспортеры (MRAP) International MaxxPro американского производства (один из них, по информации российских военных корреспондентов, впоследствии был оставлен украинскими силами при отходе).

Кроме того, на этих кадрах запечатлены танк Т-72 (ролик с заездом которого на КПП «Грайворон» был опубликован еще вчера днем), переданный американцами броневик HMMWV и обычные внедорожники, используемые для переброски пехоты.

На еще одном ролике зафиксирован момент дневного боя. Кроме того, на четвертом видео, о котором стало известно позднее, запечатлен, судя по всему, момент проникновения диверсионно-разведывательной группы через границу под покровом ночи.

Гладков рассказал о ночных атаках беспилотников

Ночью беспилотники несколько раз атаковали различные населенные пункты Белгородской области, на территорию которой накануне зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об ударах сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Еще до полуночи украинские силы обстреляли поселок Борисовка, центр Борисовского района. Квадрокоптер сбросил взрывное устройство на одно из административных зданий — «возгорания нет, пробита крыша» (губернатор написал об этом в 23.31).

Вскоре беспилотники сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома в городе Грайвороне, центре подвергшегося нападению Грайворонского округа. В результате оба дома загорелись. В Борисовке же дрон повторно сбросил бомбу на административное здание (об этих событиях стало известно в 00.28).

Кроме того, уже ближе к утру в Борисовском районе БПЛА вновь сбросил взрывное устройство. В Борисовке оказалась повреждена кровля частного жилого домовладения (Гладков проинформировал об этом в 2.37). В результате всех этих инцидентов никто не пострадал.

Песков заявил, что инцидент в Белгородской области показывает важность продолжения СВО

Действия украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области указывают на необходимость продолжения спецоперации для того, чтобы не допустить нападений на Россию впредь. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний инцидент.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, с тем, чтобы не допускать в дальнейшем подобных проникновений», — сказал он.

Остальные заявления собрал телеграм-канал «Известий».

• Проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется;

• Нападение украинских боевиков на Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность;

• Поставки Киеву новых вооружений, включая истребители, не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте;

• Слияние управлений Кремля по кадрам и по противодействию коррупции объясняется тем, что эти процессы «идут рука об руку».

Грузия стала вторым по популярности направлением для отдыха среди россиян

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что Грузия стала второй наиболее популярной у россиян страной после Турции для поездок в отпуск и на выходные, сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

По словам эксперта, Грузия все же не сможет занять место Турции по популярности среди зарубежных направлений, так как в последней больше предложений другого уровня и качества. Кроме того, это давно зарекомендовавшее себя направление среди россиян, а к Грузии они пока только «присматриваются». В этой стране туристов привлекает в том числе местная кухня, горы и пляжный отдых, рассказал Волков.

Владимир Путин наградил Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

«Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности. Для меня большая честь вручить вам высшую награду Родину — орден Святого апостола Андрея Первозванного», — сказал Путин.

Путин вручает госнаграды в Кремле, в том числе участникам спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.

Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума

Раис РТ Рустам Минниханов в составе российской делегации, которую возглавляет Премьер-министр Михаил Мишустин, принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, сообщает «Аппаратная».

Китайскую сторону представлял Премьер Госсовета Китая Ли Цян.

«В следующем году в России состоятся „Игры будущего“. Турнир пройдет в Казани. Он объединит на одной площадке киберспорт и спорт классический. Ждем китайские команды», — отметил Михаил Мишустин.

Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко презентовал ролик о предстоящих в Казани «Играх будущего».

Рустам Минниханов отметил важность проведения таких масштабных совместных форумов.

«Нам нужно наращивать сотрудничество. К сожалению, в период пандемии не было возможности активно взаимодействовать. Мы видим, что наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать», — сказал он.

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов.

Школьник попытался зарезать свою одноклассницу на последнем звонке

Школьник ударил ножом одноклассницу во время проведения линейки по случаю последнего звонка в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Иловлинского района Иван Гель.

Инцидент случился в школе №1, девочке оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Посетил выпускницу Иловлинской школы №1 Валерию после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С Валерией все хорошо, настроение и самочувствие хорошие. Желаю всем выпускникам Иловлинского района светлого пути и больших достижений», — написал глава.

Школьник, напавший с ножом на свою 17-летнюю ровесницу, не состоит на профилактических учетах, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.