Обзор: Главное к вечеру 19 января в федеральных и местных Telegram-каналах

В Госдуме оценили перспективу призыва срочников с 21 года уже этой весной

Вероятность того, что на срочную службу уже этой весной призовут жителей с 21 года, а не с 18 лет как обычно, является «нулевой», так как пока для этого не готова законодательная база, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он ответил на вопрос о том, как планы по изменению призывного возраста скажутся на предстоящем весеннем призыве.

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность по сути нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — цитирует его телеграм-канал РБК.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу до 30 лет. В Госдуме заявили, что это может быть сделано уже в этом году. В Кремле подчеркивали, что Президент Владимир Путин эту инициативу поддержал, однако все детали призвали уточнять в Минобороны.

В Госдуме предложили использовать имущество покинувших Россию граждан для сирот

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших Россию граждан для решения проблемы с жильем для сирот, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — заявила она на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерове.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что конфискация имущества уехавших из России без серьезных поправок в УК РФ нереальна.

ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

В Белгородской области несколько сел попали под обстрел ВСУ. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших среди жителей нет.

«Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет», — говорится в его телеграм-канале.

Так, в хуторе Балки был разрушен частный дом, повреждены окна в соседних зданиях, а в поселке Ленинский снаряд угодил в хозяйственную постройку.

МИД России ввел санкции против еще 31 жителя Новой Зеландии

Россия в качестве ответной меры на бессрочной основе запретила въезд в страну 31 гражданину Новой Зеландии, сообщает телеграм-канал «Ъ».

В перечень вошли обозреватели и руководство СМИ, медиакомпаний, телеведущие, консул Украины в Окленде, экс-глава Минобороны Новой Зеландии, профессор Университета Отаго и другие лица.

В министерстве добавили, что с учетом антироссийской политики государства работа над «стоп-листом» будет продолжена.

Группа «Вагнера» освободила населенный пункт Клещеевка под Артемовском

Российские бойцы группы «Вагнера» рассказали об освобождении населенного пункта Клещеевка — одного из пригородов Артемовска, пишет телеграм-канал «Смотри».

«Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — говорится в сообщении основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Медведев: Ядерные державы не проигрывают конфликты

Проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать начало ядерной войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призывы участников форума в Давосе о «мире через проигрыш России».

Он напомнил, что члены НАТО, призывая к такому миру, завтра обсудят новую стратегию, включающую поставки на Украину новых видов тяжелых вооружений, ударных систем.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Борис Писториус вступил в должность министра обороны Германии

Он сменил на этом посту Кристину Ламбрехт, которая подала в отставку, напоминает телеграм-канал ТАСС.

Новый глава Минобороны ФРГ заявил, что Германия не является стороной конфликта на Украине, но продолжит оказывать ей военную помощь.

Участникам СВО по завершении службы предложили идти в учителя или депутаты

В Госдуме хотят видеть участников СВО среди будущих учителей и депутатов. Участникам боевых действий предложат преподавать в школах на освобожденных территориях, а также поддержат при выдвижении на выборах, пишет телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Умер народный артист РФ, режиссер и сценарист Николай Досталь

Ему было 76 лет. Досталь дебютировал в кино в 1964 году, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика «До свидания, мальчики» по повести Бориса Балтера. В дальнейшем он снялся в фильмах «Морские рассказы», «Расплата», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».

Первой режиссерской работой Николая Досталя стал короткометражный фильм «Ожидаются похолодание и снег» по рассказу Владимира Солоухина. Впоследствии он поставил 15 художественных фильмов и сериалов. В их числе: драма «Человек с аккордеоном», трагикомедия «Облако-рай», комедия «Маленький гигант большого секса», драма «Петя по дороге в Царствие Небесное», сериалы «Гражданин начальник», «Штрафбат», «Завещание Ленина», «Раскол». Последняя работа Николая Досталя — художественный фильм «Монах и бес», пишет телегам-канал RT.

В 1997 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — народного артиста РФ.

Мантуров рекомендовал разрешить киоски у входов в ТЦ в регионах

В Минпромторге считают, то этот шаг необходим для отечественных производителей, у которых появится возможность продавать свою продукцию и воспользоваться покупательским трафиком крупных магазинов.

К числу тех, кто сможет открыть в этих местах киоски и палатки, глава ведомства Денис Мантуров относит фермеров, производителей текстиля, одежды и обуви, сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

Торговые места могут быть предоставлены без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе. В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер. Там же добавили, что для этих целей будут использоваться только муниципальные земли.