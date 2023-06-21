Обзор: Главное к вечеру 21 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

В Московской области упали два беспилотника

Сегодня утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотника, сообщил губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5.30 и 5.50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают спецслужбы, ведется проверка, территория оцеплена.

Минобороны: Киев попытался атаковать Московскую область тремя беспилотниками

Сегодня киевский режим попытался атаковать Московскую область, попытка пресечена, сообщили в Минобороны РФ. Атаку, по данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины планировали провести тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

«Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. <...> пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении Минобороны.

Песков прокомментировал атаку беспилотников на Подмосковье

Средства радиоэлектронной борьбы успешно справились со своей задачей во время атаки украинских беспилотников на Подмосковье, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все дроны были нейтрализованы.

«Действительно, да, была атака. Сейчас соответствующие органы расследуют», — сказал представитель Кремля, порекомендовав обращаться за более подробной информацией в Минобороны РФ.

Telegram-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова.

• Путин говорил с Президентом ЮАР о подготовке к предстоящему саммиту БРИКС, обсуждение продолжается;

• Планов учредить новые ордена для военнослужащих в РФ, например, за взятие Артемовска (Бахмута) или другие значимые победы, пока нет;

• Предпосылок для продления зерновой сделки на данный момент нет;

• РФ контактирует с Бразилией насчет урегулирования на Украине, но никаких конкретных наработок для успешной реализации таких замыслов пока нет;

• Даты проведения саммита Россия — Африка изменены из-за нюансов программы;

• Путин 22 июня примет находящегося в Москве Премьер-министра Катара.

Украинские военные выпустили по Белгородской области около 90 различных боеприпасов

Украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 90 различных боеприпасов, пострадавших среди мирных жителей нет.

Повреждения получили несколько домовладений и линия электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Крыма сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — указано в сообщении.

Отмечается, что в течение двух часов движение поездов будет восстановлено.

Минобороны Украины заявило о «бешеном» сопротивлении российских войск

Российские войска в ходе контрнаступления украинских сил не сдают занятые позиции «просто так», поэтому на фронте продолжаются ожесточенные бои и «очень мощное» противостояние. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение, и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет <...>. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением врага», — поделилась своей оценкой ситуации замглавы украинского военного ведомства.

При этом Маляр признала, что есть направления, где ВСУ не атакуют, а находятся в обороне («например, Купянское и Лиманское»).

Представитель Минобороны Украины также призвала не оценивать действия военных по километрам, на которые они продвинулись, пояснив, что «критериев оценки очень можно», но не конкретизировав их. Вместе с тем она заверила «в постепенном движении <...> по всем направлениям, где началось наступление».

Путин допустил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства поручил до 1 августа рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса, пишет Telegram-канал «Известия».

«Правительству <...> рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений», — говорится в перечне поручений главы государства.

Уточняется, что к уголовной ответственности предлагается привлекать вне зависимости от наступившего ущерба.

Опубликованы новые кадры поврежденных «Северных потоков»

Телеканал RTL публикует новые кадры поврежденных «Северных потоков», полученные с помощью подводного беспилотника.

Немецкий телеканал предполагает, что «Северный поток 2» был подорван небольшим взрывным устройством, так как пострадал от взрыва гораздо меньше.

В отличие от «Северного потока», у второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба относительно аккуратно переломана в одном месте, передает «Раньше всех. Ну почти».

Блогер Блиновская возместила 30 млн рублей в рамках уголовного дела

Блогер Елена Блиновская возместила 30 миллионов рублей в рамках уголовного дела. Об этом на заседании заявил адвокат Блиновской, передает корреспондент «РЕН ТВ» из зала суда. Блогер заявила, что полностью признала вину и активно сотрудничает с СК.

Во время своей речи «королева марафонов» расплакалась. Она уверяла, что автомобиль, на котором она передвигалась, принадлежит ей уже четыре года. Блиновская просит суд избрать ей запрет определенных действий.

«Прошу разрешить мне ходить с детьми на детскую площадку, гулять с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров», — сказала Блиновская.

Татарстан передал военнослужащим в зоне спецоперации беспилотники, разработанные казанскими учеными

Бойцы батальонов «Тимер» и «Алга» обзавелись своими «грачами» и «аистами». Речь идет о разведывательных и ударных дронах небольших размеров, которые могут поднять до одного килограмма взрывчатки, пишет Telegram-канал Tatarstan Republic.

«Грач» без подзарядки способен летать на протяжении 20 минут, развивая скорость до 120 км/ч.

«Аист» может зависать над вражескими позициями до 10 минут, углубляясь в зону противника на 2 километра.