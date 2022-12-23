Обзор: Главное к вечеру 23 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Должность Президента Татарстана переименована в «Раиса»

На заседании Госсовета Татарстана его президиум внес законопроект, изменяющий титул руководителя республики. Вместо Президента он отныне будет именоваться «Глава — Раис Татарстана», сообщает телеграм-канал Татарстан News.

Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев поддержал название для высшего лица Татарстана.

Рустам Минниханов будет называться Президентом Татарстана до окончания своих полномочий — то есть до 2025 года. После регионом будет руководить «Глава — Раис Республики Татарстан». «За» проголосовали 78 депутатов, три — «против».

Раис — название титула президента в арабском и ряде других восточных языках.

Жена Рогозина ответила на сообщения о своей контузии

Жена экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла сообщения о том, что получила тяжелую контузию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«У меня нет тяжелой контузии, слава богу», — отметила она.

Напомним, Рогозин был ранен во время обстрела в Донецке. Один из его помощников — Михаил Бридасов — погиб.

Медведев объяснил, почему считает потолок цен на газ «дурацким решением»

Потолок цен на газ, принятый ЕС, как и «нефтяной» предшественник, продиктован не экономической логикой, а русофобией, желанием сделать хоть что-нибудь, чтобы навредить РФ. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что это абсолютно «дурацкое» решение, так как принято с большими оговорками и может быть заблокировано. Серьезного эффекта от такой меры ожидать не стоит.

«Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу „сделаем хоть что-то“. Именно поэтому лимит установлен на таком уровне, который ещё пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте. Ведь цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне», — подчеркнул Медведев.

По его словам, цены на газ сохранятся на достаточно высоком уровне, что не приведет к убыткам для его поставщиков. Пострадают от него лишь рядовые европейцы, которых русофобия властей приведет к дальнейшему обнищанию.

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Ижевске

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа, в Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников» в Республике Удмуртия, передает телеграм-канал Минобороны РФ.

Сергея Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Министру обороны РФ показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые «Калашниковым».

Главе российского оборонного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства, в том числе линия конечной сборки стрелкового вооружения.

Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру обороны РФ, что предприятия Концерна «Калашников» выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объёме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам.

Кадыров сообщил о существенных потерях ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о существенных потерях Вооруженных сил Украины и планомерной зачистке Соледара бойцами спецназа «Ахмат».

Он отметил, что регулярные успехи в боестолкновениях воодушевляют чеченских бойцов.

«В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия», — добавил Кадыров.

Песков: Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый «мирный план»

Телеграм-канал ТАСС собрал главные заявления Дмитрия Пескова.

◾️В демилитаризации Украины есть существенные продвижения.

◾️В Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий.

◾️Предложение списать с регионов затраты на мобилизацию требует скрупулезной проработки по линии Минфина, у Кремля нет позиции по этому вопросу.

◾️Никаких предварительных контактов между РФ и США на тему возможности встречи Путина и Байдена нет.

◾️Опубликованный указ Путина об ответных мерах на недружественные действия не является ответом на введение потолка цен на энергоресурсы РФ.

Москва озвучила ответные меры на потолок цен на нефть

Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения потолка цен, заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Россия также может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тысяч баррелей в сутки, передает телеграм-канал «Ведомостей».

С 1 января в 37 районах Татарстана планируют увеличить стоимость проезда на маршрутах

Речь идет об Агрызском, Альметьевском, Лаишевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Черемшанском, Тукаевском, Мамадышском и других районах.

Так, например, в Агрызском, Рыбно-Слободском и Тюлячинском районах проезд пассажиром 1 км повысится с 2,00 до 2,40 рубля.

Соответствующие документы сейчас проходят антикоррупционную экспертизу, передает Tatarstan Republic.

Минниханов подписал указ о ежемесячном пособии для семей с детьми

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил правила назначения и выплаты пособия для семей с детьми в РТ.

Напомним, что закон о едином пособии для семей с детьми 21 ноября подписал Президент России Владимир Путин. Он предусматривает объединение ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на раннем сроке, выплат по уходу за ребенком и ежемесячных пособий в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Как говорится в указе Президента Татарстана, назначением и выплатой единого пособия в республике займется Фонд пенсионного и социального страхования, сообщает Tatarstan Republic.

Техническое открытие катка на «Черном озере» состоится 26 декабря

В Казани покататься и взять коньки в аренду на «Черном озере» можно будет с 26 декабря — с понедельника каток заработает в техническом режиме.

Любимый городской каток под открытым небом заработает уже в шестой раз, но впервые у него будет собственная концепция на весь зимний сезон. Главной темой программы станет «Отражение» как противопоставление черного и белого, хорошего и плохого, доброго и злого.

Около катка появится арт-объект «Черная арка», которая послужит своеобразным отражением знакомой всем достопримечательности парка — «Арки влюбленных». Акустический эффект арки будет передан на арт-объекте в виде надписей-палиндромов, пишет телеграм-канал «Парки и скверы Казани».