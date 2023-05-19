Обзор: Главное к вечеру 19 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Марат Хуснуллин: Движение грузовиков по Крымскому мосту пока запускать не планируют

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что такое решение принято в целях безопасности и во избежание провокаций, пишет телеграм-канал «Смотри».

По его словам, речь идет в том числе и о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно.

Первый за четыре года прямой рейс вылетел сегодня из России в Грузию

Самолет Москва — Тбилиси отправился из аэропорта «Внуково» в 8:50 по мск. По словам одного из пассажиров рейса, билеты на двоих обошлись в 38 тысяч рублей, пишет телеграм-канал «Изаестия».

Пока разрешение на полеты в Грузию получила только российская авиакомпания «Азимут». Кроме того, полеты в РФ возобновит грузинский авиаперевозчик Georgian Airways.

Кабул планирует заключить с «Татнефтью» соглашение о закупке нефтепродуктов

Кабул изучает вопрос о возможной закупке нефтепродуктов у российских компаний, есть стремление заключить договор с «Татнефтью», заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

«В прошлом году у нас были встречи с российскими нефтяными компаниями, в том числе из Татарстана. Мы нуждаемся в порядка 4 миллионов тонн нефтепродуктов. Часть из них мы обеспечиваем через Туркменистан и Иран. Однако хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с „Татнефтью“. Надеюсь, мы будем поддерживать связь», — сказал министр промышленности и торговли Афганистана.

В Кремле назвали тяжелой демографическую ситуацию в стране

Правительство продолжает работать над улучшением демографической ситуации в стране. Однако ранее принимаемые в этом направлении меры оказались не эффективными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Телеграм-канал ТАСС собрал основное из заявлений Пескова.

• Мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил Песков, комментируя намерение Евросоюза ограничить торговлю алмазами из России;

• РФ сейчас находится в тяжелом положении с точки зрения демографии, применяется целый ряд мер, но «волшебной панацеи» в этом вопросе нет;

• Кремль своевременно проинформирует о возможности трехсторонних контактов лидеров России, Азербайджана и Армении;

• Субстантивных контактов между РФ и США по теме контроля над вооружениями не ведется;

• Последние остатки договорной базы по контролю над вооружениями «ускользают из под ног», ответственность за это полностью лежит на США.

Рустам Минниханов встретился с делегацией Султаната Оман

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что сотрудничество с исламскими странами всегда было одним из ведущих направлений внешнеэкономической и международной деятельности Татарстана, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Так, регион успешно взаимодействует с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и её структурными подразделениями и институтами. Налажены тесные деловые контакты с такими государствами, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и другими.

«Большая работа проводится по линии Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которую я возглавляю по поручению руководства страны», — сказал далее Рустам Минниханов. Он также отметил, что в работе Группы принимает участие представитель Омана.

Великобритания ввела санкции против главы Запорожской АЭС Романенко

Великобритания ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. В чёрном списке ― Олег Романенко, гендиректор компании по эксплуатации Запорожской атомной электростанции, а также 13 членов совета директоров «Газпромнефти», передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Среди юридических лиц под ограничения попали «ДОМ. РФ» и Металлургический инвестиционный банк, а также связанные с Росатомом компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры.

Кроме того, санкции коснулись восьми компаний, связанных с производством металлов в России.

В санкционный список Британии также вошли «Росбанк» и «Тинькофф Банк», FESCO, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс», ММК, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и генеральный директор компании Владимир Лепин.

Путин уволил замглавы МИДа по вопросам противодействия терроризму

Президент РФ Владимир Путин уволил Олега Сыромолотова с поста замглавы МИДа. Он курировал вопросы противодействия терроризму и занимал этот пост с 2015 года, пишет РБК.

Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба и вручил военнослужащим госнаграды, передает телеграм-канал Минобороны РФ.

Участникам СВО и их детям отдадут 10% бюджетных мест в вузах

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, для бойцов и их детей предусмотрена специальная квота — 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Такие абитуриенты смогут сами выбирать схему поступления, а для некоторых категорий предусмотрено зачисление без экзаменов.

Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году превысит 620 тыс., более трети из них выделено на подготовку по специальностям «инженерное дело», «технологии» и «технические науки», сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».