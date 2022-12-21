Обзор: Главное к вечеру 21 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах
Послания Путина Федеральному Собранию в этом году не будет
Президент РФ Владимир Путин не будет выступать с посланием к Федеральному Собранию в завершающемся 2022 году. Скорее всего, оно сдвинется на 2023 год.
«Предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в Администрации Президента дело так и не дошло.
Как пояснил собеседник «Ъ» в Администрации главы государства, послание лучше оглашать, когда станет более понятной обстановка в зоне специальной военной операции (СВО). Эксперт с этим согласен: Президент в своем обращении традиционно говорит о будущем и в условиях нынешней «динамичной повестки», послание действительно стоит перенести, сообщает телеграм-канал «Коммерсант».
Матвиенко заявила, что никакой необходимости в новой волне мобилизации нет
«Как член Совбеза скажу — второй волны мобилизации не будет, тема не обсуждается, ее нет в повестке», — отметила Валентина Матвиенко.
Также она заметила, что некорректно «подгонять» проведение спецоперации под какие-либо сроки, передает телеграм-канал Совета Федерации.
Госдума приняла законопроект об отмене судопроизводства в отношении мобилизованных
Закон закрепляет единый перечень оснований для приостановления судебного и исполнительного производства, информирует телеграм-канал «Смотри».
В него вошли участие в боевых действиях в составе ВС РФ, а также в составе воинских формирований, участие в проведении контртеррористической операции, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.
Также судопроизводство будет приостановлено по причине призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.
Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Курской области продлевается на 15 суток
Высокий (желтый) уровень террористической опасности, установленный в Курской области, продлевается с 21 декабря на 15 суток, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Зеленский впервые за весь период СВО вылетел с Украины
О незапланированном визите в США стало известно только сегодня. Белый дом подтвердил, что Владимир Зеленский планирует непосредственно встретиться с президентом Америки Джо Байденом, а также выступить на заседании Конгресса.
Тема речей Зеленского понятна — президент Незалежной попытается убедить членов палаты и дальше оказывать финансовую поддержку Украине. Главной причиной такой внезапной поездки стало обсуждение рекордной помощи киевскому режиму в размере $45 млрд.
Биометрию можно будет сдать только добровольно
Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи, передает телеграм-канал РИА Новости.
Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через портал «Госуслуги».
Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только изображение лица и голос), запрещается использование биометрии детей без согласия родителей и запрещается передача биометрических данных за рубеж.
А для контроля за деятельностью единой биометрической системы будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с участием представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.
Кроссовер «Москвич 3» будет стоить от 1,97 млн рублей
Автомобиль появится в 11 дилерских центрах Москвы до конца текущего года, передает телеграм-канал ТАСС.
Серийная сборка автомобилей «Москвич» началась на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре. Первой новой моделью завода стал кроссовер, который получил название «Москвич 3».
Электроверсии автомобилей «Москвич» будут оснащены российской батареей, двигателем и зарядным устройством в 2025 году.
Также ожидается, что производство электромобилей «Москвич» к 2025 году увеличится до 25 тыс.
«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов уверен, что России необходимо освоить новую индустриальную модель в производстве космических аппаратов.
В интервью «Ведомостям» он рассказал о планах построить два завода по серийному производству низкоорбитальных космических аппаратов. Для финансирования этих проектов госкорпорация собирается выпустить облигации в объеме 50 млрд рублей, пишет телеграм-канал «Ведомостей».
Минниханов принял участие в акции «Елка желаний»
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в проекте «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время!» — написал руководитель республики.
Напомним, благотворительная акция является ежегодной, благодаря ей исполняются новогодние желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.