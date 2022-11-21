Обзор: Главное к вечеру 21 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Кадыров показал новые бронемашины для СВО

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров показал новые бронемашины, оснащенные пулеметами Дегтярёва, и сообщил, что они будут использоваться в зоне СВО.

«Я протестировал место пулемётчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемёт. Стрелять из него по врагу — одно удовольствие», — подчеркнул глава Чечни.

Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов

ЦИК Казахстана огласил предварительные итоги выборов. Касым-Жомарт Токаев победил с 81,31 % голосов (это 6 456 392 человека), пишет телеграм-канал Tengrinews.kz.

Путин подписал закон о введении с июля акциза на сладкие напитки в 7 рублей за литр

РИА Новости сегодня передают, что ряд напитков выведен из-под действия акциза — например, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки (кроме тонизирующих и газированных).

Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту

Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за напряженной обстановки в регионе, в частности, из-за многочисленных обстрелов, ведется большая работа с апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом пишет телеграм-канал «Смотри».

Мэр Читы Александр Сапожников ушел в отставку и отправится в зону СВО

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал Александр Сапожников в своем телеграм-канале.

31 декабря предложили сделать выходным днем на федеральном уровне

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем на федеральном уровне. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, сообщает «Раньше всех. Ну почти».

Многолетняя практика показывает, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, считают авторы законопроекта.

Рысь Марта из Казанского зооботсада впервые опробовала снег

Рысь Марта из Казанского зооботсада на выходных впервые в этом году увидела снег.

Как отмечает телеграм-канал Татарстан News, пухляшка явно хорошо подготовилась к зиме, но пока по скалам тяжело прыгается.

Татарстан по уровню неравенства зарплат оказался на 37-м месте среди других регионов

Доля татарстанцев с зарплатой ниже 20 тыс. рублей составляет 16,3%. Более 100 тыс. рублей зарабатывают 4,2% жителей (среднее значение по РФ — 9,9%), сообщает Tatarstan Republic.

Диапазоном самых распространенных зарплат республики является 24–50 тысяч.

Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих.

Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать на 2 рубля

Так, цену за проезд могут повысить до 33 рублей за безналичный расчет и до 38 рублей за наличный.

Госкомитете РТ по тарифам уже рассматривает заявку исполкома Казани, передает «Еду в Татарстан».

Рэпер Канье Уэст планирует баллотироваться на пост президента США

Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 году. Над его кампанией работает журналист Майло Яннопулос, информирует телеграм «Ведомостей».

«Да <...> Просто мы двигаемся вперед в будущее», — сказал рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на пост президента.