Обзор: Главное к вечеру 22 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах 2024 года

На данный момент Президент России Владимир Путин пока ничего не говорил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос о том, когда может быть сделано такое заявление, он ответить не смог.

«А вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [не слышал]», — сказал Песков в интервью ТАСС на вопрос, определился ли Путин с намерениями по поводу выборов.

Накануне в послании Федеральному собранию Путин заявил, что выборы в 2024-м состоятся «в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических, конституционных процедур».

По закону Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. Перед предыдущими выборами главы государства в 2018 году он объявил о намерении баллотироваться чуть более чем за три месяца.

Володин предупредил США о последствиях приостановки действия ДСНВ

Сегодня Госдума приняла инициативу Президента Владимира Путина о приостановке действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В сложившейся ситуации спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Вашингтон, призвав Конгресс США осознать последствия этого шага.

«Не валяй дурака, Америка. В вопросах безопасности нашей страны и граждан разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, «США разрушили архитектуру международной стабильности и ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов».

«Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия», — подытожил спикер Госдумы.

МИД РФ: Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.

В своем телеграм-канале она заявила, что «в очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс».

Она привела слова Зеленского: «Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России». Захарова напомнила об интервью, в котором Берлускони рассказал о том, что, когда ему было шесть с половиной лет, в 1943 году бомбили Милан, и отметила, что вот так «незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским».

Пожар в здании в Москве унес жизни семи человек

Число погибших в результате пожара в здании в центре Москвы, где расположены отель и бывшее общежитие, выросло до семи человек, еще 11 пострадали, сообщает телеграм-канал «ЧП Россия».

Возгорание распространилось на 6 квартир и коридор на 5-м этаже, где располагалось общежитие. Справиться с огнём удалось только спустя 2 часа. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ, неизвестный поджог общежитие в центре Москвы из-за неприязненных отношений к жильцам.

Депутат Эдуард Шарафиев передал слова благодарности от бойцов, участвующих в спецоперации

«Поддержка бойцов, как мобилизованных, так и добровольцев, — это большая системная работа, которая качественно выстроена в нашей республике», — подчеркнул депутат Эдуард Шарафиев, выступая сегодня на заседании Государственного Совета перед обсуждением основных вопросов повестки дня.

Парламентарий принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца на основании краткосрочного контракта, напоминает телеграм-канал Госсовета РТ.

Депутат выразил слова благодарности коллегам, всем жителям Татарстана, Раису республики Рустаму Минниханову за всестороннюю и постоянную поддержку от своего имени и от лица всех, кто сейчас находится на передовой.

«Скажу честно, нашим бойцам сейчас нелегко, против нас воюет весь коллективный Запад со всеми своими современными технологиями и вооружениями, но у наших бойцов есть дух и воля к Победе», — подчеркнул Эдуард Шарафиев.

Медведев сравнил выступления Путина и «странного деда» Байдена

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил выступления двух президентов, прошедшие накануне: Владимира Путина, который обратился к Федеральному собранию, и Джо Байдена, выступившего с призывом к россиянам «в толпе поляков».

В частности, Медведев напомнил о заявлении Путина, касающемся приостановки участия России в СНВ-3.

«Решение, к которому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Решение, которое будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности. Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность — это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова», — заметил он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, решение Путина показало «грубую ошибку американцев». «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — подчеркнул зампред Совбеза России.

В заключение Медведев подвел выводы, противоположные заявлениям Байдена: «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится».

В Танковом училище Казани Минниханов открыл бюсты выпускников – Героев РФ

Сегодня в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл бюсты Героев РФ, выпускников КВТККУ.

Всего на территории училища появилось 11 новых бюстов:

— генерал-майора М.М. Шаймуратова

— генерал-майора Р.А. Шадрина

— старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева

— старшего лейтенанта В.Н. Горина

— майора С.В. Кустова

— младшего лейтенанта К.В. Ситкина

— майора Т.О. Мусалаева

— старшего лейтенанта М.И. Михайлова

— старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина

— старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова

— майора С.А. Панова.

«Открыли сегодня бюсты Героям РФ — выпускникам нашего Казанского высшего танкового командного училища. Гордимся. Их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести!» — написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана.

Следует отметить, что эти военные были награждены посмертно.

Хакеры выпустили в эфир нескольких радиостанций в Татарстане сигнал воздушной тревоги

В нескольких городах России, в том числе в Казани, хакеры взломали радиостанции для объявления ложной воздушной тревоги.

Сигнал «Внимание, внимание, угроза ракетного удара» прозвучал в 8:43 и в 8:52 в Казани на радио Energy и «Юмор.FM». Буквально сразу же в рекламной службе «Газпром-Медиа Холдинга» заявили, что это был технический сбой: «Разбираемся с этим вопросом, в ближайшее время этого не будет».

Позже в МЧС России сообщили, что тревога была фейковой и была объявлена в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций.

«Воздушная тревога» прозвучала в Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, а также в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Татарстан News.

В Казани хотят существенно нарастить парк электросамокатов

Соответствующие планы возникли на фоне требования федеральных властей интегрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в транспортные системы регионов, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

В компании Whoosh рассказали о планах увеличить число самокатов на 40% — до 2,8 тыс., а также расширить зоны их использования и организовать новые парковки.

Ранее власти Казани ограничивали число самокатов в городе, заключая с операторами специальные соглашения. Документ на новый сезон 2023 года с участниками рынка пока не подписан.