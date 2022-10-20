Обзор: Главное к вечеру 20 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Послание Президента Татарстана Рустама Минниханова

Заявления Рустама Минниханова публикует канал Tatarstan Republic.

Владимиром Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники;

поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники; Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции; имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики.

Казань становится еще одной крупной площадкой по обеспечению экономических интересов России;

В Татарстане в этом году планируется добыть 36 млн тонн нефти;

Экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам;

Предприятиям следует максимально перейти на отечественное ПО и оборудование.

Путин своим указом упразднил Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), сообщает «Раньше всех. Ну почти».

Функции ведомства передадут Министерству экономического развития России, следует из документа.

МИД РФ о слухах про иранские БПЛА: это не более чем набор умозаключений и притянутых за уши утверждений

Заявления о поставках Ираном беспилотников России используются США и партнерами для давления на Тегеран, тогда как сама информация о таких поставках — это слухи, которые уже опровергались, говорит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слухи об иранских БПЛА, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — заявила Захарова на брифинге.

Видео публикует телеграм-канал «Смотри». «Права человека в Луганске и Донецке никого не волнуют, зато права человека в Иране почему-то крайне волнуют США», — также отметила Захарова.

Михаил Мишустин сравнил с кражей заморозку Западом российских валютных резервов

Об этом заявил глава кабмина, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России», пишет телеграм-канал «Кремлевский пересмешник».

«Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — сказал он.

Кроме того, Михаил Мишустин отметил, что Россия создает новую географию торгово-экономического сотрудничества с другими странами. Хотя переформатирование рынков сбыта — процесс небыстрый и трудозатратный, требует большой подготовки.

Бизнесмен Рубен Варданян возглавит Правительство Нагорно-Карабахской республики

В начале ноября он официально вступит в новую должность.

«Полтора месяца встреч с жителями республики, с ее политическими и общественными деятелями, с представителями разных территорий и социальных групп убедили меня в том, что люди поддерживают мою кандидатуру на пост госминистра Республики Арцах», — написал Варданян.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста Премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии и главы Правительства Соединенного Королевства, передает телеграм-канал ТАСС.

Новый глава кабинета будет избран в течение недели.

Лиз Трасс станет британским премьер-министром, который пробудет в должности меньше всего в истории – 44 дня. Она стала Премьером в начале сентября, сменив Бориса Джонсона и став последним политиком, утвержденным на этой должности ныне покойной королевой Елизаветой II.

Финская фармкомпания Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса

Финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца года, сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

Сейчас идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтверждает источник канала, близкий к топ-менеджменту компании.

В Татарстане создан оперативный штаб

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ о создании в Татарстане оперативного штаба. Решение было принято после того, как Владимир Путин издал Указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны.

В его задачи входит: проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; принятие мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения; усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; усиление охраны военных, важных государственных и специальных объектов и многое другое.

Указ вступил в силу с момента его подписания, то есть с 20 октября 2022 года, сообщает «Еду в Татарстан».

Элвин Грей приехал навестить мобилизованных в Казани

Певец из Уфы Радик Юлъякшин, также известный как Элвин Грей, побывал в пункте временного пребывания военнослужащих в Казани.

В солдатской палатке Элвин вместе с военнослужащими устроили застолье с песнями, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в этом году

Телеграм-канал «Всем ВЦИОМ» провел исследование, согласно которому три четверти россиян поддерживают отмену новогодних праздничных гуляний. Каждый второй считает, что следует также отказаться от корпоративов.