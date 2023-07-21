Обзор: Главное к вечеру 21 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов и Шаймиев поздравили православных с днем явления Казанской иконы Божией Матери

Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также первый президент республики и Государственный Советник региона Минтимер Шаймиев поздравили православных татарстанцев с днем явления Казанской иконы Божией Матери. Они посетили Казанский Богородицкий монастырь.

«Поздравил наших православных братьев с днем явления Казанской иконы Божией Матери! Приятно, что в нашу столицу приехали верующие со всей страны и республики! Всем нам мира и добра!» — написал Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет

Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправка поддержана комитетом. Эти нормы заработают с весеннего призыва-2024, передает «Раньше всех. Ну почти».

Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины

Польша рассматривает возможность разместить войска на Западной Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании Совбеза с Владимиром Путиным.

Он уточнил, что польская сторона хочет это сделать под якобы «исполнением союзнических обязательств». На это президент поручил внимательно следить за действиями Польши на украинском направлении.

Путин также заявил, что развязывание войны Польшей против Белоруссии означает и войну против России. «Польша хочет под НАТОвским зонтиком оторвать часть западной территории Украины и Белоруссии, это опасная игра», — заявил президент.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Смотри».

Кремль пока не комментирует планы отказаться от повышения нижней планки возраста призыва

Кремль пока не будет комментировать возможный отказ от планов повысить нижнюю планку призывного возраста с 18 лет до 21 года, сейчас дискуссии ведутся в Госдуме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме, ведется дискуссия в Думе», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля точка зрения по этому поводу.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Причастность киевского режима к терактам, безусловно, может создать угрозу и судам в Черном море;

• Заявления Киева о том, что суда, идущие в РФ по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность;

• Ситуация с судоходством в Черном море требует глубокого анализа, только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации;

• РФ вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном в море в связи с заявлениями Киева.

Строительство 3-го терминала аэропорта Казани планируется завершить к 2026 году

Сейчас идет активная стадия проектирования. В 2024-2025 годы планируют провести все строительно-монтажным работы, сообщает Tatarstan Republic.

Пропускная способность нового терминала составит 3 тыс пассажиров в час. Имеющиеся мощности не превышают 1,2 тысяч пассажиров в час.

В Госдуме объяснили, в каком случае может быть объявлена новая волна мобилизации

Новая волна частичной мобилизации в России может быть объявлена только при расширении производства на оборонных предприятиях страны. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, пишет «Мобилизация в Татарстане».

«Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи», — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

«Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — добавил Гурулев.

Главной задачей на сегодня отставной военачальник назвал набор контрактников на военную службу. «На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тыс. человек — это данные на неделю назад», — заметил он.

Уровень доверия россиян Владимиру Путину повысился за последнюю неделю

По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину повысился за последнюю неделю на 0,1 п. п. и составляет 77,3%.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,8% опрошенных (плюс 1,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,2% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,9%.

Подать обращения в органы власти можно будет в пару кликов

Направить обращение любому чиновнику или руководителю регионального или федерального ведомства можно будет через «Госуслуги». Соответствующие изменения приняты в третьем чтении Госдумой. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

Раньше такая система работала в качестве эксперимента, и за это время люди отправили около 10 млн обращений. Эксперимент признан удачным, и теперь норма станет постоянной.

Согласно действующему закону, на подготовку ответа отводится до 30 дней. Только теперь обращение моментально зарегистрируют, а ответ придет в личный кабинет. В итоге вся процедура пройдет быстрее.

Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. А до 2025 года к площадке подключатся все ведомства: от муниципального до федерального уровня.

Костомаров показал, как тренирует равновесие после протезирования ног

Российский фигурист Роман Костомаров показал, как тренирует равновесие после протезирования и многочисленных операций. Видеозапись своей тренировки спортсмен выложил в своем телеграм-канале.

На ней видно, как он старается ходить по отдельно стоящим подставкам. За кадром слышится голос тренера, который объясняет, как фигуристу надо ставить ногу.