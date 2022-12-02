Обзор: Главное к вечеру 2 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31

Минобороны РФ подтвердило информацию, что МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Позднее представитель экстренных служб сообщил, что экипаж нашли, по предварительной информации, с летчиками «все нормально». Среди возможных причин крушения – техническая неисправность.

Сноуден принял присягу на российское гражданство

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уже принял присягу и получил паспорт гражданина России, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Супруга Сноудена, по его словам, находится в стадии подачи заявления на получение гражданства, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, российское гражданство Сноудену Президент России Владимир Путин предоставил своим указом в сентябре. Известность экс-сотрудник спецслужб США получил после того, как в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о слежке американских спецслужб за главами государств и гражданами по всему миру. Сноуден живет в России уже девять лет.

В турецком порту Самсун на побережье Черного моря прогремел взрыв

После взрыва вспыхнул пожар, передает телеграм-канал ТАСС. О погибших и пострадавших данных нет. Власти провинции не выступали с комментариями по поводу случившегося.

Город Самсун расположен в 420 км к северу от Анкары. Находящийся в нем порт является одним из важнейших в Турции, оттуда совершаются грузоперевозки во множество стран, включая Россию.

Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине

Однако, по словам Пескова, условия их начала, о которых накануне говорил Президент США Джо Байден, являются неприемлемыми – среди таких условий, в частности, уход Росссии из Украины. Представитель Кремля добавил, что военная спецоперация будет продолжаться.

Байден ранее заявил, что готов начать переговоры с Владимиром Путиным после прекращения военной операции на Украине, напоминает «Коммерсант».

В Минобороны РФ показали видео ночной стрельбы во время учений мобилизованных под Казанью

Во время занятий мобилизованные ведут огонь по мишеням на расстоянии от 100 до 400 метров. Подготовка личного состава проходит как днем, так и ночью, сообщает «Оперштаб. Мобилизация».

Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума

Бизнес-форум проходит в Самарканде. В мероприятии принимают участие главы правительств двух стран. Модерируя форум, министр экономического развития РФ представил Татарстан, как один из активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов, пишет «Еду в Татарстан».

Рустам Минниханов напомнил, что в этом году в Узбекистане было реализовано два важных совместных проекта: открытие химико-индустриального технопарка «Чирчик и филиала КФУ в городе Джизак. Кроме того, ряд крупных промышленных предприятий ведут активное сотрудничество.

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 млн долларов.

Стоимость морских перевозок российской нефти резко растет

Владельцы танкеров берут больше за риск на фоне введения с 5 декабря санкций ЕС, сообщает телеграм РБК.

Ставка фрахта на поставки российской нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с $9–11,5 млн до $15 млн или до $20 за баррель. Рост цен отражает те проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики российской нефти. К примеру, возить сырье из России прекратят некоторые из крупнейших владельцев танкеров из Греции.

Меньшее количество доступных судов и необходимость переориентации российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению цен.

Стало известно, как будет выглядеть новый перинатальный центр в Казани

7-этажный перинатальный центр рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь будут принимать до 8 тыс. родов, передает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Помощь будет оказываться беременным из Казани и близлежащих районов республики. Медучреждение будет располагаться на базе родильного дома городской клинической больницы № 7.

За вербовку в украинские ДРГ задержан глава челнинской организации «Кречет»

В Челнах по подозрению в вербовке в украинские диверсионно-разведывательные группы задержан глава организации «Кречет». Его подозревают в пропаганде нацизма.

В Автограде мужчина занимался обучением русскому воинскому искусству, преподавал языческие практики, а также проводил различные тренинги.

По данным источника агентства, в поле зрения правоохранительных органов он попал еще в 2021 году. Выяснилось, что в Челнах он занимался вербовкой в ДРГ. Руководили им напрямую из Киева. Последователей он находил через курсы боевого искусства, пишет Челны Life.

Телеканал Disney прекращает вещание на территории России с 14 декабря

Причиной закрытия телеканала являются антироссийские санкции и изъятие прав на мультики и сериалы.

На его место придет новый канал «Солнце» с детским контентом, информирует телеграм-канал BRIEF.

Россияне назвали достойной пенсию в 46 тыс. рублей

Мужчины оценили приемлемую сумму пенсии в 47,2 тыс. рублей, а женщины — в 45,5 тыс. рублей. За год пенсионные притязания увеличились на 7,9%, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

Наибольший желаемый размер пенсии назвали жители Москвы (50 800 руб. в месяц), Санкт-Петербурга (48 200 рублей), Владивостока (47,2 тыс. рублей), Тюмени (46,7 тыс. рублей) и Хабаровска (46,6 тыс. рублей).

Самые скромные запросы оказались у жителей Ярославля (41,3 тыс. руб.), а также Липецка и Ижевска (по 41,5 тыс. рублей).