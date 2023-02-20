Обзор: Главное к вечеру 20 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

В Госдуме считают, что СВО и соцподдержка станут ключевыми темами в послании Путина

Тема специальной военной операции станет центральной в послании Президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.

В этом мнении сошлись депутаты всех пяти фракций Госдумы, опрошенные ТАСС накануне послания. Вместе с тем, парламентарии также ожидают услышать от главы государства об основных направлениях в развитии экономики страны, обеспечении ее обороноспособности и безопасности, а также, традиционно, о мерах социального обеспечения граждан РФ, передает телеграм-канал агентства.

Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. С Байденом в Киев приехал и советник по нацбезопасности Джон Салливан.

Телеграм-канал «Смотри» показал кадры с Михайловской площади, на которых американский Президент идет под звуки воздушной тревоги.

Хотя во время визита Байдена в Киеве включили сирены воздушной тревоги, никаких сообщений о ракетных или воздушных ударах на Украине пока не было.

Белый дом подтвердил визит Байдена в Киев и опубликовал заявление. В нем — обещания поставок новых вооружений и анонс санкций, которые будут введены на этой неделе.

В новый пакет военной помощи Украине из США войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары на 500 млн долларов. «Результаты сегодняшней встречи с Байденом будут иметь отображение на поле боя», — сказал Зеленский.

Песков: На послание Президента РФ приглашены участники спецоперации

Участники специальной военной операции были приглашены на послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [состав] достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей», — рассказал представитель Кремля.

Заявления Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Известия».

— Рост уровня доверия Владимиру Путину до 79% обусловлен в том числе консолидацией общества вокруг президента в нынешний сложный момент.

— Владимир Путин завершает работу над посланием Федеральному собранию.

— Участники СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию, также его посетят депутаты и сенаторы, в то время как иностранных журналистов приглашать не будут.

— Глава МИД КНР Ван И посетит Москву с визитом, Кремль не исключает, что Путин встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая.

— Нынешние отношения России и Молдавии весьма напряженные.

— Властям Молдавии стоит проявлять осторожность в оценках по приднестровскому урегулированию.

Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Бахмут «любой ценой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Бахмут (Артемовск) любой ценой. По его словам, Украина будет «воевать, пока это разумно», пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Да, это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие в опустошенном <...> Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и не ценой гибели всех [солдат гарнизона]. Мы будем сражаться [там], пока это разумно. Русские потом хотят идти дальше — до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил Президент Украины, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти обсуждают разовый сбор с компаний, прибыль которых выше миллиарда рублей

Разовый взнос в бюджет со стороны крупного бизнеса может быть оформлен в Налоговом кодексе РФ как сбор. Его предполагается распространить на компании, не относящиеся к нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, хотя рассматриваются и другие варианты, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Затем в Минфине объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.

Зеленский утвердил санкции против 333 россиян и Московской биржи

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил санкции против 333 россиян и Московской биржи, передает телеграм-канал «ЧП Россия | Новости».

В списке указаны бизнесмены, управленцы, представители финансовой и банковской сфер. В отдельном перечне фигурирует ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Санкции вводятся сроком на 10 лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

Северная Корея запустила ракеты в направлении Японского моря

Служба безопасности на море Японии сообщила в общей сложности о трех пусках ракет с территории КНДР в понедельник, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Минобороны Японии сообщило, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Минниханов принял участие в открытии выставки IDEX-2023 в Абу-Даби

Раис Татарстана Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Предприятия Татарстана принимают участие в выставке начиная с 1995 года. В юбилейной, 30-й выставке на российском павильоне представлены АО «Рособронэкспорт», АО «Концерн «Алмаз-Антей», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Технодинамика», ООО «Швабе-Медиа», АО «ОПК», АО «Ульяновский патронный завод», ФПК «Казанский ГКПЗ».

Рустам Минниханов ознакомился с продукцией предприятий. Кроме того, посетил стенд Вертолетов России, где осмотрел выставленную продукцию.

Минтранс поручил регионам создать парковочные места для электросамокатов

Минтранс РФ сообщает о необходимости создания в субъектах парковок и инфраструктуры для использования электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) путем интеграции их «в транспортную систему». Соответствующее письмо ведомство направило накануне вступления в силу новой редакции ПДД, регулирующей эксплуатацию СИМ.

Ведомство хочет, чтобы электросамокаты стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту.

Между тем представители парламента Санкт-Петербурга намерены просить Правительство приостановить вступление в силу новых ПДД, утверждая, что это может угрожать безопасности граждан, передает «Коммерсант».

У россиян началась трехдневная рабочая неделя

Дни с 23 февраля по 26 февраля будут нерабочими в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

22 февраля продолжительность рабочего дня сокращается на один час, поскольку это предпраздничный день.

Четыре выходных дня в феврале связаны с переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.

При этом в случае шестидневной рабочей недели 25 февраля (суббота) является рабочим днем, напоминает телеграм-канал «Ведомости».