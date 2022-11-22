Обзор: Главное к вечеру 22 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Лисичанск благодарит Казань за помощь

Лисичанск поблагодарил за помощь жителей и организации Казани, благодаря неравнодушию которых в городе восстанавливаются разрушенные дома, социально-культурные учреждения, коммуникации. Видео с благодарностями и кадрами из подшефного Татарстану Лисичанска поделился телеграм-канал мэрии Казани.

«Дорогие земляки, дорогие казанцы! Большое спасибо за помощь, которую вы оказываете городу Лисичанску. Благодаря вашей поддержке мы пытаемся восстановить этот город. Еще раз большое спасибо всем неравнодушным казанцам, организациям, которые не перестают сюда доставлять гуманитарные грузы», — обратился к жителям города в ролике вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курирующий работу по оказанию помощи Лисичанску.

На кадрах видно, что многие жилые дома, культурные учреждения, школы и другие здания получили серьезные разрушения.

Глава Крыма назвал фейком эвакуацию жителей из Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале опроверг информацию об эвакуации жителей Армянска.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и телеграм-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — заявил глава полуострова.

По словам Аксенова, Крыму ничего не угрожает. «Еще посмотрим, кто где будет летом, и в какой речке кто будет купаться и где будет отдыхать», — сказал Аксенов. Он пообещал своевременно и честно информировать о любой «сложной или неприятной ситуации».

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Территорию монастыря оцепили, после чего силовики начали проверять помещения на наличие оружия или диверсантов. Позднее СБУ в официальном телеграм-канале подтвердила сообщения об обысках, назвав их контрразведывательными мероприятиями, направленными на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

Силовики намерены что помещения лавры не используются для укрывательств русских.

Госдума приняла заявление по поводу расстрела ВСУ российских военных

Телеграм-канал РБК пишет, что Госдума приняла заявление по поводу расстрела ВСУ российских военнопленных, призвав парламенты стран мира осудить преступления киевских сил и содействовать привлечению к ответственности виновных.

Накануне в Госдуму внесли проект постановления с заявлением парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных».

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — говорится в проекте.

Губернатор Белгородской области показал строительство засечной черты региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал на месте строительства засечной черты региона и опубликовал фотографии объекта в своем телеграм-канале. Засечная черта формируется на границе с Украиной в связи с напряженной обстановкой в области, пояснил он.

Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных

Президент Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с матерями российских военных, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП). Позднее эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что подобные встречи глава государства проводит регулярно, но не все они освещаются в СМИ.

Мероприятие будет приурочено к празднику — Дню матери, который отмечается 27 ноября, в воскресенье, говорит один из собеседников. «Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», — говорит другой источник, близкий к АП.

Собчак опровергла увольнение Суханова – фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

Телеграм-канал РИА Новости сообщил сегодня, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак уволила из «Осторожно Media» Кирилла Суханова — фигуранта дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Однако сама она эту информацию опровергла.

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — написала она в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

90% россиян никогда не обращались за профессиональной помощью психологов или психотерапевтов

ВЦИОМ в своем телеграм-канале поделился данными интересного исследования: оказывается, почти 90% россиян никогда не обращались за профессиональной помощью психологов или психотерапевтов. Обращались 12% респондентов, из них 8% решили свои проблемы, а 4%, если верить результатам опроса, это не помогло.

В Казани могут ввести плату за вывоз снега со дворов жилых домов

Сейчас в тарифе на уборку придомовой территории расходы на вывоз снега в Казани не заложены, поэтому весь убранный снег складируется на зеленых зонах, что может привести к повреждению сооружений.

Пока вопрос введения платы за вывоз снега обсуждается только среди жителей Кировского и Московского районов, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут». Вывоз снега с придомовой территории одного из домов в районе оценивается в 201 рубль с квартиры за три зимних месяца.

Дима Билан рассказал о своем детстве в селе Пестрецы

Дима Билан приехал в родное село Пестрецы, чтобы увидеть дом своих бабушки и дедушки. Поездку певец снял на видео, которое опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Билан решил посетить Пестрецы во время своего гастрольного тура. В видео певец делится своими воспоминаниями из детства — например, как лазил по деревьям, копал картошку и купался на реке Меша. Также он пообщался с соседками, одна из которых помнит артиста маленьким.

«Решил в 40 лет заглянуть в этот маленький уже разваливающийся домишко. Мне казалось, что он больше. Конечно, я отправился туда с пониманием того, что не стоит чего-то ожидать. В какой-то степени закрыл свой гештальт», — цитирует Билана телеграм-канал Татарстан News.

Из-за ледяного дождя в Москве в аэропорту Казани задержались рейсы

Ледяной дождь превратил дороги столицы страны в каток, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, он начался еще утром.

В Подмосковье гололед образовался в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске, Можайске. «Дальше — хуже. На дорогах скользко. Будьте осторожны. Берегите себя», — пожелал Тишковец.

В Татарстане 23 и 24 ноября также ожидается ледяной дождь. 23 ноября по прогнозу туман и метель.

Синоптики напоминают, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах.