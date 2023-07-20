Обзор: Главное к вечеру 20 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

«Клещеевка»: Кадыров опубликовал видео боев на Бахмутском направлении

Видеокадрами из села Клещеевка, которое стало одной из самых горячих точек на Бахмутском направлении, поделился в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что сейчас в населенном пункте находятся бойцы спецназа «Ахмат», военнослужащие полка «Север-Ахмат», а также другие российские подразделения.

«Вы можете видеть, что наши парни разъезжают по якобы захваченной ВСУ Клещеевке. Бойцы свободно меняют позиции, выискивают ДРГ противника в окрестностях населенного пункта и точечно бьют „Птичками“ по скоплению живой силы», — отметил Кадыров.

Чеченский лидер пояснил, что работа операторов БПЛА не из самых легких, враг пытается скрыться, используя окружение — кусты и углубления в земле.

«Укронато пытается всячески приблизиться к Клещеевке, понимая её стратегическую значимость для всего Бахмутского направления. Однако все эти попытки тщетны, как и было до этого», — подытожил Кадыров.

На северо-западе Крыма при атаке беспилотника погибла девочка-подросток

Атака беспилотника на северо-запад Крыма привела к гибели девочки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По его словам, из-за удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов было повреждено четыре административных здания.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что семье девочки окажут всю необходимую поддержку и выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Новая атака на Крымский мост вызвала у россиян желание ударить жестче по врагу

Новая атака на Крымский мост вызвала у россиян желание наказать террористов и ударить жестче по врагу, а не страх, панику или ужас. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, целью удара было заставить россиян ощутить небезопасность, вызвать разлад, сомнения, недовольства, смуту, подорвать «донбасский консенсус».

«Достигнута она или нет? По нашим данным, нет, политико-психологический эффект теракта очень ограничен. Почему? Потому что это уже второй удар по мосту. Шок от первого был существенно выше: справились, восстановили. Поэтому люди уверены, что и в этот раз тоже обязательно восстановим», — сказал Федоров.

Кремль отреагировал на переброску Польшей военных к границе из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

Поводом для повышенного внимания назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения о том, что Польша перебрасывает к границе с Беларусью военнослужащих. По его мнению, это подтверждает враждебность польских властей.

«Работа ведётся. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания», — сказал спикер.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Путин пообщается с Рамафосой на полях саммита Россия — Африка;

• В Кремле готовы рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение гражданства РФ, если они поступят;

• Путин на саммите БРИКС сможет по видеосвязи принять участие в обмене мнениями;

• Агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии;

• Заявление Минобороны РФ, что Москва будет считать следующие по Черному морю в порты Украины суда перевозчиками грузов военного назначения, связано с истечением действия зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту;

• Путин исчерпывающе объяснил ситуацию вокруг зерновой сделки, за подробностями следует обращаться в МИД РФ.

Зеленский: уничтоженное в Одессе зерно было предназначено для Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тысяч тонн зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая, передает телеграм-канал «Смотри».

По словам украинского лидера, атака на Одессу в ночь на 19 июля была едва ли не крупнейшей с начала конфликта.

В Государственную Думу внесен законопроект о защите прав потребителей

Как отмечают авторы документа, сейчас в этой сфере особенно актуальны несколько проблем, пишет телеграм-канал Государственной Думы.

• Автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения;

• Списание маркетплейсами денег с банковских карт, которые были удалены с площадок в качестве средства платежа.

Инициативой предусматривается следующее:

• Продавец подписки будет обязан за сутки до очередного платежа направить уведомление о предстоящем списании. Там также должна быть указана информация о том, как отменить подписку. А если деньги спишут без предупреждения, их должны будут вернуть.

• После отказа от подписки она будет действовать до срока следующего платежа, а не прекращаться моментально.

• Продавец не сможет списать средства с карты потребителя, которая была удалена с площадки до момента приобретения товара.

Неявка граждан по повестке в военкомат будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 20 июля одобрил и рекомендовал палате парламента принять поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу. Об этом пишет телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Документ вводит несколько новых норм, в частности:

• неявка граждан по повестке в военкомат будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей;

• неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации повлечет наложение штрафов до 500 тысяч рублей;

• несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы будет наказываться штрафом до 20 тысяч рублей.

Для сравнения, сейчас штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (заболевание, тяжёлое состояние близких родственников и т.д.) — от 500 до 3 тысяч рублей. Изменения предлагается внести в статью 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Между Крымом и Анапой с 20 июля запустят «Ласточки»

«Ласточки» с 20 июля запустят между Крымом и Анапой, чтобы снизить пассажиропоток, сообщается в телеграм-канале Минтранса Крыма.

Пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается.

Электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08; электропоезд № 6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08. Стоимость билета составит 488,6 рубля.

В парке Черное озеро пройдёт парад корги

23 июля в парке Черное озеро пройдёт парад собак корги.

Программу мероприятий публикует телеграм-канал by Kazan.

• 14:00 — Сбор у главного входа;

• 14:25 — Парад корги;

• 15:00 — Дефиле костюмов;

• 15:30 — Награждение участников;

• 15:40 — Фотосессия и знакомство.

Вход на мероприятие свободный.