Обзор: Главное к вечеру 20 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов видеороликом поздравил Шаймиева с 86-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление ко дню рождения Первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Сегодня ему исполнилось 86 лет.

«Безусловная любовь татарстанцев к Минтимеру Шариповичу объяснима. Именно с его именем связано становление нашей республики», — подчеркнул руководитель РТ в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил именинника за внимание, советы и искреннюю преданность Татарстану.

Володин запустил опрос о мерах для запрета вейпов в России

Стоит ли запретить продажу вейпов полностью или лишь ужесточить ответственность для тех, кто продает их несовершеннолетним? Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин спросил россиян в опросе, который он запустил в своем телеграм-канале.

«Предлагаю обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей от пагубной привычки и защитить их здоровье», — добавил он в совпровождающем опрос комментарии.

Володин отметил, что получает множество обращений от родителей школьников и учителей по этой теме. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Госдума по его просьбе разработает законопроект о запрете вейпов в России.

Посол Антонов обвинил США в развязывании тотальной гибридной войны против России

США вместе со своими союзниками развязали тотальную гибридную войну против России на ее территории. Таким мнением поделился посол РФ в Вашингтона Анатолий Антонов. Его заявления приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

Он напомнил, что сейчас Штаты «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». Поэтому их оборонный комплекс получает такие большие средства, каких не было даже в период холодной войны.

Российские власти уже не раз предупреждали США об опасности такой политики, ведь стремление победить Россию «стремительно ведет мир к катастрофическому сценарию».

Тем не менее призывы Москвы остаются без внимания, и руководство Соединенных Штатов не предпринимает никаких шагов для предотвращения «ядерного Армагеддона». Хотя политическое и военное руководство России никогда не угрожало использованием ядерного оружия.

Госдеп в ответ на слова Медведева заявил, что победителей в ядерной войне не будет

Официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может вызвать войну ядерную, пишет телеграм-канал ТАСС.

По словам заместителя главы пресс-службы Госдепартамента, высказывание Медведева соответствует предшествующим заявлениям российской стороны о ядерном оружии. «Это не первый раз, когда мы наблюдаем такую риторику со стороны России в широком смысле... Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна, <...> и ее, откровенно говоря, следует избегать», — подчеркнул Патель, добавив, что ядерную войну нельзя выиграть, а потому нельзя допустить ее начало.

Медведев в преддверии встречи союзников Украины на базе НАТО «Рамштайн» в Германии, посвященной поставке новых вооружений, написал в своем Telegram-канале, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

Песков переадресовал к военным вопрос о появлении систем ПВО на крыше здания Министерства Обороны

Информацию об установке систем противовоздушной обороны на крышах зданий в столице уточнить могут только в Министерстве обороны РФ, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Связано ли это с подготовкой к возможным ударам по Москве, он не пояснил, информирует телеграм-канал «Смотри».

«Хочу вас переадресовпть в МО. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. О всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там, в МО», — заявил Песков.

Госдума готовится изменить закон о мобилизации

Министерство обороны РФ готово поддержать ранее внесенные в парламент поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров

Об этом сообщила автор одного из таких законопроектов депутат Нина Останина, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

США объявили о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд

Пентагон рассказал о составе нового пакета помощи Украине на $2,5 млрд, сообщает телеграм-канал РИА Новости. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS и для HIMARS; системы ПВО Eight Avenger; 59 БМП Bradley; 90 БТР Stryker; 53 устойчивых к минам транспортных средства; 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств; 590 противотанковых ракет; более 100 тыс. артснарядов; более 3 млн патронов;12 транспортных средств поддержки доставки боеприпасов; 6 передвижных командных пунктов; 22 тактических транспортных средств для буксировки орудий.

Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в 1941–1945 годах

Жертвами немецких солдат в регионе стали 28 тысяч человек, пишет телеграм-канал «Ведомостей».

До Ставрополья суды признавали факты геноцида в Крыму, Ленинграде, Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях.

Муж погибшей в ДТП женщины с участием Собчак потребует с журналистки $2 млн

Антон Тарасов, бывший муж женщины, погибшей в Сочи в ДТП с участием Ксении Собчак, заявил о намерении требовать с артистки и журналистки компенсацию в размере $2 млн, сообщает телеграм-канал BRIEF.

Телеведущая предлагала оплатить услуги психолога для дочери и устроить ее в хорошую школу, но он эту помощь посчитал недостаточной.

Водителя Mercedes, в котором находилась Собчак, приговорили к двум годам колонии-поселения за ДТП в Сочи.

Нурсултан Назарбаев прооперирован

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован. Он находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане, сообщает телеграм-канал «Коммерсант».

Назарбаев перенес операцию на сердце, операция прошла успешно, угрозы жизни нет, сообщил его пресс-секретарь. Добавим, что в Кремле его пожелали скорейшего выздоровления.

В Татарстане бесплатная юридическая помощь мобилизованным оказана по 4363 вопросам

Большим спросом пользовались услуги нотариусов, пишет телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

Мобилизованные часто обращались по вопросам приостановления исполнительных производств, предоставления кредитных каникул, сообщил министр юстиции республики Рустем Загидуллин.