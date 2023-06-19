Обзор: Главное к вечеру 19 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин призвал уехавших россиян «включить голову» и вернуться

Более половины россиян, покинувших страну в 2022 году, вернулись обратно. Оставшимся тоже следует трезво оценить свои перспективы за рубежом и приехать, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Возможно, кто-то понял, что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык. Кто-то решил вернуться в комфорт, признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России. На кого-то повлияла русофобская политика западных государств», — заметил он в своем телеграм-канале, оценивая причины возвращения соотечественников.

Володин подчеркнул, что многие, уезжая, не думали о том, что ожидает их за рубежом, или надеялись «тихо-спокойно отсидеться». Однако отношение как ко «второму сорту», травля детей в школах и намеренное банкротство российских предприятий властями этих стран заставило людей пересмотреть свое решение.

Участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте

Участники специальной военной операции и дети медработников, погибших от Covid-19, будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Те участники СВО, которые уже учатся в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2024 году.

Другие заявления Голиковой:

— Дети медработников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислены в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний;

— Участники СВО и дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, получат право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.

Видео опубликовано в телеграм-канале Правительства России.

Минтруд РФ подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году

Новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года, а закончатся 8 января 2024 года, сообщило ведомство в своем телеграм-канале. Также выходные будут объявлены:

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 3 по 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Кремль: Некоторые идеи стран Африки по украинскому конфликту можно реализовать

Диалог с представителями стран Африки по урегулированию украинского конфликта будет продолжаться, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что многое из того, что предложили члены африканской делегации в своем мирном плане, в будущем может быть воплощено в жизнь.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне. Об этом говорил и Президент Владимир Путин», — сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится — в частности, на предстоящем через месяц саммите Россия-Африка.

Телеграм-канал ТАСС собрал заявления Пескова:

• Путин высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать;

• Россия и Беларусь исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации на своей территории;

• В Кремле нет конкретных данных о подготовке в Польше госпереворота по свержению Лукашенко, но у Москвы и Минска много врагов;

• Доступ представителей ООН на территории, пострадавшие от последствий разрушения Каховской ГЭС, небезопасен из-за продолжающихся обстрелов украинской стороной.

Россияне считают, что старость начинается в среднем с 63 лет

При нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах опрошенные ожидают дожить до 79 лет, при этом женщины планируют жить дольше мужчин на два года. В идеальных же условиях россияне, по их мнению, могли бы дожить до 85 лет, а максимально — 150 лет, следует из опроса ВЦИОМ.

Говоря о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди в наши дни, россияне выделили:

Бедность, низкие пенсии (61%); Болезни, ухудшение здоровья (40%); Трудности в использовании цифровых технологий — телефонов, интернета и других (25%).

В Госдуму внесли законопроект о порядке освобождения от уголовной ответственности заключенных-участников СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к законопроекту об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ во время мобилизации или военного положения

Согласно изменениям, нормы не будут распространяться на тех, кто был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, шпионаже или захвате заложника, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Минниханов оценил строительство нового здания театра им.Камала

Новый объект будет построен в центре города на берегу озера Кабан. В здании предусмотрены несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественная зона, а также репетиционные и административные помещения. У труппы появятся возможности для экспериментов с технологиями и пространством, проведения современных форматов — от лекций до перформансов.

Рустама Минниханова ознакомили с основными этапами строительства и рассказали о ходе текущих работ. В частности, на объекте ведутся работы по забивке свайного поля и устройству бетонной подготовки.

Также Раис Татарстана ознакомился с ходом реконструкции моста по улице Назарбаева, передает телеграм-канал «Аппаратная».

В Казани отпразднуют Сабантуй

В этом году праздник будет посвящён древним обрядам и традициям татар. Он пройдёт на этой неделе на нескольких площадках, пишет телеграм-канал by Kazan.

21 июня в посёлках Дербышки, Залесный и в жилом районе Салават Купере пройдет сбор подарков.

23 июня сбор даров запланирован на улицах Кремлёвская, Баумана, Пушкина, Островского, Каюма Насыри и на площади у театра Камала. Также в этот день в 16:30 начнутся конные скачки на казанском ипподроме.

24 июня с 9:30 масштабные празднования развернутся в посёлке Мирный. В программе театрализованный пролог «Беренче боразда» и выступления Эльмиры Калимуллиной, Артура Исламова и Зайнап Фахретдиновой.

24 июня в 9:30 Сабантуй отпразднуют в Дербышках, где выступят Филюс Кагиров, Артур Мингазов и Илюса Хузина.

24 июня праздничная программа пройдёт на Лебяжьем. Начало праздника запланировано на 9.30.

В Казани автоинспекторы устроят облаву на водителей, которые не пропускают пешеходов

Кроме того, с 19 по 28 июня будут ловить людей, которые перебегают дорогу в неположенном месте, предупреждает телеграм-канал Tatarstan Republic.

В этом году в Казани уже зарегистрировано 179 наездов на пешеходов, в которых погибли 7 человек.