Обзор: Главное к вечеру 21 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Путин: Минобороны и «Росатом» должны быть готовы к испытаниям ядерного оружия

Россия проведет испытания ядерного оружия в том случае, если первыми это сделают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Главные тезисы собрал Telegram-канал РИА Новости.

• Президент объявил о приостановке участия России в ДСНВ, отметил, что США готовятся к испытаниям ядерного оружия, поручил Минобороны и Росатому тоже приготовиться к испытаниям.

• Много говорил о Донбассе и причинах ситуации на Украине, заявил, что Россия делала все возможное, чтобы был мир, была готова к диалогу с Западом, который в конце концов развязал войну.

• Чем более дальнобойные системы будут поставлять Киеву, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу, а победить Россию на поле боя невозможно, выразил уверенность Президент.

• Отметил необходимость возвращения к традиционному сроку обучения в вузах (от четырех до шести лет), узкие специалисты смогут в таком случае продолжать обучение в магистратуре и ординатуре.

• Предложил выплачивать маткапитал в новых регионах задним числом — с 2007 года (с которого работает эта система по всей стране).

• Объявил о дополнительном повышении МРОТ с января 2024, до 19,2 тысячи рублей, анонсировал увеличение налоговых вычетов на образование и медицину.

• Призвал бизнес вкладываться в страну, возвращать активы из-за рубежа. При этом отметил, что нужно пересматривать экономические составы в Уголовном кодексе и «не перегибать палку».

• Анонсировал создание специального фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам.

Минниханов поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником — Международным днем родного языка.

«Тел белемнең ачкычы, акылның баскычы (язык-ключ к знаниям, ступень ума — прим. Т-и). С международным днем родных языков!» — написал руководитель республики, сопроводив запись видеороликом на тему изучения родных языков.

Напомним, ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day). Он был провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и празднуется во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Силуанов заявил, что взнос в бюджет с крупного бизнеса будет однократным

Взнос в бюджет со стороны крупного бизнеса в этом году будет однократным. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ предполагаются однократно в этом году», — подчеркнул глава Минфина.

Кроме того, Силуанов заверил, что речь о повышении налогов сейчас не идет. При этом, по его словам, решения, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию, будут профинансированы в полном объеме.

В России планируют смягчить ответственность за налоговые преступления

Правительство одобрило поправки, согласно которым предприниматель может быть освобожден от уголовного преследования, если он оплатил налоговые недоимки и пени.

Законопроектом также предполагается сокращение сроков, в которые можно будет привлечь бизнесмена к ответственности за уклонение от уплаты налогов — их фактически приравняют к срокам хранения отчетной документации.

Правительство утвердит проект поправок завтра, 22 февраля. После этого документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму, передают «Ведомости».

Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и заявил о попытке уничтожить «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ситуация с поставкой боеприпасов сотрудникам ЧВК не меняется в лучшую сторону. По его утверждению, от поставок «вагнеровцев» отрезали намеренно, чтобы уничтожить группу.

Отряд «Ахмат» и некоторые другие подразделения «поделились, чем могли», отметил Пригожин. При этом он утверждает, что якобы есть команды не давать «Вагнеру» боеприпасов и «не помогать авиатранспортом».

«Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК „Вагнер“», — заявил Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба. Отметим, что свои заявления он ничем не подкрепил.

По словам Пригожина, сложившуюся ситуацию «можно приравнивать к измене Родины». Он напомнил, что как раз сейчас военные ведут ожесточенные бои за Бахмут (Артемовск), «теряя сотнями своих бойцов».

Накануне в поддержку ЧВК выступил глава Крыма Сергей Аксенов, призвав ответственных чиновников выполнить свои обязанности по обеспечению военных боеприпасами.

Половину рынка грузовиков в России заняли китайские модели, заменив европейские

На российском рынке грузовиков доля машин китайских марок уже перевалила за 50%, заменяя ушедшие после начала военной спецоперации европейские бренды, пишет Telegram-канал «Коммерсантъ».

При этом продажи «КАМАЗов», согласно данным аналитиков, сокращаются. Однако на самом КАМАЗе подчеркивают, что эта статистика не учитывает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории», а производство на заводе не снижается.

В российских концернах не видят проблем со спросом на грузовую технику и скорее говорят о ее дефиците на рынке.

Сухогруз разломило пополам в море недалеко от Новороссийска

На борту находятся 11 россиян. Сейчас идет спасательная операция, сообщает Telegram-канал «ЧП Россия».

«Идет спасательная операция, судно под флагом Коморских островов, 11 человек экипажа, все россияне. Судно с грузом мраморной крошки переломилось. Они стояли недалеко от берега, и там сильный шторм — порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна. Сейчас туда пошло спасательное судно. Информацию о состоянии людей мы получим позже», — сказал секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В Татарстане ожидается значительное ухудшение погоды

22 февраля прогнозируются осадки, метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, гололед и сильный ветер.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, передает Telegram-канал «В Казани поймут».