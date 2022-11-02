Обзор: Главное к вечеру 2 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

РФ возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе

Сегодня в 12.00 возобновился вывоз зерна по гуманитарному коридору из украинских портов, сообщает канал «Смотри».

В субботу Россия приостановила участие в сделке из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота. Как объяснил позднее Президент РФ Владимир Путин, Москва больше не может быть уверена в безопасности судов, следующих по коридору. В противном случае виноватой в ЧП могут объявить именно ее.

Ранее в Турции заявили, что не видят угроз для продолжения «зерновой сделки» и призвали стороны вернуться к переговорам.

Эрдоган подтвердил планы создания в Турции международного газового хаба

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы создания на территории его страны международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа, передает телеграм-канал «Россия сегодня».

Напомним, 12 октября Президент России впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. В тот же день министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара изучит предложение.

КНДР запустила не менее 16 ракет в сторону Японского и Желтого морей

Сегодня ночью КНДР осуществила не менее 10 ракетных пусков в сторону Японского и Желтого морей. Сеул сообщил, что это первый случай, когда северокорейская ракета приземлилась так близко к его территориальным водам. В ответ Южная Корея запустила три ракеты к северу от разграничительной линии с КНДР, пишет «Раньше всех. Ну почти».

«Ответ военных подтверждает нашу решимость жестко реагировать на любые провокации и показывает, что мы способны нанести точный удар по нашему врагу», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Позже днем Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще 6 ракет класса «земля-воздух».

«Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности», — заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В Таиланде в ближайшее время может заработать платежная система «Мир»

По словам посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, стороны ведут диалог по реализации этого проекта.

«Мы надеемся, что вскоре платежная система „Мир“ или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — цитирует посла ТАСС.

Россияне переходят на дешевые смартфоны

Россияне стали покупать более дешевые смартфоны. Средний чек в третьем квартале уменьшился на 15% (к третьему кварталу 2021 года) — до 19,3 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Накануне».

В целом продажи смартфонов в третьем квартале снизились на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении падение и вовсе составило 43%.

Максимальное снижение продаж у Samsung — доля компании на рынке сократилась с 30% до 9,9%, у Apple — с 15% до 6%. В «Марвел-Дистрибуции» отмечают, что теперь россияне покупают меньше дорогих смартфонов, телефон становится средством связи, а не престижным гаджетом.

Gap решил полностью покинуть Россию

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова сообщила, что американский ретейлер одежды Gap решил полностью покинуть Россию, а также закрыть все магазины в стране, информирует телеграм «Известий».

У компании 11 магазинов в России — десять в Москве и один в Санкт-Петербурге, кроме того, в июне в России работало еще 13 точек Gap в ТЦ Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Бренд представлен как концептуальными форматами, так и аутлетами, на данный момент все фирменные магазины работают.

Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле составила рекордные с 2015 года 71,3%

Явка на досрочные парламентские выборы, проходившие в Израиле, составила 71,3%. Такие итоговые данные обнародовал израильский ЦИК. Бывший Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может вновь возглавить правительство.

Согласно данным избиркома, в общей сложности свои голоса отдали 4 843 023 гражданина Израиля, передает телеграм-канал «ТАСС».

Собчак скоро вернется в Россию

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что у Ксении Собчак нет никакого статуса по уголовному делу, адвокаты обжалуют сам факт обыска. По словам политика, ее дочь скоро вернется в Россию.

Также Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля, сообщает телегам РИА Новости.

Рядом с парком Победы в Казани появится зона детских развлечений

Рядом с парком Победы появится зона детских развлечений. Инвестор уже согласовал территорию под новый парк аттракционов. Это участок, граничащий с парком Победы, улицей Чуйкова и ТЦ «Парк Хаус». Ранее о возможном строительстве здесь развлекательного парка говорили власти Татарстана.

Депутат Казгордумы Алексей Серов рассказал, что территория сохранит большую экозону, засыпка озер и болотистой местности там не предусмотрена. Сроков реализации проекта пока нет, информирует канал «В Казани поймут».

Татарстан накрыла снежная буря

На Татарстан сегодня обрушилась первая снежная буря. Первый снег в Казани опубликовал в своем телеграм-канале Президент РТ Рустам Минниханов.

В Альметьевске также была очень снежная ночь. «Несмотря на это, зима откладывается — в ближайшие дни Гидрометцентр прогнозирует обильные дожди», — говорится в телеграм-канале «Tatnews Альметьевск». Здесь также можно посмотреть фото и видео снежных осадков.