Обзор: Главное к вечеру 22 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Госдума приняла закон о работе такси — водителям запретят работать без трудовых договоров

Госдума на заседании приняла в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект, регулирующий работу такси.

Вводится ряд ограничений на допуск к управлению легковыми такси. Так, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения, водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения.

При этом водитель должен заключить трудовой договор с перевозчиком. Водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси, сообщает Telegram-канал ТАСС.

Путин внес в Совет Федерации кандидатуры на посты прокуроров ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры на посты прокуроров Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонщины, анонсировал в своем Telegram-канале глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, профильные комитеты Совфеда проведут совместное заседание, на котором пройдут консультации по представленным президентом кандидатурам для назначения:



• Глеба Михайлова на должность прокурора ЛНР;

• Кирилла Осипчука на должность прокурора Запорожской области;

• Андрея Петрова на должность прокурора Херсонской области;

• Андрея Спивака на должность прокурора ДНР.

Комитет Госсовета РТ отозвал пакет поправок в Конституцию Татарстана

Сегодня члены Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали отозвать законопроект по внесению поправок в Конституцию республики, который планировался к обсуждению на сессии Госсовета РТ завтра.

Основным моментом, на который обратили внимание депутаты, стало то, что в законопроекте не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей. Такая возможность предусмотрена Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21 декабря 2021 года №414-Ф3.

В представленной редакции эта возможность не была учтена.

Поэтому у депутатов возник вопрос, почему при разработке законодательной инициативы указанная норма федерального закона не была реализована. Представляется очевидным, что богатая история республики, в том числе зарождения и развития ее государственности, должна быть учтена при определении наименования органа публичной власти, сообщает Telegram-канал «Татарстан News».

Ратникова предложила депутатам найти новые варианты названия Президента Татарстана

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Римма Ратникова предложила депутатам до завтрашнего дня проработать варианты названия руководителя республики. Слово «глава», по ее мнению, не отражает национальные особенности республики, и к нему необходимо дополнение.

Помимо прочего, парламентарий предложила использовать наименование «Юлбашчы», сообщает «Еду в Татарстан».

Песков: ни Байден, ни Зеленский не продемонстрировали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России

Москва сожалеет, что ни Президет США Джо Байден, ни украинский лидер Владимир Зеленский не продемонстрировали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Другие заявления Пескова:

поставки западных вооружений Украине не способствуют разрешению конфликта, а лишь продлевают страдания украинского народа;

визит Зеленского в США подтвердил, что Вашингтон продолжает де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца;

миротворцы РФ делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают, действуют в соответствии с имеющимися документами;

американские системы Patriot, как и другие виды вооружений, поставляемых ВСУ, являются законной целью для российских военных;

расширение ассортимента поставляемых Украине вооружений не может помешать РФ достигнуть целей спецоперации.

Володин: «Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором заявил, что «благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах».

«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют. Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом», — написал он. По его мнению, сейчас европейские политики сами стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам.

Володин также поделился своим пониманием экономической обстановки в Европе. Он уверен, что ЕС теряет свою промышленность, производство становится нерентабельным, предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны, закрываются заводы.

«Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет. Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — заключил спикер Госдумы.

Рогозин получил ранение в спину в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал первый пост в своем Telegram-канале после ранения в Донецке. Он сообщил, что в гостинице, которая попала под обстрел, проводил рабочую встречу «узким кругом и в спокойной обстановке» после возвращения из добровольческих подразделений. Из-за ранения Рогозину предстоит операция.

За восемь лет гостиницу, в которой проводилась встреча, ни разу не обстреливали, отметил Рогозин. По его мнению, «кто-то слил информацию», что там будут проводиться переговоры. Несколько высокоточных попаданий произошло около 19.45.

«Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал Рогозин.

Увеличение возраста призыва может произойти в следующем году

Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, передает Telegram-канал «Оперштаб Татарстана (Мобилизация)».

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, это может произойти в следующем году.

Курс евро поднялся выше 77 рублей

Курс евро на валютных торгах Московской биржи поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля 2022 года. По данным на 11.59 по Москве, курс евро поднимался до 77,02 рубля, курс доллара — до 72,36 рубля, сообщает Telegram-канал ТАСС.

Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России, ее новое руководство сконцентрируется на бизнес-отношениях с тюркоязычными странами, планирует ребрендинг и несколько новых проектов, пишет Telegram-канал РИА Новости.

В компании пояснили, что Бекмамбетов «уже давно хотел отойти от бизнеса и сосредоточиться на творчестве». Так, с 2021 практически все проекты студии, начиная с «Ёлок 8», создавались без его участия в качестве продюсера.

Большинство россиян планируют встречать Новый год дома

В этом году большинство россиян планируют встречать Новый год дома — 80%. Собираются в гости 6%, еще 3% —на дачу, информирует об итогах опроса населения ВЦИОМ.

Главным итогом уходящего года для россиян стала специальная военная операция (62%). На втором месте — победа над коронавирусом (9%), столько же набрала частичная мобилизация (9%).

Топ-3 героев года: военнослужащие в горячих точках — 54% (+34 позиции с 2020 года), врачи и медицинские работники — 38%, сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации, — 32%.

В Казани вновь ожидается ледяной дождь, снег и потепление

Южный циклон движется с Москвы, там объявили экстренное предупреждение о погоде.

Всю ночь в столице шёл дождь, на дорогах страшный гололед, а в аэропортах задержаны более 50 рейсов, сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».