Обзор: Главное к вечеру 2 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Пожар в бытовках под Севастополем унес жизни восьми рабочих

В МЧС России подтвердили информацию о восьми погибших при возгорании строительных бытовок в Балаклавском округе Севастополя. Открытое горение ликвидировано, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Пожар произошел на улице Нефтяная. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано. В настоящий момент ведется проливка и разбор конструкций. Работы продолжаются», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Лавров: Россия намерена отодвинуть ВСУ на безопасное для ее территорий расстояние

Чем более дальнобойное оружие Запад будет поставлять киевскому режиму, тем дальше его нужно будет отодвинуть от российских территорий. Об этом в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских Вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», — заметил он.

Главное из заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова собрал ТАСС.

Все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей;

Чем более дальнобойное оружие Запад поставит Киеву, тем дальше нужно будет его отодвигать от российской территории;

Убежденность США в собственном превосходстве и непогрешимости является главной причиной сегодняшнего противостояния России Западу;

На Западе есть политики, которые были бы совсем не против возрождения фашизма;

Западу следует уважать нейтралитет развивающихся стран к ситуации на Украине;

Готовящийся по инициативе Украины «мирный саммит» 24 февраля — это антироссийский шабаш.

В Кремле не стали отвечать на вопрос, может ли послание Путина состояться в феврале

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить, когда Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию.

«Мы своевременно проинформируем вас о дате послания», — ответил он на вопрос, может ли такое мероприятие пройти в феврале.

Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон заинтересован в сильном Правительстве в России, которое бы сохраняло контроль над ядерным арсеналом.

По словам представителя Кремля, сейчас США имеют как раз это, передает телеграм-канал «Коммерсант».

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы. Они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения», — сказал Песков во время пресс-колла.

Минниханов: Победа в Сталинградской битве стала переломной и послужила примером героизма

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем телеграм-канале публикацию, посвященную 80-й годовщине разгрома советскими войсками фашистов в Сталинградской битве.

«Эта победа стала переломной в ходе Великой Отечественной войны и послужила примером героизма тысячам воинов, стоявшим насмерть во имя нашей Родины. К сожалению, годы и ранения берут свое, но и в нашей республике еще здравствует герой тех великих событий, Александр Рубенович Шахназаров!» — написал руководитель республики, опубликовав фотографию ветерана.

Он поблагодарил Александра Шахназарова и подчеркнул, что необходимо вечно хранить в памяти подвиги воинов — участников Великой Отечественной войны.

Володин: «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров»

Вячеслав Володин поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битве, отметив, что руководство Германии не извлекло из нее уроков.

Спикер ГД подчеркнул, что Меркель, когда была канцлером, обманывала мировое сообщество:

«Помогала киевскому нацистскому режиму готовиться к войне. Нынешний канцлер [Олаф] Шольц пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Руководству Германии правильно [было бы] объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далекий, но памятный 1943 год», — написал он в своем телеграм-канале.

Выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен с 2 февраля

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен со 2 февраля, сообщает телеграм-канал Татарстан News.

При этом если пользователь портала уже подал заявку на получение загранпаспорта нового образца, то ему необходимо дождаться ответа с инструкциями от ведомства. Заявитель также может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа, если заявка была подана не через «Госуслуги».

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.

На реставрацию Закабанной мечети направят 17,3 млн рублей

Мечеть, расположенную на улице Хади Такташа, построили еще в 1924-1926 годах. Она относится к объектам культурного наследия федерального значения, а сейчас требует реставрации, передает телеграм-канал by Kazan.

Подрядчику предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, составить проект реставрации, предусмотреть противопожарную защиту объекта, архитектурную подсветку здания, системы отопления, водоснабжения и кондиционирование.

Работы планируют провести до 30 апреля 2024 года.