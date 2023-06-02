Обзор: Главное к вечеру 2 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

В Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса

Около 3 часов ночи два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил и.о. губернатора области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

БПЛА дальнего радиуса действия атаковали объекты в деревне Пересна Починского района и в деревне Дивасы Смоленского района.

Жертв и пострадавших нет, как нет и критических повреждений. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ранним утром в Кировском районе в лесу упал неопознанный объект, из-за чего произошел взрыв. Пострадавших нет, жилые дома и объекты экономики повреждений не получили.

Гладков заявил об относительно спокойной ночи в Белгородской области

Ночь в Белгородской области, несмотря на вчерашние бои на границе, прошла относительно спокойно. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Вместе с тем губернатор заметил, что около 2 часов ночи в Шебекинском городском округе слышал сам — обстрелы территории со стороны украинской армии продолжаются.

Отдельно Гладков прокомментировал ситуацию с эвакуированными из приграничных населенных пунктов.

«Более 2,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области», — проинформировал он.

«Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые», — признал губернатор. И добавил, что первые 200 эвакуированных будут отправлены в Яковлевский округ.

Кроме того, продолжается вывоз детей с угрожаемых территорий в другие регионы. В частности, сегодня семьи с детьми, всего около 100 человек, должны будут выехать в Липецкую область.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник сообщает, что накануне по Шебекину было выпущено примерно 750 снарядов. Это, в частности, почти 300 снарядов из систем залпового огня, более 220 мин и около 170 боеприпасов ствольной артиллерии. По городу также 64 раза выстрелили из танков.

В Курске из-за атаки беспилотников повреждены несколько домов

В Курске повреждены несколько домов при атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Повреждения получили частные дома и подъезд многоквартирного дома. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Власти уже завершают учет стоимости ущерба.

Суд отказал Варламову* и Слепакову* в снятии статуса иноагента

Иностранным агентом Илью Варламова* признали 23 марта. По версии Минюста, журналист распространял публикации иноагентов — например, телеканала «Дождь» и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также критиковал проведение спецоперации.

Кроме того, по информации Минюста, Варламов* получил около 20 тысяч рублей из Ирландии, 2 тысяч рублей из Армении и 205 тысяч рублей от ООО «Батат», пишет телеграм-канал Baza.

Семену Слепакову* тоже отказали в снятии статуса иноагента. По данным Минюста, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян, передают «Известия».

*признаны Минюстом России иноагентами.

Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета

Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на посадке вертолета на южной лужайке Белого дома.

Джо Байден подшутил над тем, что споткнулся на сцене в Академии ВВС на церемонии вручения ее выпускному курсу дипломов о мешок с песком.

Глава администрации США отказался отвечать на вопросы, которые ему прокричали журналисты, в том числе о самочувствии. «Никаких вопросов, нет», — прокричал в ответ Байден.

Врачи из Казани спасли во время полета беременную пассажирку

Девушка начала терять сознание, у нее появились судороги и упало давление. Летевшие с конференции врачи оказали ей помощь, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Придя в сознание, женщина рассказала, что беременна и имеет серьезное заболевание.

Минниханов посетил центр «Доверие»

После капитального ремонта Раис РТ Рустам Минниханов посетил Центр психологической помощи детям и молодежи «Доверие» в Казани. Об этом руководитель рассказал в своем телеграм-канале.

«Подросткам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, очень важно своевременно получить помощь. Здесь психологи поговорят и с детьми, и с родителями. Очень нужная работа», — похвалил Рустам Минниханов.

На ул. Баумана пройдут мероприятия в рамках фестиваля «Горький +»

Первым летним событием на улице Баумана станет фестиваль ко дню рождения Максима Горького, сообщает телеграм-канал Парки и скверы Казани.

В эти выходные, 3 и 4 июня, возле памятника «Кот Казанский» покажут театральные и музыкальные представления, посвященные писателю:

• Спектакль-клоунада «Синема»

Представление от студии «Театр имени Которого Нельзя Называть» из Санкт-Петербурга. Попытки режиссера, оператора и техника снять фильм-шедевр, привлекая зрителей как актеров, превращаются в трагикомедию.

3, 4 июня | 12:10, 15:00

• Прочтение классической репризы «Кино»

Интерактивный спектакль от уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевска. Клоунада выдержана в стилистике немого кино.

3, 4 июня | 13:10, 16:00

• Музыкальная клоунада от проекта «Хор Дуарцкого»

Уникальная музыкальная программа от петербургской студии «Театр имени Которого Нельзя Называть». Специально для зрителей Казани подготовили шутки, танцы и импровизацию.

3, 4 июня | 14:00, 17:00.