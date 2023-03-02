Обзор: Главное к вечеру 2 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

Ситуация в Брянской области: что известно о проникновении украинских диверсантов, пишет телеграм-канал «Ъ».

Сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области в 11:29 мск сообщил о проникновении на территорию региона украинской диверсионно-разведывательной группы. По данным СМИ, она вошла в два села. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы.

С чего все началось

• По словам господина Богомаза, в село Любечане, расположенное в Климовском районе непосредственно на границе с Украиной, проникла ДРГ и обстреляла автомобиль. В результате погиб один человек, также ранен ребенок, которого в последствии госпитализировали.

• В 11:32 мск губернатор Брянской области сообщил, что в результате сброса снаряда с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

• Мероприятиями по ликвидации ДРГ занялись Вооруженные Силы РФ, сообщил Богомаз.

• Чуть позже в ФСБ подтвердили, что в приграничном районе Брянской области «проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Пострадавшие и заложники

• На данный момент официально сообщалось только о погибшем водителе легкового автомобиля и раненом ребенке.

• По данным ТАСС, в заложниках у украинских диверсантов могут находиться до шести человек. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

• Информацию о заложниках в Сушанах не смогла подтвердить пресс-секретарь губернатора Брянской области.

• По данным телеканала «Звезда», из плена украинской ДРГ вернулась фельдшер Новоропской сельской администрации (граничит с селом Любечане), сейчас она находится дома.

Итог к этому часу

• В погранкомитете Белоруссии заявили, что Минск располагает достаточными силами для охраны границы.

• Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает доклады о происходящем в Брянской области как от глав силовых ведомств, так и от губернатора.

• Песков сообщил, что заседание Совбеза РФ пройдет завтра, как и было запланировано. Он также затруднился сказать, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса СВО.

В Тульской области произошел взрыв

По одной из версий, взрыв в поселке Березовский Киреевского района произошел в результате падения беспилотника (БПЛА). Об этом заявили на заседании оперативного штаба Тульской области, который возглавляет губернатор Алексей Дюмин.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кадры воронки, образовавшейся после взрыва, опубликовал телеграм-канал «Смотри».

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«В моем письме В.В. Володину от 1.03.2023 года говорится о том, что руководителей добровольческих и любых других воинских формирований, в том числе Министерства обороны РФ, должно быть разрешено критиковать. Поскольку отсутствие критики приводит к деградации воинских формирований и Вооруженных Сил в целом. Граждане должны иметь право критиковать тех, кто отдает приказы: руководство Министерства обороны, руководство добровольческих воинских соединений, меня, Пригожина, в том числе», — приводит комментарий основателя ЧВК его пресс-служба.

При этом граждане не должны критиковать, а тем более дискредитировать «тех, кто приказы выполняет», заявил он, добавив, что «командир публично не может негативно отзываться о своих бойцах».

Напомним, накануне Володин заявил, что депутаты рассматривают поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников СВО с наказанием до 15 лет лишения свободы. Позднее стало известно, что Совфед одобрил инициативу. После этого пресс-служба Пригожина опубликовала его обращение к Володину по поводу нового документа, в котором он просит не распространять новые нормы на командный состав.

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