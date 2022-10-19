Обзор: Главное к вечеру 19 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Режим военного положения вводится в новых регионах РФ

Режим военного положения вводится в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. Тезисы публикует Telegram-канал Kremlin_Russian.

Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Также Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.

Глава государства поручил создать специальный координационный совет, его возглавит Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все воины должны быть оснащены всем необходимым. Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тыс. рублей.

Эрдоган договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании на территории страны международного газового хаба для поставок российского газа Европу, пишет канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, 12 октября Президент России впервые озвучил идею переместить транзит с газопроводов «Северный поток» в Черное море. В тот же день министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара изучит предложение.

Израиль отказался поставлять Украине оружие

«Я — министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине», — цитирует Telegram-канал «Москва | Кремль | Путин» министра обороны Бени Ганца.

Жителям Херсонской области выдадут сертификаты на получение жилья в любом регионе России

Тем жителям Херсонской области, которые решат переселиться в другие регионы РФ, выдадут жилищные сертификаты, уведомляет Telegram-канал «Россия не Европа».

Въезд для гражданского населения в Херсон с левого берега на 7 дней закрыт, сообщает замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (на удалении без входа в зону ПВО)», — передает он.

Российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию

Как пишет Telegram-канал Минобороны РФ, сегодня около 4.00 противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции.

Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ.

В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Сбитый беспилотник упал на жилую постройку в частном секторе Севастополя

Часть обломков БПЛА упала на жилую постройку в частном секторе Севастополя (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Президента Казахстана внесли в базу «Миротворца» за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попал на «Миротворец», а Киев в очередную неловкую ситуацию, пишет Telegram-канал «Россия сегодня 🇷🇺 Путин».

«На фоне усталости от постоянных украинских истерик в мировом сообществе, соседи лишают себя очередного нейтрального игрока в непосредственной близости. Такими темпами скоро вокруг Украины останутся только лицемеры, обещающие помощь и под шумок дербанящие остатки советского наследия в стране. С чем мы их и поздравляем», — рассуждает автор поста.

Школы Казани получили сегодня сообщения с угрозами

Мэрия Казани констатирует, что очень многие школы, гимназии, лицеи получили сегодня сообщения с угрозами.

«Руководство школ действует по инструкции. Руководители остальных образовательных учреждений проверяют электронные почты на наличие угроз. Просим с пониманием отнестись к необходимым проверкам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Правительство расширило возможности использования материнского капитала

Родители смогут использовать средства маткапитала, чтобы оплатить услуги частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы. При этом у индивидуального предпринимателя, который их оказывает, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Для оплаты образовательных услуг родителям нужно предоставить два документа: заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

По итогам всероссийской переписи население Казани превышает 1,3 млн человек

В Казани проживают 1 млн 308 660 человек, из них 592 000 — мужчины и 716 000 — женщины. Таким образом население столицы РТ за десять лет возросло на 165 000 человек.

Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата по итогам всероссийской переписи населения 2020 года.

Согласно данным, самый населенный район города — Советский, в нем проживают 336 000 казанцев, а самым населенным является Вахитовский район — там проживают 85 000 человек, следует из Telegram-канала «Татмедиа».