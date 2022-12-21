Обзор: Главное к вечеру 21 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Послания Путина Федеральному Собранию в этом году не будет

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному Собранию в завершающемся 2022 году. Скорее всего, оно сдвинется на 2023 год.

«Предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в Администрации Президента дело так и не дошло.

Как пояснил собеседник «Ъ» в Администрации главы государства, послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции (СВО). Эксперт с этим согласен: Президент в своем обращении традиционно говорит о будущем и в условиях нынешней «динамичной повестки», послание действительно стоит перенести, сообщает телеграм-канал «Коммерсант».

Матвиенко заявила, что никакой необходимости в новой волне мобилизации нет

«Как член Совбеза скажу — второй волны мобилизации не будет, тема не обсуждается, ее нет в повестке», — отметила Валентина Матвиенко.

Также она заметила, что некорректно «подгонять» проведение спецоперации под какие-либо сроки, передает телеграм-канал Совета Федерации.

Госдума приняла законопроект об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных

Закон закрепляет единый перечень оснований для приостановления судебного и исполнительного производства, информирует телеграм-канал «Смотри».

В него вошли участие в боевых действиях в составе ВС РФ, а также в составе воинских формирований, участие в проведении контртеррористической операции, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.

Также судопроизводство будет приостановлено по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Курской области продлевается на 15 суток

Высокий (желтый) уровень террористической опасности, установленный в Курской области, продлевается с 21 декабря на 15 суток, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Зеленский впервые за весь период СВО вылетел с Украины

О незапланированном визите в США стало известно только сегодня. Белый дом подтвердил, что Владимир Зеленский планирует непосредственно встретиться с президентом Америки Джо Байденом, а также выступить на заседании Конгресса.

Тема речей Зеленского понятна — президент Незалежной попытается убедить членов палаты и дальше оказывать финансовую поддержку Украине. Главной причиной такой внезапной поездки стало обсуждение рекордной помощи киевскому режиму в размере $45 млрд.

Биометрию можно будет сдать только добровольно

Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи, передает телеграм-канал РИА Новости.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через портал «Госуслуги».

Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только изображение лица и голос), запрещается использование биометрии детей без согласия родителей и запрещается передача биометрических данных за рубеж.

А для контроля за деятельностью единой биометрической системы будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с участием представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей

Автомобиль появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца текущего года, передает телеграм-канал ТАСС.

Серийная сборка автомобилей «Москвич» началась на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре. Первой новой моделью завода стал кроссовер, который получил название «Москвич 3».

Электроверсии автомобилей «Москвич» будут оснащены российской батареей, двигателем и зарядным устройством в 2025 году.

Также ожидается, что производство электромобилей «Москвич» к 2025 году увеличится до 25 тыс.

«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов уверен, что России необходимо освоить новую индустриальную модель в производстве космических аппаратов.

В интервью «Ведомостям» он рассказал о планах построить два завода по серийному производству низкоорбитальных космических аппаратов. Для финансирования этих проектов госкорпорация собирается выпустить облигации в объеме 50 млрд рублей, пишет телеграм-канал «Ведомостей».

Минниханов принял участие в акции «Елка желаний»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в проекте «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время!» — написал руководитель республики.

Напомним, благотворительная акция является ежегодной, благодаря ей исполняются новогодние желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.