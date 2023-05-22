Обзор: Главное к вечеру 22 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Из-за обстрела ВСУ в Белгородской области без света остались село и хутор

В Белгородской области украинские военные обстреляли один из населенных пунктов в Волоконовском районе, никто не пострадал. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка», — сказал руководитель региона.

Он уточнил, что бригады электриков в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Гладков признал заход в Белгородскую область диверсионной группы ВСУ

На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале после сообщений об массированном обстреле Грайворонского округа.

«Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — заверил губернатор, пообещав в дальнейшем сообщать подробности происходящего.

Песков: Путину доложили о диверсантах ВСУ под Белгородом, идет работа по их выдавливанию

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва в Белгородскую область украинских диверсантов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Цель украинской диверсии в Белгородской области — отвлечение внимания от ситуации на бахмутском направлении», — цитирует Пескова телеграм-канал ТАСС.

Сейчас, по его словам, ведется работа по «выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы».

Романа Протасевича помиловали

Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич помилован, сообщает телеграм-канал БелТА.

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тогда инстанция постановила оставить его под домашним арестом до вступления приговора в силу.

В России могут ввести семейные сертификаты на покупку автомобиля

В Госдуме предложили ввести в России сертификаты на 1 млн рублей на покупку автомобиля отечественного производства. Воспользоваться ими смогут супруги в возрасте до 30 лет, в семье которых родился первый ребенок.

Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внесет ЛДПР, сообщают «Известия».

«Сумма выплат составит миллион рублей, в рамках которой россияне должны будут выбрать себе машину из линейки российского автопрома. При этом продать ее они смогут только по истечении пяти лет», — объясняется в статье.

По мнению главы Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, инициатива станет подспорьем молодым семьям и поможет преодолению серьезного демографического кризиса в России.

Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Сергея Бутина.

Ранее Бутин занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД РФ, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Актера Алексея Панина объявили в розыск

В России на актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма — поводом стал его пост о взрыве на Крымском мосту, который он опубликовал еще в октябре прошлого года.

Панину грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, живет актёр не в России — он переехал в Испанию ещё в 2020 году, сообщает телеграм-канал «ЧП Россия | Новости».

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шанхай

В программе пребывания Раиса Татарстана Рустама Минниханова – встреча с губернаторами нескольких провинций Китая, руководителями компаний, а также посещение крупных предприятий. Основная цель визита — участие завтра в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума, передает «Аппаратная».

Российскую делегацию в Китае возглавит Представитель Правительства Михаил Мишустин.

В Казани действует Генеральное консульство Китайской народной республики, в Пекине — Торгово-экономическое представительство Татарстана.

Перспективными направлениями сотрудничества видятся: развитие сотрудничества с провинциями Китая; развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий; производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов; дальнейшее расширение сотрудничества в области сельского хозяйства; сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, спорта, туризма.