Обзор: Главное к вечеру 20 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без нее, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо в интернете, оно наказывается штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

После принятия закона георгиевскую ленту можно будет использовать только в целях, связанных с исторической памятью, а ее использование в иных целях будет пресекаться, пишет телеграм-канал «Кремлевский пересмешник».

Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для уехавших айтишников

Введение полного запрета на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов было бы преждевременным шагом. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на правительственном часе в Государственной Думе.

Вместе с тем Шадаев допустил введение ограничения на удаленку для специалистов, которые работают над государственными информационными системами. Для этого, по его словам, можно включить соответствующие требования в контракты.

По оценке главы профильного ведомства, до 10% сотрудников IT-компаний покинули страну во время двух волн миграции этого года (после начала специальной военной операции на Украине и после объявления частичной мобилизации) и не вернулись.

«Порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — цитирует главу ведомства телеграм-канал РБК.

Сестра Ким Чен Ына заявила, что все скоро смогут убедиться в возможностях ракет КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет.

По ее словам, «жалкие эксперты» пытаются принизить возможности северокорейских стратегических вооружений, сообщает телеграм-канал «Смотри».

Евро на бирже выше 74 рублей впервые с 11 мая

Рубль будет слабеть до конца декабря. Доллар и евро на этой неделе бьют майские максимумы, но эксперты предупреждают, что к концу декабря рубль ослабнет еще больше. Укрепления можно будет ждать только в январе, когда скажется налоговый период и традиционный спрос на валюту, прогнозирует телеграм-канал «Ведомостей».

20 декабря курс евро продолжил свой рост, достигнув 74 рублей. Доллар на бирже выше 69 рублей.

СВР: Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР

Адольф Гитлер в 1933 году вынашивал планы переворота в СССР, по итогам которого, в частности, Беларусь планировали сделать германской колонией, а на ее территорию хотели переселить всех немцев из советского Поволжья. Это следует из рассекреченных архивных документов Службы внешней разведки России, информирует телеграм-канал РИА Новости.

Минниханов вручил Благодарность татарстанцу, который варит печки-буржуйки для бойцов СВО

Фермер из Зеленодольского района Алексей в свободное время мастерит печки-буржуйки из подручных средств и отправляет в зону СВО.

«Спасибо, Алексей! Вручили сегодня Благодарность жителю Зеленодольского района. В свободное время фермер мастерит печки-буржуйки из подручных средств и отправляет ребятам в зону СВО!» — поблагодарил Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

МВД объявило в розыск иноагента Марата Гельмана*

Правоохранительные органы объявили в розыск российского коллекционера, галериста, бывшего заместителя генерального директора Первого канала Марата Гельмана*. Информация об этом появилась в базе розыска МВД. Его ищут по статье УК (по какой — не уточняется).

В карточке галериста сказано, что у него есть гражданство Израиля, сообщает телеграм-канал RT.

*В декабре прошлого года внесен в список иноагентов.

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу Тюмени за дискредитацию армии

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу Тюмени, которая в сентябре написала на асфальте «Нет в***е», пишет телеграм-канал «Наш Город | Тюмень».

Её признали виновной в дискредитации российской армии. Это было повторное рассмотрение дела, потому что ранее женщина смогла доказать, что подразумевала «Нет вобле».

В Госдуме призвали продать КНР автозаводы ушедших из России компаний

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) призвал продать часть предприятий ушедших из России автопроизводителей китайским брендам, а на другой части организовать производство российских автомобилей, передает телеграм-канал «Накануне».

«Многие иностранные компании-производители автомобилей оставили свои производственные мощности в России. В связи с этим предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — заявил парламентарий.

По его словам, на все транспортных средства, сделанные в РФ, необходимо предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей.

В Москве запретили запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Фейерверки запрещено запускать в новогоднюю ночь в Москве после 23.00, согласно закону «О тишине», сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров.

«Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов. Здесь речь идет уже о законе „О тишине“», — сказал он.

По словам представителя МЧС, при этом власти города не планируют запускать в праздники высотные фейерверки, сообщает телеграм-канал ТАСС.