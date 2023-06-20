Обзор: Главное к вечеру 20 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Грузия вышла на первое место по поставке вин в Россию

Грузинские вина продолжают укреплять позиции на российском рынке за счет прямого импорта сетей. За первые пять месяцев 2023 года поставки выросли на 63%, до 24,15 млн литров, что позволило Грузии выйти на первое место среди экспортеров тихих вин, опередив Италию, поставки из которой составили 23,36 млн литров, сообщает телеграм-канал «Ъ».

Импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой. В основном рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке.

Кроме того, на вина из Грузии действует нулевая импортная пошлина. При этом поставки из Италии могут сдерживаться сложностями с платежами, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции. Сложившаяся ситуация может еще больше осложнить бизнес российским виноделам, которые в основном конкурируют на полке с грузинской продукцией.

ОАК рассматривает вариант создания укороченной версии Ту-214

Могут быть созданы новые версии среднемагистрального авиалайнера Ту-214, но соответствующее решение на данный момент не принято. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема. Пока решение по ней не принято», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем Слюсарь заметил, что работа в этом направлении ведется, и выразил надежду, что авиастроителям удастся «получить поддержку, этот процесс развернуть».

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью ТАСС также заявил:

• Объединенная авиастроительная корпорация начала получать для «Суперджетов» российские двигатели ПД-8, которые должны прийти на смену российско-французским SaM-146;

• Самолет МС-21 может получить дальнемагистральную версию, которая сможет совершить беспосадочный полет как минимум из Москвы до Владивостока;

• ОАК совместно с партнерами смогла наладить производство основных запчастей для российско-французского двигателя SaM-146, который устанавливается на самолеты SSJ 100;

• ОАК рассматривает возможность создания двухдвигательной версии Ил-96.

Суд приговорил пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet к 6 годам колонии

Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения командира сгоревшего в 2019 году в «Шереметьево» Sukhoi Superjet.

Дениса Евдокимова. Его судили по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет телеграм-канал РИА Новости.

Кроме того, суд запретил Евдокимову три года занимать должность пилота самолета и постановил взыскать с него 3 млн рублей в пользу двух потерпевших.

5 мая 2019 года самолет Москва — Мурманск загорелся после аварийной посадки в Шереметьеве спустя 28 минут после вылета. Пламя полностью уничтожило хвостовую часть судна. В результате ЧП погиб 41 человек, еще 22 пострадали. Свою вину в трагедии Евдокимов не признал.

Кремль заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент Путин открыт к диалогу и контактам [по Украине]. <...> Вопрос в результативности таких разговоров в условиях той позиции, которую занимает украинский режим», — сказал Песков.

Главное из заявления Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Путин открыт к диалогу и контактам по украинской теме, но нынешняя позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров;

• РФ не умаляет значение выстраивания более предсказуемых отношений между Китаем и США;

• Работа по обмену пленными «должна вестись в тишине»;

• Кремль не может подтвердить сообщения о якобы принятом решении о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства.

Участники СВО и их семьи освобождены от начисления пеней за неуплату услуг ЖКХ

Согласно принятым нормам, в период СВО участникам операции не будут начисляться штрафы за неуплату коммунальных услуг. Также пени не начислят и в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение или взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

По прежним нормам от начисления пеней освобождались только мобилизованные. Однако свой воинский долг на передовой выполняют также добровольцы и военные, вставшие в строй не в рамках мобилизации, передает телеграм-канал Мобилизация в Татарстане.

На севере Крыма ночью уничтожили беспилотник

Ночью в северной части Крыма был устранен вражеский БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал руководитель региона.

Магазины Decathlon планируют вернуться в Россию в октябре

Как сообщает телеграм-канал Mash, начнут с примерно 30 точек, новых названия и ассортимента.

По информации источника, продажа бизнеса уже состоялась — деньги переведены, договоры подписаны, около 90 магазинов по всей стране и остатки товара переданы новой команде. Возможных вариантов нейминга несколько — «Десятиборье», dec. и «ДК».

Минниханов и Романова обсудили реализацию новых проектов Haier в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Казани с главой представительства Haier в России, директором по развитию бизнесов Haier в России Людмилой Романовой, пишет телеграм-канал Аппаратная.

На встрече обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка Haier.